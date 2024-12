Réécoutez les balados de l'année 2024

Voir la galerie de photos

En mai 2024, l'équipe de journalistes d'EnBeauce.com a lancé une nouvelle rubrique « balados », afin de réaliser des entrevues audio avec des personnes ou personnalités qui marquent ou ont marqué la région de la Beauce.

Vous pouvez retrouvez ci-dessous l'intégralité de nos balados réalisés au cours de cette année 2024 pour les écouter ou réécouter!

Balado « En tête-à-tête »: la nouvelle rubrique qui vous plonge au cœur de la Beauce

L'équipe d'EnBeauce.com est ravie de vous proposer ses nouveaux balados « En tête-à-tête », sur votre média numérique d'informations régionales.

Balado: En tête-à-tête avec Yvon Thibodeau

Pour les résidentes et les résidents de Saint-Georges, vous l'avez sûrement aperçu un jour, avec sa tête maintenant blanche et son éternelle caméra accrochée au cou, en train de prendre des photos, de tout et de rien, que l'événement soit programmé ou fortuit.

Balado: En tête-à-tête avec Suzanne Giroux

L'oeuvre vidéographique immersive Magnificat, qui est projetée cet été sur le portail de l'église Saint-Georges, est la résultante de plus de vingt ans de démarche artistique pour sa créatrice qui a adopté le médium de mapping vidéo pour peindre dans la projection ses tableaux monumentaux.

Balado: En tête-à-tête avec Nady Larchet

Nady Larchet est une artiste visuelle, spécialisée dans les arts médiatiques, électroniques et sonores.

Balado: En tête-à-tête avec Michel Roy

Ce communicateur de carrière aime les mots, la musique et l'expression par la parole, dans un dialogue où l'écoute des autres prend beaucoup d'importance, pour en tirer un échange riche en textures.

Balado: En tête-à-tête avec Christian Duperron

Dans cet épisode, nous avons l’honneur de recevoir Christian Duperron, un paramédic chevronné et président du syndicat TASBI. Avec plusieurs années d’expérience sur le terrain, Christian nous partage son parcours inspirant, depuis ses débuts jusqu’à son rôle actuel dans le syndicat.

Balado: En tête-à-tête avec Yvan Poulin

Ce natif de Saint-Simon-les-Mines, d'un père catholique canadien-français et d'une mère anglicane purement anglaise, est un homme qui a toujours pris soin dans la vie.

Balado: En tête-à-tête avec Martin Beaulieu

Dans cet épisode, nous recevons Martin Beaulieu, directeur du CJE Beauce-Sud depuis deux ans à Saint-Georges.

Balado: à la découverte du métier de procureure avec Annik Harbour

Membre du Barreau du Québec depuis 2004, Annik Harbour est procureure de la couronne au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Balado: En tête-à-tête avec Gilles Bernier (1 de 2)

Même s'il est natif de Montréal, ce grand communicateur est devenu le parfait gentleman, fier et frondeur, représentatif de la Beauce, région qui l'a accueilli voilà plus de 70 ans.

Balado: En tête-à-tête avec Gilles Bernier (2 de 2)

Balado : En tête-à-tête avec Pier Dutil

Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de notre balado « En tête-à-tête », nous recevons Pier Dutil. Né à St-Georges, il a fait ses premiers pas dans le monde du journalisme avant de s'illustrer dans le secteur des affaires.

Balado: En tête-à-tête avec Jean-Rock Veilleux

Il a laissé son poste de maire de la Municipalité de Saint-Alfred au début de l'été, après avoir consacré presque 20 ans de sa vie à la fonction.

Balado: En tête-à-tête avec Michelle Lambert

Michelle Lambert est une personnalité bien connue en Beauce.Elle est la claviériste du groupe Noir Silence et fabrique des machines à boules virtuelles. Cependant, ce n'est pas des ses talents qu'elle nous parle dans ce balado, mais d'un sujet plus personnel: sa transidentité.

Balado: En tête-à-tête avec Pierre Morin

Vous pouvez le lire toutes les semaines sur EnBeauce.com puisqu'il signe les chroniques historiques de la Société historique Sartigan, portant sur le patrimoine bâti de Saint-Georges et des environs.

Balado : En tête-à-tête avec Frédéric Morin

EnBeauce.com est allé cette fois-ci rencontrer le directeur du Service de Sécurité Incendie de la Ville de Saint-Georges, Frédéric Morin, pour ce nouvelle épisode de notre balado.

Balado: En tête-à-tête avec Nicole Jacques

Toujours impliquée dans le milieu communautaire, principalement caritatif, notamment à la direction de la banque alimentaire Moisson Beauce pendant plusieurs années, notre invitée a fait le saut en politique municipale.

Balado: En tête-à-tête avec Cathy Fecteau et Emilie Vachon

Cathy Fecteau, du Bercail, et Emilie Vachon, de l'Accueil inconditionnel, sont deux intervenantes de première ligne concernant l'itinérance en Beauce.

Balado: En tête-à-tête avec Samuel Poulin

Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de notre balado « En tête-à-tête », nous recevons Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

Balado: En tête-à-tête avec Louise Boucher

Elle avoue d'entrée de jeu sortir véritablement de sa zone de confort, en ayant accepté de participer à cet entretien balado.

Balado: En tête-à-tête avec Léonie Langa

Originaire du Cameroun, Léonie Langa s'est installée en Beauce en 2020. Depuis son arrivée, elle s'est très bien intégrée et tâche de partager sa culture africaine avec les Québécois.

Balado: En tête-à-tête avec Laval Bolduc

Ce natif de Saint-Honoré-de-Shenley célèbre cette année ses 60 ans de sacerdoce, qu'il a toujours et continue d'accomplir en Beauce.

Balado: En tête-à-tête avec Andréanne Poulin et Nancy Paquet

Andréanne Poulin et Nancy Paquet sont deux coiffeuses passionnées à la tête du Complexe Signature, anciennement Complexe 10e avenue, à Saint-Georges.

Balado: Claudia Thibault démystifie la gestion des émotions des enfants

Mère de trois enfants, Claudia Thibault est aussi enseignante et conférencière passionnée par le développement global des enfants.

Balado: En tête-à-tête avec Félix-Antoine Duval

C'est en voyant, à la télé de sa voisine gardienne d'enfants, une séquence d'un film d'action de l'acteur chinois et spécialiste des arts martiaux, Jackie Chan, que le Beaucevillois Félix-Antoine Duval a décidé, tout jeune, de se lancer dans le métier.

En tête-à-tête avec Marc Dutil

Dans ce nouvel épisode, plongez dans l’univers de Marc Dutil, PDG du Groupe Canam et fondateur de l’École d’Entrepreneurship de Beauce. Plus qu’un entrepreneur, Marc Dutil est un homme aux multiples facettes : innovateur, mentor, et profondément enraciné dans sa communauté.

Balado: les organismes jouent un rôle capital dans le développement des ados

Julie Barrette, directrice de la Maison des jeunes Beauce-Sartigan, et Marc-Antoine Boisvert, directeur général chez L'ADOberge Chaudière-Appalaches, sont impliqués depuis dans nombreuses années dans le développement et l'accompagnement des adolescents.