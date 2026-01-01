Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Rérospective 2025

Les chroniques historiques de Pierre Morin — 1 de 2

durée 18h00
2 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Pierre Morin

Voir la galerie de photos

Retrouvez les chroniques de Pierre Morin, de la Société historique Sartigan, publiées dans la première moitié de l'année 2025.

Dimanche 5 janvier


Le garage Dodge de Rodolphe Poulin au siècle dernier

Dimanche 12 janvier

L'ancien magasin les Meubles du Boulevard d'Armand Roy

Dimanche 19 janvier


Des maisons de plus de 100 ans identifiées

Dimanche 26 janvier

Souvenirs du centre-ville en 1890

Dimanche 2 février


L'École de la Trinité, maintenant École des Deux-Rives

Dimanche 9 février


La station service Morissette et Bégin de la 2e avenue

Dimanche 16 février


Avez-vous connu le magasin de Roger Carrier?

Dimanche 23 février


Les réputés machinistes de la famille Houde

Dimanche 2 mars


La manufacture St. George Woollen Mills LTD.

Dimanche 9 mars


La création de Place Centre-Ville

Dimanche 16 mars


Le Séminaire Saint-Georges

Dimanche 23 mars


Durs lendemains après la débâcle de 1896

Dimanche 31 mars

 

La mascotte Lombard du garage Marc Giguère

 

Dimanche 6 avril

Le garage Larivière dans l'ouest en 1955

Dimanche 13 avril


La maison Gonthier dans l'ouest il y a plus d'un siècle

Dimanche 20 avril


La fonderie Gonthier d'il y a 100 ans

Dimanche 27 avril

La maison Arthur Grenier Ltée, embouteilleur de Coca-Cola

Dimanche 4 mai


Identification de personnages sur une photo ancienne

Dimanche 11 mai


Les quatre ponts du centre-ville à Saint-Georges

Dimanche 18 mai


Les bureaux de la compagnie John Breakey à Jersey Mills

Dimanche 25 mai


Décorations centenaires à l'église Saint-Georges

Dimanche 1er juin



L'inoubliable Hôtel Arnold de Jersey-Mills

Dimanche 8 juin


Le restaurant L'Entrecôte de l'hôtel Arnold

Dimanche 15 juin


En route vers la douane d'Armstrong

Dimanche 22 juin


Le magasin J. E. Dulac et Fils des années '30

Dimanche 29 juin


Le Ciné-Parc de Saint-Georges, premier au Québec

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L'année 2025 selon Pier Dutil — 2 de 2

Publié hier à 18h00

L'année 2025 selon Pier Dutil — 2 de 2

Retrouvez les chroniques d'opinion de Pier Dutil de la deuxième moitié de l'année 2025. Lundi 25 août J'ai 80 ans Lors de ma chronique du 30 juin dernier vous faisant part de ma pause estivale, je vous annonçais mon retour pour le 25 août en mentionnant que cette date était retenue pour une raison précise que je prenais soin de ne pas ...

LIRE LA SUITE
L'année 2025 selon Pier Dutil — 1 de 2

Publié le 31 décembre 2025

L'année 2025 selon Pier Dutil — 1 de 2

Retrouvez les chroniques d'opinion de Pier Dutil de la première moitié de l'année 2025. Lundi 6 janvier Choses étranges En ce début de nouvelle année, je me permets de partager avec vous l’observation de choses étranges récemment survenues et qui ont attiré mon attention. Quant à savoir si ces choses étranges sont susceptibles d’animer chez ...

LIRE LA SUITE
OUF!!!

Publié le 29 décembre 2025

OUF!!!

Il y a des gens qui trouvent que le temps est long, alors que d’autres trouvent que le temps passe vite. Pour moi, l’année 2025 m’a semblé passer à une vitesse vertigineuse. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous trouvez, mais, parfois, ce sont les circonstances qui déterminent notre perception. Je me permets un petit retour sur des ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge