Rérospective 2025
Les chroniques historiques de Pierre Morin — 1 de 2
Par Pierre Morin
Retrouvez les chroniques de Pierre Morin, de la Société historique Sartigan, publiées dans la première moitié de l'année 2025.
Dimanche 5 janvier
Le garage Dodge de Rodolphe Poulin au siècle dernier
Dimanche 12 janvier
L'ancien magasin les Meubles du Boulevard d'Armand Roy
Dimanche 19 janvier
Des maisons de plus de 100 ans identifiées
Dimanche 26 janvier
Souvenirs du centre-ville en 1890
Dimanche 2 février
L'École de la Trinité, maintenant École des Deux-Rives
Dimanche 9 février
La station service Morissette et Bégin de la 2e avenue
Dimanche 16 février
Avez-vous connu le magasin de Roger Carrier?
Dimanche 23 février
Les réputés machinistes de la famille Houde
Dimanche 2 mars
La manufacture St. George Woollen Mills LTD.
Dimanche 9 mars
La création de Place Centre-Ville
Dimanche 16 mars
Dimanche 23 mars
Durs lendemains après la débâcle de 1896
Dimanche 31 mars
La mascotte Lombard du garage Marc Giguère
Dimanche 6 avril
Le garage Larivière dans l'ouest en 1955
Dimanche 13 avril
La maison Gonthier dans l'ouest il y a plus d'un siècle
Dimanche 20 avril
La fonderie Gonthier d'il y a 100 ans
Dimanche 27 avril
La maison Arthur Grenier Ltée, embouteilleur de Coca-Cola
Dimanche 4 mai
Identification de personnages sur une photo ancienne
Dimanche 11 mai
Les quatre ponts du centre-ville à Saint-Georges
Dimanche 18 mai
Les bureaux de la compagnie John Breakey à Jersey Mills
Dimanche 25 mai
Décorations centenaires à l'église Saint-Georges
Dimanche 1er juin
L'inoubliable Hôtel Arnold de Jersey-Mills
Dimanche 8 juin
Le restaurant L'Entrecôte de l'hôtel Arnold
Dimanche 15 juin
En route vers la douane d'Armstrong
Dimanche 22 juin
Le magasin J. E. Dulac et Fils des années '30
Dimanche 29 juin