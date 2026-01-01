Il y a des gens qui trouvent que le temps est long, alors que d’autres trouvent que le temps passe vite. Pour moi, l’année 2025 m’a semblé passer à une vitesse vertigineuse. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous trouvez, mais, parfois, ce sont les circonstances qui déterminent notre perception. Je me permets un petit retour sur des ...