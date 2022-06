La mosaïste Laurence Petit en cinq réponses

« On jase de nous en ville » Depuis les événements soupers-spectacles, le Baril Grill fait parler de lui! Les amateurs de musique « live » et de bonne bouffe sont de plus en plus nombreux à réserver leur table les vendredis et samedis pour s’assurer d’une soirée idéale avec leurs amis et collègues et passer un «[email protected] » parfait pour retrouver ...