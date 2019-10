Près de 4 700 000 canadiens ont voté par anticipation

Les Canadiens ont eu la possibilité du 11 au 14 octobre de se présenter aux bureaux de vote par anticipation afin de choisir leur député. Selon le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perrault, il est estimé que près de 4 700 000 électeurs ont exercé leur droit de vote.

Il s’agit d’une augmentation de 29 % de participation par rapport au total de l’élection générale de 2015 où 3 657 415 citoyens avaient déposé leur bulletin de vote.

Nombre de votes :

11 octobre : 1 240 669

12 octobre : 977 361

13 octobre : 915 000

14 octobre : 1 600 000

Total : 4 733 000

« De plus en plus de Canadiens choisissent de voter avant le jour de l’élection », a souligné M. Perrault. « Les heures d’ouverture prolongées ont permis à un plus grand nombre d’électeurs de voter par anticipation. Je tiens à remercier les directeurs du scrutin pour leur planification minutieuse, ainsi que les milliers de travailleurs électoraux sans qui rien de cela n’aurait été possible. »