Rétrospective 2019 : les moments marquants de janvier

Voir la galerie de photos

Une autre année s'est écoulée et des milliers d'évènements se sont déroulés dans la région. Enbeauce.com vous propose un retour sur les actualités qui ont le plus marqués l'année 2019. Revoyez ceux du mois de janvier.

Société

Le 4 janvier, EnBeauce.com racontait la touchante histoire de Benjamin Roy qui atteint d'une tumeur a rencontré son idole, le joueur de Tempa Bay, Yanni Gourde en tenant le rôle du Thunder Kid. Pour relire l’article : https://www.enbeauce.com/actualites/societe/352904/une-journee-de-reve-pour-benjamin-roy.

Affaires

Le Burger King de Saint-Georges était fermé depuis plus d'un an à la suite d'un incendie. Le nouveau bâtiment a ouvert le 14 janvier et EnBeauce.com avait rencontré la propriétaire Johanne Caron. Pour relire l’article : https://www.enbeauce.com/actualites/affaires/353249/apercu-du-burger-king-qui-ouvrira-ses-portes-le-14-janvier

Sports

Joshua Roy de Saint-Georges, Olivier Nadeau de Lac-Etchemin et Béatrice Bilodeau de Sainte-Marie ont été choisis pour représenter le Québec aux Jeux du Canada 2019 en février-mars 2019 à Red Deer en Alberta Pour relire les articles :

https://www.enbeauce.com/actualites/sports/353783/beatrice-bilodeau-participera-aux-jeux-du-canada-2019

https://www.enbeauce.com/actualites/sports/353530/olivier-nadeau-representera-le-quebec-aux-jeux-du-canada

https://www.enbeauce.com/actualites/sports/353401/joshua-roy-participera-aux-jeux-du-canada-en-alberta

Culturel

Le comédien de Lac-Etchemin, Frédéric Cloutier joue dans la série populaire District 31. EnBeauce.com avait obtenu une entrevue avec lui pour discuter de son implication auprès des jeunes. Pour relire l’article : https://www.enbeauce.com/actualites/culturel/353326/un-acteur-de-district-31-implique-aupres-des-jeunes

Politique

Les organisateurs de la Démol Saint-Victor ont annoncé le 30 janvier que l'évènement ne reviendrait pas après 43 ans d'existence. Pour relire l’article : https://www.enbeauce.com/actualites/politique/354654/fin-de-la-demol-st-victor-mesentente-entre-les-organisateurs-et-la-municipalite

Faits divers

La fin janvier a été synonyme de mauvaise météo et de changements brusques de température. Le 20 janvier plus de 30 cm de neige sont tombés. Le 24 janvier, la neige s'est transformée en pluie créant de nombreux trous d'eau dans la ville de Saint-Georges. Pour relire les articles :

https://www.enbeauce.com/actualites/faits-divers/353954/envoyez-nous-vos-photos-de-la-tempete

https://www.enbeauce.com/actualites/faits-divers/354138/bilan-de-la-tempete-du-20-janvier

https://www.enbeauce.com/actualites/faits-divers/354334/des-accumulations-deau-aux-quatre-coins-de-la-ville