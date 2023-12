Retour sur les Portraits de femmes de cette année

Voir la galerie de photos

Parmi les traditions d’EnBeauce.com, il y a les huit portraits de femmes réalisés chaque année pour la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. En ces temps de rétrospectives annuelles, votre média vous propose de voir ou revoir les entrevues vidéos réalisées à cette occasion en 2023.

Rencontre avec Julie Barrette. En poste à la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan depuis maintenant 25 ans, elle est passionnée par les adolescents et la relation d'aide. Julie a grandi dans une famille aimante du Saguenay avant de s'installer en Beauce lors de son entrée au Cégep Beauce-Appalaches. Elle partage désormais son temps entre les jeunes de son établissement et sa fille Maxim qui a neuf ans.

Rencontre avec Catherine Veilleux. Elle est la fondatrice de l’entreprise Olives et Gourmandises de Saint-Georges. Malgré qu’elle a parti son entreprise tard dans son parcours, cela ne l’empêche pas d’être une vraie passionnée et dédiée à son affaire. Mère de famille, elle a remis ses projets à plus tard et c’est en 2014 qu’elle a lancé son commerce d’huile d’olive et aujourd’hui elle travaille avec sa fille et ne pourrait être plus heureuse.

Rencontre avec Magalie Roy. Passionnée d'arts et de culture, elle a passé 20 ans en Beauce, sa terre d'origine, pour transmettre son savoir. Depuis peu, elle est installée à Montréal pour travailler une autre forme d'art. Magalie est une féministe engagée qui encourage les femmes à se réaliser.

Rencontre avec Audrey Morin. Elle est la pharmacienne-propriétaire de la pharmacie Proxim à Saint-Martin. Bien qu’elle soit connue par ce titre, elle a décidé de s’impliquer auprès de la communauté en devenant une Audacieuse en 2022. Il s’agit d’un groupe de dix femmes à travers la province qui prennent la décision de participer au Défi têtes rasées au profit de Leucan. Ayant toujours eu le sentiment qu’elle devait faire plus pour sa communauté, cela allait de soi pour elle.

Rencontre avec Olga Ulanova. Ukrainienne d'origine, c'est un grand amour qui l'a amenée en Beauce en 2009. Adjointe de direction à la MRC Beauce-Centre depuis quelques mois, elle s'est bien adaptée à la vie québécoise. Olga s'implique pour aider les Ukrainiens qui arrivent en raison de la guerre qui sévit depuis plus d'un an. Elle souhaite à toutes les femmes de profiter de chaque jour, car on ne sait pas de quoi sera fait demain.

Rencontre avec Justine Breton. Copropriétaire de l’entreprise maraîchère Aux Fruits de la Colline de Sainte-Marie et maman de quatre enfants, elle est partie de rien avec son conjoint. Élevée sur une ferme, son parcours a quitté un bon moment ce milieu pour se retrouver à travailler dans un bureau. Finalement, elle a osé dire qu’elle n’était pas heureuse et elle a fait beaucoup de sacrifices pour enfin avoir à nouveau les mains dans la terre et vivre de sa vraie passion.

Rencontre avec Claudia Veilleux. Courtière immobilière et maman d'une petite fille d'un an et demi, le plus grand défi de Claudia est de trouver le juste milieu entre sa carrière et sa vie familiale. Passionnée par son métier, elle étudie en ce moment une nouvelle spécialisation pour ajouter de nouvelles cordes à son arc. Elle encourage toutes les femmes à s'accomplir professionnellement.

Rencontre avec Océane Veilleux de Saint-Alfred. Grande passionnée de rodéo, cette jeune femme de 18 ans s’est déracinée de la Beauce pour aller vivre au Texas, le pays des cowboys et cowgirls. En plus d’étudier à l’université, elle fait partie de l’équipe pouvant ainsi combiner ses études aux compétitions.