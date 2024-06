Neuf noms ajoutés au cénotaphe du Régiment de la Chaudière

Les responsables du cénotaphe du Régiment de la Chaudière ont profité de la commémoration du 80e anniversaire du Jour J, pour graver sur le monument les noms de neuf soldats du bataillon, qui sont morts dans la foulée du débarquement de Normandie.

Le tout a été marqué par une cérémonie, avec discours, hommages et musique, tenue hier soir au parc Mathieu de Beauceville, en présence d'environ une cinquantaine de membres actifs et de vétérans du régiment.

Ainsi, les noms de Georges Bélanger, David Cormier, Camille Laflamme, Antonio Langlais, Joseph Laplante, Joseph P. Morin, Jean P. A. Normandin, Théodule Pinel, et Joseph G. Sabourin font maintenant partie de la liste immortalisée dans le granit. Celle-ci atteint actuellement 263 noms.

Dans un entretien avec EnBeauce.com, le major Jean-François Maheux, qui préside le comité du cénotaphe, a expliqué que ces soldats n'étaient pas morts directement lors du débarquement de juin 1944 mais plus tard, au front, à la suite de blessures subies au combat. Qui plus est, leur corps n'ont pas été inhumés dans les cimetières militaires désignés. L'ajout fait suite à des résultats de recherche, qui sont menées régulièrement pour être le plus à jour possible sur les actions passées du régiment et ceux qui en ont fait partie.