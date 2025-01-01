Nous joindre
Voie de contournement

Lac-Mégantic: la consultation publique est lancée sur le projet ferroviaire

durée 15h00
20 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

L’Office des transports du Canada (OTC) a lancé, le mercredi 12 novembre, une consultation publique sur le projet de voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic.

Les citoyens de la région ont jusqu’au 23 décembre pour faire entendre leur voix dans ce dossier sensible.

La démarche survient après que l’Office a jugé la demande d’autorisation complète, en vertu de la Loi sur les transports au Canada. Il s’agit d’un jalon important avant le début officiel des travaux, qui ne pourront être amorcés qu’une fois toutes les autorisations réglementaires obtenues.

Les documents du projet sont accessibles en ligne sur le site de l’OTC ou en cliquant ici, ainsi que sur celui de Transports Canada. Des copies papier seront aussi disponibles dans les hôtels de ville de Nantes (12 au 25 novembre), Frontenac (26 novembre au 9 décembre) et Lac-Mégantic (10 au 23 décembre).

Deux séances publiques en personne auront lieu le mardi 2 décembre au Centre sportif Mégantic, de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h. Les citoyens intéressés pourront s’inscrire à ces rencontres via le site web de l’OTC.

À la suite de cette consultation, l’Office prévoit rendre sa décision dans un délai de 85 jours ouvrables. Celle-ci sera publiée en ligne.

Pour les citoyens, organismes ou municipalités souhaitant commenter le projet, les courriels peuvent être envoyés directement à l'OTC.

