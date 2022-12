Le Cégep Beauce-Appalaches ira en appel des décisions du RSEQ

La direction du Cégep Beauce-Appalaches entend en appeler des sanctions rendues publiques ce matin par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), en lien avec la destruction du Bol d’or, après que l'équipe des Condors football ait remporté le trophée lors de la finale du 19 novembre dernier.

« Nous nous attendions à recevoir des sanctions mais nous sommes très surpris de la sévérité de celles-ci. Ça met carrément en péril notre programme de football pour les prochaines années. (...) envers les futurs étudiants athlètes qui n'ont rien à voir là-dedans et les empêcher de pouvoir pratiquer un sport. (...) C'est ça qui est inacceptable pour nous », a réagi le directeur des études et de la vie étudiante du CBA, Jean-Philippe Vachon, au cours d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com. Il n'a pas non plus caché son irritation d'avoir reçu la nouvelle tôt ce matin sans avertissement.

Parmi les sanctions, le club de football est banni pour la prochaine année (saison 2023) de toute participation aux séries éliminatoires et par conséquent, à la finale du Bol d'or

L'organisme suspend aussi toutes procédures administratives en lien avec l’équipe de football du CBA, notamment la réponse à la demande de promotion de la division 3 vers la division 2.

Aussi, une amende de 10 000 $ est imposée à l'institution même, avec une période de probation de deux ans, sans aucun incident sur et hors terrain durant cette période.

Également, le réseau met en probation pour une période de deux ans les étudiants-athlètes responsables de la destruction du Bol d'or. À ce sujet, le RSEQ demande la collaboration du Cégep Beauce-Appalaches afin d’identifier précisément les personnes responsables.

« On nous demande le nom des responsables individuels mais dans nos vérifications de l'événement, on en a pas de responsable individuel (...) Le RSEQ nous demande de faire une enquête criminelle pour un geste qui n'est pas criminel. C'est un peu spécial (...) C'est un incident fâcheux oui, mais nos étudiants-athlètes ont fait leurs sanctions ou sont en train de les faire. », a signalé M. Vachon.

Rappelons qu'à la suite de l'incident, le Cégep Beauce-Appalaches avait adopté lui-même des sanctions envers tous les joueurs de l'équipe de football des Condors sans exception, dont du travail bénévole dans le communauté régionale et aussi une note de «faute comportementale» à leur dossier scolaire.