Jeux du Québec: Charline Bourque porte-drapeau de la cérémonie de clôture

La judoka de Saint-Alfred Charline Bourque était la fière porte-drapeau de la cérémonie de clôture de la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup, hier soir.

Mentionnons que la délégation de Chaudière-Appalaches est parvenue à récolter 29 médailles et un 10e rang au classement des régions.

On peut parler ainsi d’une belle amélioration ayant réussi à repartir avec neuf titres de champion, ce qui est quatre de plus qu’à la dernière finale en 2019. À cela s’ajoutent douze médailles de bronze, huit d’argent et neuf d’or.

D’ailleurs, Charline a remporté tous ses combats chez les moins de 70 kg. En compagnie de l’équipe féminine, elle est également montée sur la troisième marche du podium. En plus de ses performances aux Jeux du Québec, l’athlète de 15 ans a remporté deux médailles récemment aux Jeux du Canada, en plus de faire preuve d’une maturité et d’un leadership exemplaire tout au long de la Finale.

À Rivière-du-Loup, la délégation de la Chaudière-Appalaches est parvenue à améliorer son classement par rapport à 2019 dans sept sports. Plusieurs athlètes participaient pour la première fois aux Jeux du Québec cet hiver. « Nous avons eu de belles surprises pendant cette finale. Voir des athlètes surclassés dépasser leurs objectifs et parfois repartir avec une médaille au cou, c’est assurément une bonne nouvelle pour le développement du sport dans notre région », souligne la chef de mission et agente de développement en sport à l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches, Sabrina Bilodeau.

Quatre médailles ont été récoltées en taekwondo, dont l’une d’or par Marie-Joëlle Vallée (Sainte Marie) chez les moins de 55 kg,

Mentionnons que l’équipe d’haltérophilie, composée de plusieurs Beaucerons ont également réussi à monter sur les marches du podium.

« Nous avons vécu une excellente 56e finale des Jeux du Québec. Encore une fois, les athlètes nous ont fait vivre toute une gamme d’émotion. Nous sommes très fiers des résultats qu’ils ont obtenus et espérons que cette expérience à Rivière-du-Loup les encouragera à continuer de pratiquer leur discipline », ajoute Mme Bilodeau.

Derniers résultats

En ringuette, Emma Fecteau (Sainte-Marie), Alexia Guay (Saint-Elzéar), Élise-Ann Morin (Sainte-Marie) et Pearl Noonan (Saint-Lambert-de-Lauzon) et leur équipe affrontaient le Sud-Ouest en finale de la médaille de bronze, hier. En début de tournois, elles s’étaient inclinées contre cette équipe.

Malheureusement, l’histoire s’est répétée, avec une défaite 6 à 1. En première moitié de partie, le Sud-Ouest avait déjà pris les devants 5 à 1. Lors de la deuxième période, les joueuses ont réussi à bien se défendre en n’accordant qu’un seul point. Elles auront toutefois été incapables de toucher le fond du filet. La région termine donc au quatrième rang.