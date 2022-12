Le Pont couvert Perrault est officiellement rouvert

Les motoneigistes et quadistes seront les premiers chanceux à réutiliser le pont couvert, après que celui-ci ait été fermé pendant un peu plus de quatre ans. Ces derniers pourront le franchir dès que l’ouverture des sentiers motorisés hivernaux sera annoncée.

La complexité des travaux a contraint la municipalité, Cité construction et Sigma +, à faire preuve de créativité tout au long du processus de réfection. À certains endroits, l’entreprise mandatée a littéralement dû sculpter les poutres de bois afin d’arriver à ses fins. À la blague, Alain Veilleux, maire de Notre-Dame-des-Pins, a indiqué « on comprend mieux pourquoi les ponts sont considérés comme des ouvrages d’art ».

Certains enjeux techniques, comme le remplacement partiel du lambris extérieur, ont nécessité de nombreux ajustements. À l’issue des travaux, le pont a fière allure et retrouve enfin ses lettres de noblesse.

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, s’est investi considérablement pour que ce projet se concrétise. Pour lui, il s’agit « d’une réalisation importante qui devient à la fois un événement historique et très symbolique pour la Beauce. » Rappelons que le gouvernement du Québec a investi 2 861 792 $ dans le projet.

Une inauguration officielle des travaux sera réalisée au printemps prochain. À cette occasion, population et partenaires auront l’opportunité de célébrer la réouverture de cette infrastructure emblématique et patrimoniale.

D’ici là, la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins souhaite réitérer sa gratitude envers les nombreux partenaires financiers qui ont rendu ce projet possible, notamment le Mouvement Desjardins via un investissement de 180 000 $. Le même montant a été offert par les clubs les aventuriers tout-terrain de Beauce et Jarrets noirs de Beauce, ainsi que les clubs de motoneige de Beauceville et Beauce-Frontenac, de pair avec leur fédération respective.