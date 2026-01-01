Retrouvez les chroniques d'opinion de Pier Dutil de la deuxième moitié de l'année 2025.

Lundi 25 août

J'ai 80 ans

Lors de ma chronique du 30 juin dernier vous faisant part de ma pause estivale, je vous annonçais mon retour pour le 25 août en mentionnant que cette date était retenue pour une raison précise que je prenais soin de ne pas divulguer. Eh bien, à la lecture de mon titre, vous savez maintenant pourquoi j’avais retenu cette date. En ce 25e jour d’août de l’an de grâce 2025, je célèbre mon 80e anniversaire.

Lundi 1er septembre

Quand les parents font honte à leurs enfants

Dans l’évolution normale des choses, les parents espèrent que leurs enfants ne leur feront pas honte un de ces jours. C’est normal.

Lundi 8 septembre

Ces ignorants qui nous gouvernent

Les témoignages des ministres Éric Caire, François Bonnardel, Geneviève Guilbault et du premier ministre François Legault à la Commission Gallant chargée d’enquêter sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ) m’ont laissé songeur, voire même incrédule.

Lundi 15 septembre

Traitement choc à venir

À part l’accession du Député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, au Conseil des ministres, le remaniement ministériel annoncé mercredi dernier par François Legault me donne bien peu d’occasions de me réjouir.

Lundi 22 septembre

Si t'es pas content, vas-y

Au cours des quatre dernières années, les élus municipaux au Québec n’ont pas eu la vie facile. En vue des prochaines élections municipales prévues pour le 2 novembre prochain, les candidats et candidates ne se bousculent pas au portillon.

Lundi 29 septembre

Une dictature prend forme à nos portes

En un peu plus de huit mois, après avoir créé le chaos dans l’économie mondiale avec ses tarifs douaniers, Donald Trump est en voie de mettre en place rien de moins qu’une dictature aux États-Unis, nos voisins.

Lundi 6 octobre

L'art de se tirer dans le pied

Je connais une entreprise qui perd présentement 10 millions de dollars (10 M$) par jour et dont les dirigeants ne font rien pour changer les choses. Et, malgré ces lourdes pertes, les employés syndiqués réclament des augmentations de salaire de plus de 20 % au cours des prochaines années.

Lundi 13 octobre

Ces politiciens qui s'accrochent

Alors qu’il est parfois difficile de trouver des volontaires intéressés à s’impliquer en politique, d’autres s’accrochent à leurs postes, se croyant indispensables et ne sachant quand se retirer avant d’être poussés vers la sortie.

Lundi 20 octobre

Des médecins qui abusent (2)

Des membres de la Fédération des Médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et de la Fédération des Médecins spécialistes du Québec (FMSQ) ont jeté un nouveau pavé dans la mare la semaine dernière en s’en prenant au Président du Collège des Médecins du Québec (CMQ), le Dr Mauril Gaudreault, réclamant un vote de blâme.

Lundi 27 octobre

Qu'adviendra-t-il de l'église de l'Assomption?

Le 20 octobre dernier, les dirigeants de la Paroisse Saint-Georges-de-Sartigan ont tenu une séance d’information concernant le sort de l’église de l’Assomption, séance à laquelle ont participé de 250 à 300 personnes.

Lundi 3 novembre

Rions un peu (8)

La dernière fois que j’ai choisi d’utiliser l’une de mes chroniques pour nous faire rire un peu, c’était en avril 2025.

Lundi 10 novembre

L'art de pelleter par en avant

Au moment d’écrire ces lignes (dimanche matin), nous n’avons pas encore eu l’occasion de sortir nos pelles. Mais, à Ottawa, mardi dernier, ce ne sont pas les pelles que l’on a sorties, mais plutôt une gratte d’une dimension jamais vue qui servira à pelleter par en avant des milliards de dollars de déficit.

Lundi 17 novembre

Deux raisons de se réjouir

De ce temps-ci, les occasions de se réjouir sont plutôt rares. Le Gouvernement québécois et les médecins jouent des gros bras et se chicanent comme des enfants du primaire dans une cour d’école, le coût de la vie est toujours en hausse, l’hiver se pointe le nez, en somme, ça prend un maudit bon moral pour poursuivre nos vies.

Lundi 24 novembre

À force de brasser de la merde tout le monde finit par puer

S’il y a une chose dont le Parti Libéral du Québec (PLQ) et son nouveau chef, Pablo Rodriguez, n‘avaient pas besoin de ce temps-ci, c’est bien d’une crise à l’interne. Et, comme si une crise ne suffisait pas, le PLQ se retrouve aux prises avec trois crises.

Lundi 1er décembre

Les sentences bonbonsLa question de la confiance à l’égard de la justice revient fréquemment dans l’actualité. Idéalement, on veut nous convaincre que tout le monde est égal face à la loi. J’ai bel et bien écrit «idéalement», tout en sachant que le monde idéal n’existe pas.

Lundi 8 décembre

Sommes-nous vraiment plus riches?

Diverses études à saveur économique réalisées au Canada et au Québec laissent entendre que les Québécoises et les Québécois se sont enrichis au cours des dernières années.

Lundi 15 décembre

La maison de fou d'Astérix existe

Dans un film d’animation intitulé «Les Douze Travaux d’Astérix» présenté en 1976 par les créateurs du célèbre Gaulois, Goscinny et Uderzo, on retrouve Astérix et son fidèle compagnon, Obélix, mener une course folle d’un guichet et d’un étage à l’autre à la recherche du fameux laissez-passer A-38 dans ce que les auteurs ont baptisé «La Maison de Fou.»

Lundi 22 décembre

Des démissions fracassantes

Le 18 décembre 2025 fera désormais partie de l’histoire politique québécoise suite à deux démissions fracassantes à savoir, celle de Pablo Rodriguez comme chef du Parti Libéral du Québec (PLQ) et celle de Christian Dubé comme ministre de la Santé et député de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

Lundi 29 décembre

OUF!!!

Il y a des gens qui trouvent que le temps est long, alors que d’autres trouvent que le temps passe vite. Pour moi, l’année 2025 m’a semblé passer à une vitesse vertigineuse.