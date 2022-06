Le sculpteur Emmanuel De Decker en cinq réponses

Voici les réponses d'Emmanuel De Decker de la Belgique.

Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la sculpture?

Mon grand-père était aquarelliste et mon père, peintre. Tout jeune, je dessinais constamment et moi aussi, je me suis adonné à la peinture et je m'y adonne encore. Je suis un économiste diplômé mais je passais le plus clair de mon temps à la faculté des Beaux-Arts de mon université. Je me suis toujours dit qu'à 50 ans, je me consacrerais entièrement à l'art. C'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré un sculpteur français, passé un semaine avec lui, c'est tout et je me suis lancé. Je suis un sculpteur de pierre mais j'ai touché un peu aussi au métal. C'est donc une nouvelle expérience pour moi ici.

Ce qui rend l'art de la sculpture si passionnant?

J'ai un plaisir à créer des objets en trois dimensions. Je fais de la sculpture figurative proportionnée, plus ou moins abstractive. C'est l'équilibre de proportions entre ce qui est réel et créé, pour permettre de reconnaître du premier coup d'oeil ce que représente l'oeuvre, que je recherche. Tout en voyant bien que c'est une création et non le réel.

Que vous inspire le thème de l'événement ? « Vers le ciel et faire rêver »

Je n'ai pas pensé cette sculpture en fonction du thème. J'ai plutôt chercher à relier les idées que j'ai en tête, que j'ai couchées dans des esquisses et des dessins, avec le thème.

Et la sculpture de départ a évolué au fur et à mesure que les jours avançaient. Ainsi, le produit final sera peint en bleu Klein (couleur fétiche du sculpteur français Yves Klein), ce que je n'avais pas prévu nécessairement.

Un bon conseil pour quelqu'un qui veut se lancer en sculpture?

Travailler. Tous les jours. L'art est un travail, ce n'est pas que de l'inspiration. Si vous voulez faire un chat, il faut le dessiner 50 fois, pas seulement trois. Les grands créateurs ont fait des milliers et des milliers de dessins, d'esquisses, de peintures et ce ne sont que quelques unes de la production qui ont été retenues.

Quand un sculpteur ne sculpte pas, que fait-il?

Dans mon cas, je dirige mes entreprises de quincaillerie décorative avec mes partenaires. Mais dans les faits, je pense tout le temps à mes projets de sculpture. Même lors de mes rencontres avec des clients. D'ailleurs, plus souvent qu'autrement, je parle des mes projets artistiques durant les rencontres et ça aide réellement à mener de bonnes affaires.