Que s'est-il passé en Beauce cette semaine?

Cette semaine a été remplie de belles nouvelles pour la Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut être manqué.

Dimanche 19 février

Émile Bergeron médaillé d'or en championnat provincial de natation

Émile Bergeron, du Club de natation régional de Beauce, a remporté une médaille d'or lors de l'épreuve du 100 m dos au championnat provincial de la Coupe du Québec junior/senior, en bassin de 50 mètres, au Complexe Claude Robillard à Montréal.

Une chatte beauceronne au concours « America’s Pet Favori 2023 »

Timinou est une chatte beauceronne qui se trouve présentement en première position du concours America’s Pet Favori 2023.

Entrevue vidéo : Thomas Morin-Cabana à l'ascencion du mont Kilimandjaro

Thomas Morin-Cabana, 25 ans, originaire de Saint-Georges, est sur le point d'accomplir un nouveau projet, soit celui de gravir le Kilimandjaro avec trois partenaires.

Lundi 20 février

La Voix : Steven Grondin perd son duel, mais est sauvé

Les citoyens de Saint-Clotilde-de-Beauce et les Beaucerons ont de quoi être fier, car le chanteur Steven Grondin qui participe à l’émission La Voix passera au prochain tour.

VIDÉO ET PHOTOS : Beauceville: ça glisse sur la 110

Une centaine de jeunes ont profité d’une belle activité de glisse organisée par un comité de voisins sur la 110e rue, à Beauceville, ce dimanche.

Mardi 21 février

Chez Gérard : 3 500 $ récoltés au profit d'Opération Enfant Soleil

Ariane Lessard et le restaurant de Saint-Georges Chez Gérard sont parvenus à récolter 3 500 $ au profit d’Opération Enfant Soleil lors du déjeuner-bénéfice de dimanche.

Marie-Philip Poulin obtient un 200e point avec l'équipe nationale

La célèbre joueuse de hockey de Beauceville, Marie-Philip Poulin, a obtenu son 200e point de sa carrière au sein de l’équipe nationale lors de l’affrontement contre les États-Unis.

Entrevue vidéo : Sylvain Veilleux est prêt à raccrocher son casque

Après 35 ans au sein du Service de sécurité incendie de Saint-Georges, dont 16 au poste de directeur, Sylvain Veilleux déposera son casque le 31 mai prochain.

Mercredi 22 février

Joshua Roy sera à Saint-Georges avec les Condors

Le Cégep Beauce-Appalaches rendra hommage aux hockeyeurs Condors de 20 ans finissants 2022-2023 ainsi qu’au plus récent Joueur de la semaine dans la LHJMQ, Joshua Roy, lors des deux prochaines parties prévues les 3 et 5 mars prochain.

Entrevue : Une année à venir bien remplie pour le député de Beauce-Sud

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin prend son deuxième mandat et la prochaine année avec sérieux, ayant déjà plusieurs dossiers sur son bureau, dont certains étaient déjà bien en cours.EnBeauce.com s’est entretenu avec M.Poulin sur divers sujets qui concernent le comté et qui méritent d’être connus.

Jeudi 23 février

Défi têtes rasées : Sylvie Gagnon est la nouvelle Audacieuse

Sylvie Gagnon, pharmacienne-propriétaire affiliée à Proximed de Saint-Honoré-de-Shenley a décidé de participer au Défi têtes rasées au profit de Leucan.

Entrevue vidéo : La zoopédagogie selon Érika Boucher

Depuis plus d'un an, Érika Boucher exerce le beau métier de zoopédagogue par lequel elle aide les gens à mieux se concentrer, à s'épanouir ou tout simplement à se divertir, et ce, grâce à ses animaux.

Laurence Larivière en lice pour le concours de Miss Canada 2023

À l'âge de 21 ans, Laurence Larivière est présentement en lice pour devenir la nouvelle Miss Canada 2023.

Vendredi 24 février

Le CLSC de Beauceville a suspendu ses activités de fin de semaine

Le Centre local de services communautaires (CLSC) de Beauceville a suspendu temporairement ses activités de fin de semaine en raison de la baisse des demandes et du manque de personnel.

Retour en images sur le Challenge des pros du CFP Pozer

Le centre de formation professionnelle Pozer (CFP Pozer) présentait la troisième édition du Challenge des pros le 21 février et notre photojournaliste Jessy Pouliot s'est rendu sur place.