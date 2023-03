Vos nouvelles de la semaine!

Cette semaine a été remplie de belles nouvelles pour la Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Dimanche 12 mars

Les pompiers de Scott sur la glace!

Notre photojournaliste Jessy Pouliot a été invité à venir immortaliser les pratiques sur la rivière. Voyez sa galerie d’images.

Lundi 13 mars

Saint-Victor acquiert le presbytère local

Considérant que la Fabrique privilégie de retourner les édifices religieux dits excédentaires à la communauté où ils se trouvent, il fut vendu à la Municipalité pour 1$.

Le Défi têtes rasées Leucan de Sylvie Gagnon est dimanche

Sylvie Gagnon, résidente de Saint-Honoré-de-Shenley et pharmacienne-propriétaire affiliée à Proximed, s'est engagée pour la troisième édition du projet « Les Audacieuses » de Leucan.

Mardi 14 mars

Le parcours de Steven Grondin à La Voix se termine

Faisant partie de l’équipe de la rockeuse Marjo, il a été choisi pour participer aux Chants de bataille et devait faire face à Mélanie Haché et Marie-Eve Quirion.

Entrevue vidéo : Chloé Doyon encourage les artistes d'ici à s'inscrire au Festival international de la chanson de Granby

Découvrez l'expérience de cette Georgienne et apprenez-en plus sur le Festival, dans cette entrevue vidéo.

Mercredi 15 mars

Quatre jours de rencontres multiculturelles au Solstice Festival

Au programme on retrouve 25 spectacles sur quatre scènes, ateliers, danse, animations, espace familial et découvertes culinaires. Et tout cela dans un contexte multisensoriel et dans un décor qui illumine le soir venu.

Jeudi 16 mars

Toute une programmation pour le 32e Festival Beauceron de l'Érable

Le Festival Beauceron de l’Érable revient pour une 32e année, du 12 au 14 mai, avec à sa tête d’affiche les artistes 2Frères, Sara Dufour et Yves Lambert. Bien entendu, plusieurs activités entoureront le volet festif.

Simple Plan et Roxane Bruneau au Festival d'été de Saint-Georges

Pour cette première édition, la programmation présentera des artistes variés, de tous styles musicaux. L'événement se veut festif et accueillant pour tous les groupes d’âge.

Direction le Woodooliparc pour l'avion-restaurant Le 737

Mission accomplie pour l’homme d’affaires de Saint-Côme-Linière, Alexandre Bernard, l’avion-restaurant Le 737 restera bel et bien en Beauce. C’est le Woodooliparc de Scott qui a signé ce matin.

Entrevue vidéo : Philippe Le Meur et ses étudiants cuisinent 2 000 repas pour Moisson Beauce

Ces étudiants en DEP cuisine, ont remis leur 2 000 repas à Moisson Beauce.

Vendredi 17 mars

Quatre-vingt-une entreprises à la 17e Foire de l'emploi Beauce-Etchemins

Des entreprises d’un peu partout de la Beauce tiennent leur kiosque afin de donner plus de renseignements aux potentiels candidats. D’ailleurs, on parle d’un total de 81 entreprises qui offrent de nombreux postes diversifiés.

Les chevreuils dérangent à Saint-Georges

Robert Thibaudeau, un citoyen de Saint-Georges, cherche de nouveau à interpeller le gouvernement pour résoudre le problème de chevreuils qui envahissent son terrain.