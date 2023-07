La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 8 juillet

Frampton: un jardin multigénérationnel pour les aînés et les enfants

La municipalité de Frampton lance une nouvelle initiative communautaire. Les aînés et les enfants du coin pourront unir leurs implications dans un tout nouveau jardin multigénérationnel.

Course de bateaux-dragons: retour en photo sur les finales

Galerie de photos de l'événement.

Dimanche 9 juillet

(VIDÉO) Dek Hockey: arbitre, un rôle essentiel au coeur du jeu

Controversé, détesté ou laissé pour compte, le rôle d'arbitre n'est jamais le plus apprécié dans les sports collectifs.

Vue de maisons anciennes de Saint-Georges vers 1920

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Lundi 10 juillet

Jeux du Québec: près de 40 athlètes beaucerons à Rimouski

Cette année, les Jeux du Québec se tiendront du 21 au 29 juin à Rimouski. Pour l'occasion, 40 athlètes représenteront la Beauce dans plus de six catégories.

Thomas Morin-Cabana a atteint le sommet du Kilimandjaro!

Après six jours d'ascension, Thomas Morin-Cabana, du projet Potentiel infini, a atteint le toit de l'Afrique en posant le pied au sommet du Kilimandjaro culminant à 5 895m d'altitude.

Dix ans plus tard, rien n'est réglé

L'éditorial de la semaine de Pier Dutil.

Mardi 11 juillet

Décès du dernier maire de la municipalité d’Aubert-Gallion

Ovila Poulin s’est éteint à l’âge de 83 ans.

Le Beauceron Pier-Olivier Boucher sous contrat avec les Braves d'Atlanta

Le Joselois Pier-Olivier Boucher a annoncé sa mise sous contrat avec les Braves d'Atlanta, après son repêchage d'hier.

Plus de 200 familles soutenues par l'AFMRC dans la dernière année

Durant la dernière année, soit d’avril 2022 à mars 2023, l’Association des Familles monoparentales et recomposées la Chaudière (AFMRC) recense 229 familles membres, dont 428 enfants de 18 ans et moins, qui ont bénéficié des services.

Mercredi 12 juillet

Saint-Georges: début prochain des travaux de la traverse de la 90e rue

Les travaux sur la traverse de la 90e rue, pour rendre l'accès à la piste cyclable plus sécuritaire dans ce secteur de Saint-Georges, commenceront finalement la semaine prochaine.

Signalez la présence de la berce du Caucase dans votre secteur

En juillet, la berce du Caucase est en fleurs partout en Chaudière-Appalaches.

Jeudi 13 juillet

Décès du fondateur des Pères Nature

Le fondateur des épiceries fines Les Pères Nature, Clément Bédard, s'est éteint hier à l'âge de 79 ans.

Incendies criminels en Haute-Beauce: arrestation d'un homme de 23 ans

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation d'un homme de 23 ans de La Guadeloupe hier soir.

Saint-Odilon: 100 000$ pour améliorer la cour d'école

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé un investissement de 100 000$ afin de réaliser un projet d'embellissement de la cour d'école de Saint-Odilon.

Vendredi 14 juillet

Protection du territoire agricole: une mise à jour nécessaire, selon l'UPA et les entreprises

Le Gouvernement du Québec souhaite entamer des procédures pour réformer la Loi sur la protection des terres agricoles. En pleine consultation publique sur la question, certains acteurs se sont prononcés sur ces potentiels changements à venir.

Grève des paramédics: l'entente est votée à 93 %

Les membres de TASBI se rassemblaient cette semaine afin de présenter l'entente de principe, conclue le 19 juin dernier, aux paramédics. Christian Duperron revient sur les détails de cette entente.

Le GRAP Beauce-Sartigan remet du matériel scolaire à 300 élèves de la région

Le Groupe de réflexion et d'action contre la pauvreté (GRAP) de Beauce-Sartigan a remis cette semaine du matériel scolaire à 300 élèves de la région en prévision de la prochaine rentrée scolaire.