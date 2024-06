La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 1er juin

(En images) Le premier festival de l'AFMRC bat son plein

L'Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière (AFMRC), a lancé, ce vendredi 31 mai, son premier « Happening Food Truck » à l'espace Carpe Diem de Saint-Georges.

(Vidéo) Dylan Champagne, capitaine des Condors, se distingue au Gala Méritas

Dylan Champagne, jeune joueur de l’équipe de hockey des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, a récolté, ce lundi 27 mai, deux honneurs lors du 35e Gala Méritas de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ).

Dimanche 2 juin

Balado : En tête-à-tête avec Samuel Poulin

Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de notre balado « En tête-à-tête », nous recevons Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

(En images) Les voitures antiques débarquent sur l'île Ronde de Beauceville

Plusieurs centaines de véhicules antiques et d'autres plus récents ont pris possession sur l'Île Ronde de Beauceville, ce dimanche 2 juin, dans le cadre du 14e Rassemblement de la Chaudière.

(En images) Des entrepreneurs en herbe prennent d'assaut le Carrefour Saint-Georges

Le Carrefour Saint-Georges accueillait, ce samedi 1er juin, la grande journée des petits entrepreneurs. Âgés de 5 à 15 ans, ils étaient un peu plus d'une dizaine à offrir et présenter leurs créations aux visiteurs.

(Vidéo) Claude Morin : une décennie de dévouement à la tête de la Ville de Saint-Georges

Après dix années marquées par le dévouement et l’engagement en tant que maire de Saint-Georges, Claude Morin revient sur sa carrière politique, alors qu’il prépare actuellement son départ.

Lundi 3 juin

(En images) La 10e édition de Beauce Art s’enflamme pour son lancement

La 10e et dernière édition du Symposium International de la Sculpture de Saint-Georges, a débuté, ce samedi 1er juin, avec une déambulation lumineuse suivie d'un spectacle de feu.

Un podium inattendu pour Chloé Grondin

Pour son deuxième départ en course Nascar truck, la pilote de Saint-Georges Chloé Grondin est montée sur la troisième marche du podium.

Un chantier de 16 M$ pour la réfection majeure de routes à Saint-Prosper

Des travaux majeurs, qui s’échelonneront sur les deux prochaines années au coût de 16 M$, seront entrepris à la mi-juin pour la réfection de deux routes principales à Saint-Prosper.

Jean-Roch Veilleux quittera son poste de maire de Saint-Alfred le 29 juin

Après près de vingt ans consacrées à la vie municipale, le maire de Saint-Alfred, Jean-Rock Veilleux, a annoncé ce soir, en séance de conseil, qu'il démissionnerait de son poste le 29 juin.

Mardi 4 juin

Beauceville: le processus d'acquisition de l'édifice de Duvaltex va bon train

Lors de la séance du conseil tenue ce lundi soir, les élus de Beauceville ont approuvé les termes du contrat de vente, relié à l’acquisition des locaux de Duvaltex.

Le Village Beauceron est à vendre

Trente ans après son ouverture officielle, le Village Beauceron vient officiellement d'être mis en vente par la municipalité de Saint-Prosper.

Resto-école à Saint-Jules: le chantier est en marche

La construction d'une cuisine de formation, pour le resto-école qui doit ouvrir dans l'édifice Ô Sommet de Saint-Jules, est belle et bien partie.

Hockey-balle: Pierre Poulin derrière le banc de l'équipe de France

Le Beauceron Pierre Poulin s'envolera bientôt pour la Suisse, afin d'agir comme entraîneur-adjoint de l'équipe de hockey-balle de France.

Mercredi 5 juin

Une Place Royale à Beauceville

Beauceville comptera bientôt une Place Royale avec la construction de deux édifices à logements en plein centre-ville.

Près de 33 000$ amassés lors du souper-bénéfice de Beauce art

Un montant de 32 950$ a été récolté lors du souper-bénéfice de Beauce art qui s'est tenu ce mardi soir à l'occasion de la 10e et dernière édition du Symposium international de la sculpture.

Le taux directeur de la Banque du Canada baisse de 25 points

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a annoncé, aujourd’hui, en conférence de presse, que le taux directeur baissait de 25 points de base pour être maintenant à 4,75 % jugeant que « la politique monétaire n’a plus besoin d’être aussi restrictive ».

Deux néologismes créés par des élèves de la Beauce

L'animateur Pierre-Yves Lord, ambassadeur du Concours de créativité lexicale de l'Office québécois de la langue française, a dévoilé les trois néologismes gagnants créés par des élèves du secondaire et deux sont beaucerons.

Beauce Art: une dernière édition pour honorer 10 ans de sculpture

L’année 2024 marque la 10e et dernière édition du Symposium international de la sculpture de Beauce Art, sous le thème Tourbillons fantasmagoriques, musique de pierre et d’acier.

Survivor Québec: une expérience qui rend accroc à l'adrénaline, selon Florence

Florence, une Georgienne de 24 ans, a participé à la deuxième saison de Survivor Québec tournée aux Philippines et diffusée sur Noovo.

Jeudi 6 juin

Escouade Canine MRC: la directrice générale démissionne

La directrice générale de l'Escouade Canine MRC, Sarah Bonneville, vient de démissionner, moins de deux mois après avoir obtenu le poste.

Jour J: un devoir de mémoire même après 80 ans

Il y a vingt ans aujourd'hui, je recevais un appel complètement inattendu: celui de Maurice Loriot, le père de mon bon ami Français, Philippe.

Eliott Drouin choisi «Athlète par excellence» au gala sportif de l’Embâcle

C'est le Mariverain Eliott Drouin qui a remporté le Trophée Marylène-Laplante, remis à l’athlète finissant par excellence, lors du 24e gala sportif de l’Embâcle de la Polyvalente Benoit-Vachon, qui s'est tenu lundi au Centre Caztel de Sainte-Marie, devant quelque 720 athlètes.

Une reconnaissance pour l'acte de civisme de Mike Rancourt et Anthony Rodrigue

Un feu de cabanon, allumé intentionnellement dans le nuit du 7 au 8 mars dernier, au 360, 22e rue dans le secteur Ouest de Saint-Georges, aurait pu avoir des conséquences plus graves n'eut été de l'intervention de Mike Rancourt et Anthony Rodrigue, qui ont alerté les résidents du secteur. L'un d'eux, Yvon Thibodeau, raconte dans cet article la démarche qu'il a entreprise pour que leur acte de civisme soit reconnu.

Vendredi 7 juin

Marie-Philip Poulin sera accueillie au sein de l'Ordre national du Québec

La Beaucevilloise Marie-Philip Poulin recevra l'insigne de Chevalière de l'Ordre national du Québec, vient d'annoncer le premier ministre François Legault, par voie de communiqué de presse.

Neuf noms ajoutés au cénotaphe du Régiment de la Chaudière

Les responsables du cénotaphe du Régiment de la Chaudière ont profité de la commémoration du 80e anniversaire du Jour J, pour graver sur le monument les noms de neuf soldats du bataillon, qui sont morts dans la foulée du débarquement de Normandie.