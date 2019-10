Quoi faire en Beauce du 18 au 20 octobre

La fin de semaine du 18 au 20 octobre la Beauce offre de nombreuses activités. Si vous n’avez pas encore de plan pour le week-end, voici quelques suggestions d’activités sportives et culturelles à ne pas manquer.

11e édition de la Nuit des sans-abri

L'organisme Au Bercail invite la population à participer à cette activité de sensibilisation. Il y aura des boissons chaudes, un feu, des oeuvres, le groupe Luc et MarieJo et la création d'une oeuvre.

Où : 12165 2e avenue, Saint-Georges

Quand : 18 octobre de 18h à 23h

3e édition du 24h Spinning EG HDO

L’événement consiste à pédaler à relais durant 24 heures pour amasser des fonds pour la prochaine saison de compétitions de snowboard cross d'Éliot Grondin.

Où : Gym Élite Coach de Sainte-Marie

Quand : 19 et 20 octobre de midi à midi

Grande Marche de Sainte-Marie

Complétez votre parcours animé de 2.5 km ou 5 km et allez-y à votre rythme.Collation santé et surprise offertes à chaque participant à la fin du parcours.

Où : Centre Caztel de Sainte-Marie

Quand : 19 octobre de 8h à 12h

Souper bénéfice pour les 50 ans la Polyvalente Benoît-Vachon

Tous les anciens élèves et employés de la Polyvalente Benoît-Vachon sont invités à participer au souper qui lanceront les festivités du 50e anniversaire de l'école.

Où : Centre Caztel, Sainte-Marie

Quand : 19 octobre

La Tournée des Grands Ducs

Un circuit dans la région pour déguster les produits alcoolisés et produits alimentaires locaux, visite des entreprises et transport fourni. Laissez-passer obligatoire.

Où : Départ de l’autobus au parc-des-Rapides-du-Diable à Beauceville

Quand : 19 octobre de 9h à 18h

Exposition sur l’histoire ferroviaire du Québec-Central et du Canadien pacifique

Jeunes et moins jeunes auront la possibilité d’admirer un grand circuit de trains à l’échelle G d’une superficie de 28 X 48 pieds. Environ 200 photos, 150 coupures de presse, une dizaine de maquettes et près de 50 artefact relatant l’histoire du tronçon Tring-Mégantic,

Où : Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem

Quand : 19 de 9h à 17h, et 20 octobre de 10h à 16h

Marché aux puces de la Polyvalente de Saint-Georges

Exposition du trio d'artistes, Johanne Grondin, Danielle Robinson et Triska Sicuranzo. Les artistes seront présents.

Où : 2121 119e Rue, Saint-Georges

Quand : 20 octobre de 9h à 16h

31e brunch de la Fondation du coeur Beauce-Etchemin

Un service aux tables rapide, un accueil chaleureux, une assiette généreuse, des kiosques et des cliniques santé à parcourir et une ambiance musicale conviviale au profite de la Fondation du coeur.

Où : Cégep Beauce-Appalaches, Saint-Georges

Quand : 20 octobre de 8h à 12h