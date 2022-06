Le sculpteur Luka Radojevic en cinq réponses

Voici les réponses de Luka Radojevic du Montenegro.

Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la sculpture?

Enfant, je dessinais constamment, beaucoup aussi à l'école. J'ai fait mes études universitaires en Beaux-Arts à Belgrade pendant 5 ans. Je me suis dirigé vers la sculpture du marbre et de l'acier. Je peins aussi et fais un peu de céramique.

Ça fait une dizaine d'années que je participe à des événements comme le symposium ici. Je compte une vingtaine de sculptures publiques à travers le monde.

C'est mon 2e séjour au Canada. J'ai déjà participé au concours de sculpture sur glace du Carnaval de Québec.

Ce qui rend l'art de la sculpture si passionnant?

L'art est une passion. Dans mon cas, c'est ma vie. J'aime expérimenter avec les différentes matières, les toucher. Pour chacune, il se dégage une énergie particulière. Ça m'enchante et me stimule. C'est vraiment excitant.

Que vous inspire le thème de l'événement ? « Vers le ciel et faire rêver »

C'est le cas de le dire ici, « Sky is the limit »! Après le ciel, c'est l'espace infini avec tout ce qu'il contient, les planètes, le soleil, plein de formes géométriques.

Un bon conseil pour quelqu'un qui veut se lancer en sculpture?

Si vous avez du talent, suivez vos rêves. Je recommande aussi de faire des études. La formation permet d'en apprendre beaucoup, notamment pour ce qui est de la question des proportions qui est une notion très importante en sculpture.

Quand un sculpteur ne sculpte pas, que fait-il?

Je me ressource dans la nature, seul ou en famille. J'y fais de la contemplation, j'y trouve la paix. Et ça m'inspire pour mes prochaines créations.