Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 8 juin

Festival sportif de Sainte-Marie

Événements sportifs et musicaux en soirée.

Où: à la Polyvalente Benoit-Vachon de Sainte-Marie

Quand: à partir de 8 h

3e Défi des générations de La Guadeloupe

L​​​​​​es parcours sont de deux, cinq et 10 kilomètres.

Où: Aréna de La Guadeloupe Armand Racine

Quand: dès 9 h

Festival Down by the Riverside

Journée ateliers et soirée dansante.

Où: au Cabaret des Amants, Saint-Georges

Quand: à partir de 9 h 30

Journée Portes ouvertes à la bibliothèque de Saint-Zacharie

Venez découvrir cet établissement et de sa collection de livres.

Où: Bibliothèque paroissiale de Saint-Zacharie

Quand: 10 h à midi

Solstice festival

Journée New Moon Party Coloré et soirée en musique.

Où: à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges

Quand: dès 12 h

Beauce art

Tourbillons aériens avec une performance de gymnastique aérienne. Visite guidée.

Où: sur le parcours de sculpture à Saint-Georges

Quand: à 13 h 30

Relais pour la vie

Course avec des animations.

Où: dans la cour mitoyenne du centre de formation professionnelle Pozer et du centre d’éducation des adultes Monseigneur-Beaudoin.

Quand: dès 14 h 45

Messe spéciale pour l'Abbé Laval Bolduc

Afin de célébrer ses 60 ans de sacerdoce.

Où: Église Saint-François d'Assise — Beauceville

Quand: 15 h

Courses auto du circuit Nascar

Quatre catégories au programme + les légendes modifiées.

Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction

Quand: dès 16 h

Dimanche 9 juin

Festival sportif de Sainte-Marie

Événements sportifs et musicaux en soirée.

Où: à la Polyvalente Benoit-Vachon de Sainte-Marie

Quand: à partir de 8 h

Marche du rein

L'objectif de collecte de fonds est de 12 000 $, versés à la division du Québec de la Fondation du rein.

Où: au parc Veilleux à Saint-Georges

Quand: à 10 h

Festival Down by the Riverside

Brunch et parade unique aux saveurs de la Nouvelle-Orléans.

Où: au Cabaret des Amants, Saint-Georges

Quand: à partir de 10 h

Beauce art

Performance de cirque acrobatique et performance d’échassiers

Où: sur le parcours de sculpture à Saint-Georges

Quand: à 11 h et 14 h

Solstice festival

Journée Fiesta mexicaine.

Où: à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges

Quand: dès 12 h

Courses auto Mini Sporstman

Avec des pilotes de la relève âgés entre 7 et 14 ans.

Où: Autodrome Chaudière — Vallée-Jonction

Quand: dès 13 h

Festival d'orgue de Sainte-Marie

Une prestation de l'organiste américain Henry Webb.

Où: Église de Sainte-Marie

Quand: à compter de 15 h

Cette semaine

Déjeuner-conférence sur les faillites personnelles

Organisé par l'AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches.

Où: Restaurant Le Normandin — Saint-Georges

Quand: Mardi 11 juin dès 8 h

Beauce art

Visite guidée

Où: sur le parcours de sculpture à Saint-Georges

Quand: Mercredi 12 et jeudi 13 juin à 20 h

Tour de Beauce

Première et deuxième étapes du Tour de Beauce.

Où: Saint-Gédéon et Saint-Odilon-de-Cranbourne

Quand: Mercredi 12 et jeudi 13 juin dès 10 h