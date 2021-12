La question environnementale

Voir la galerie de photos

À la lumière des changements climatiques qui se font ressentir un peu plus chaque année, plusieurs décisions ont été prises en 2021 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la province et protéger la faune ainsi que la flore.

Ainsi, dans cette rétrospective environnementale, EnBeauce.com souligne les textes majeurs publiés sur ces sujets.

Plus de 1,131 G$ seront consacrés à la lutte contre les changements climatiques en 2021-2022

Le Plan pour une économie verte 2030 du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, est officiellement entré en vigueur le 1er avril. C'est 1,131 milliard de dollars qui sont prévus pour la première année de sa mise en œuvre.

Plus de 250 M$ pour électrifier 65% des autobus scolaires d’ici 2030

Le gouvernement du Québec a annoncé le 23 avril un montant de 250,7 M$ afin de soutenir les transporteurs scolaires dans l’électrification de leurs véhicules.

Les mégots de cigarette demeurent une cause importante de feu de végétation, rappelle la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Le commissaire au développement durable présente son rapport

Le commissaire au développement durable, Paul Lanoie, a présenté son rapport de mai 2021, lequel fait partie du Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2021-2022.

Rencontre avec le président du Jour de la Terre, Pierre Lussier

(Entrevue vidéo) Le 22 avril, c'est le Jour de la Terre. Cette journée spéciale existe depuis 1970 et a donné naissance à plusieurs organismes, notamment Jour de la Terre Canada. Pierre Lussier en est le président depuis sa fondation en 1991.

Chaque citoyen doit contribuer à protéger les lacs

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques rappelle aux citoyens combien il est important que chacun fasse sa part quant à la protection des lacs, car l'activité humaine a une forte influence sur eux.

La lutte à la berce du Caucase: quelle est la situation en Beauce?

Le nom « berce du Caucase » était encore inconnu pour bien des gens il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes connaissent cette plante et sont à l'affût de ses belles et, pourtant dangereuses, fleurs blanches en ombelles.

L'impact des feux de camp sur l’environnement

Les flammes se mettent à danser, le bois crépite, le soleil se fait de plus en plus rare. Incontournable de l’été, le feu de camp est toujours aussi populaire. Il n’est en revanche pas sans effets sur l’environnement.

Vingt millions de dollars pour protéger les baleines

Le gouvernement du Canada a annoncé un fonds de 20 M$ en août pour aider à la protection des baleines au Canada atlantique et au Québec.

Un « climat de changement » pour propulser l’action climatique partout au Québec

Le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) a annoncé en novembre dernier le lancement de Climat de changement, une démarche qui vise à réduire les gaz à effet de serre (GES) et favoriser la résilience des communautés face aux changements climatiques dans chacune des régions administratives du Québec.

Déploiement de 35 autobus scolaires électriques en Beauce

L'entreprise québécoise Girardin, un fabricant d'autobus de Drummondville, a signé une entente avec Autobus des Érables, de Saint-Georges-de-Beauce, et l’entreprise familiale Autobus Landry de Sainte-Marie-de-Beauce, pour l'achat de 35 autobus scolaires électriques.