Les nouveaux équipements des services d'urgence beaucerons

Voir la galerie de photos

Pour mieux servir la communauté, les différents services d'urgence beaucerons ont investi dans de nouveaux véhicules d'intervention au cours de l'année 2022.

Mars :

Une intervenante sociale en poste à la SQ de Saint-Georges

Le Centre de services de Saint-Georges de la Sûreté du Québec accueille, depuis mars dernier, Nathalie Latulippe, intervenante sociale du Centre de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

La Sûreté du Québec passe au vert

Dans le but de réduire ses émissions de gaz à effets de serre, la Sûreté du Québec a déployé 35 véhicules d'urgence hybrides, depuis le printemps 2021 et l’un d’eux est notamment utilisé au poste de la MRC Beauce-Sartigan.

Avril :

La Sûreté du Québec revient sur son processus pour les alertes AMBER

Suite à la diffusion du film Alertes AMBER, le documentaire, la Sûreté du Québec a rédigé un communiqué de presse dans le but d'informer les citoyens des changements instaurés dans le processus à ce sujet.

Mai :

Une nouvelle caserne de pompiers pour East Broughton

La municipalité d’East Broughton aura une nouvelle caserne de pompiers grâce à l’aide financière du gouvernement du Québec d’un montant de 3 093 132 $.

La nouvelle caserne du SSI de Saint-Georges est officiellement inaugurée

Les pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Georges ne sont pas superstitieux, car c'est en ce vendredi 13 mai que leur nouvelle caserne a été officiellement inaugurée.

Juin :

Saint-Robert-Bellarmin reçoit plus de 1,9 M$ pour la construction d'une caserne de pompiers

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 1 930 829 $ à la municipalité de Saint-Robert-Bellarmin pour la construction d’une caserne de pompiers.

Août :

La Sûreté du Québec desservira dorénavant Thetford Mines

La Ville de Thetford Mines vient de recevoir l'autorisation de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, d'abolir son corps de police municipal pour être desservie par la Sûreté du Québec (SQ).

Septembre :

Mise en service d'un nouveau camion de pompiers à Vallée-Jonction

Un nouveau camion a fait son entrée à la caserne du Service de sécurité incendie (SSI) de Vallée-Jonction le 24 août dernier et a été mis en service le 25 septembre.

Octobre :

Une équipe de premiers répondants à Beauceville

Le Service de sécurité incendie de Beauceville compte désormais une équipe de 12 premiers répondants de niveau 1 (PR1) prêts à intervenir sur le territoire de Beauceville.

Novembre :

Un camion neuf pour les pompiers de la Haute-Beauce

Les pompiers de la Haute-Beauce ont récemment fait l’acquisition d’un nouveau camion d’une valeur de 527 000 $.

Décembre :

Les pompiers de Saint-Bernard s'équipent d'un nouveau camion

Les pompiers de la municipalité de Saint-Bernard terminent bien l'année grâce à l'acquisition d'un tout nouveau camion, un 2022 Freightliner 108SD.

Un nouveau véhicule pour l'équipe de sauvetage et de désincarcération du groupe Cambi

L'équipe de sauvetage et de désincarcération du groupe Cambi s'équipe d'un nouveau véhicule d'intervention plus efficace.