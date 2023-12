Les faits-divers majeurs de mai à août

Voir la galerie de photos

En ces temps de rétrospective annuelle, EnBeauce.com relate ici les faits divers majeurs qui se sont produits en Beauce durant les mois de mai, juin, juillet et août 2023.

MAI

Opération policière au Carrefour: l'intervention est terminée

Les agents de la Sûreté du Québec du poste de Beauce-Sartigan et de la GRC du détachement de Saint-Georges sont intervenus ce lundi midi au Carrefour pour un individu potentiellement dangereux.

Un incendie de roulotte au camping de La Roche D'or

Les pompiers du Service de Sécurité Incendie (SSI) de Saint-Georges ont été appelés cette nuit à Notre-Dame-des-Pins pour un incendie.

Début d'incendie chez Quirion Métal à Beauceville

Le Service de sécurité incendie de Beauceville a été demandé pour une alarme incendie au 409 boulevard Renault à Beauceville, soit à l’usine Quirion Métal, vers 2 h 15 cette nuit.

Incendie à Saint-Alfred: photos et détails supplémentaires

Un incendie sur les lieux de Saint-Alfred a eu lieu hier. C'est à 17h55 que les pompiers de Saint-Victor ont été appelé à intervenir, près du 444 rang Sainte-Marie.

JUIN

Accident de travail mortel à Lambton

Un homme de 28 ans est décédé hier, dans l'exécution de manoeuvres de déchargement de son camion-benne.

Saint-Frédéric: incendie dans un garage en construction

La Régie Intermunicipale du Service de Sécurité Incendie (RISSI) de Saint-Frédéric a été appelée sur un incendie, ce lundi 5 juin.

Accident de travail mortel à Saint-Martin: la CNESST dévoile ses conclusions

En novembre dernier, un salarié de l'entreprise Les Constructions Binet trouvait la mort sur le chantier de la nouvelle maison des aînés à Saint-Martin. Ce mardi 6 juin, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu ses conclusions.

Accident de Saint-Joseph: la victime était originaire de Québec

De nouveaux détails sur l'accident qui s'est déroulé cet après-midi à Saint-Joseph, au niveau de la route 173 sud, indiquent que la victime était originaire de la ville de Québec.

Décès d’un opérateur à Sainte-Hénédine: le cadenassage en cause

Une procédure de cadenassage, qui n'aurait pas été mise en vigueur, figure parmi les causes d'un accident de travail, survenue le 26 septembre 2022 au Centre de semences, d’engrais minéraux et de grains de Sainte-Hénédine, qui a coûté la vie à un opérateur de l’entreprise, Daniel Lamontagne, un résident de Sainte-Claire âgé de 62 ans.

Saint-Georges: un homme poignardé sur la 2e Avenue

Ce jeudi matin, les agents de la Sûreté du Québec ont été appelés pour un homme présentant plusieurs blessures à l'arme blanche sur la 2e Avenue.

Scott: un incendie criminel survenu tôt ce matin

Un incendie criminel a eu lieu cette nuit dans une résidence du rang Saint-Étienne à Scott, mais par chance, personne ne se trouvait à l'intérieur.

Accident sur la route 204: la victime était originaire de Saint-Gédéon

L'accident qui a eu lieu ce jeudi 22 juin sur la route 204 entre Saint-Georges et Saint-Martin, a causé le décès d'une femme de 51 ans.

Adstock: un hélicoptère s'écrase dans le Lac du Huit

Les Services de Sécurité Incendie (SSI) d'Adstock et de East-Broughton ont été appelés ce vendredi en après-midi pour un écrasement d'hélicoptère à Adstock.

Un accident survenu hier soir a fait un blessé grave

Une collision entre une voiture et un véhicule de style "pick-up" a eu lieu hier soir sur la route Langevin à Saint-Philibert, faisant un blessé grave.

Accident à Saint-Georges: un motocycliste blessé sérieusement

Un motocycliste aurait subi des blessures sérieuses, sans toutefois mettre sa vie en danger, à la suite d'un accident survenu vers 12 h 30 aujourd'hui, sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges, près de l'intersection de la 118e rue.

Accident à Beauceville: les deux motocyclistes sont décédés

Les deux motocyclistes impliqués dans l'accident, survenu vers 15 h 30 aujourd'hui sur la Route 108 à Beauceville, sont décédés.

JUILLET

Décès d'un camionneur à Saint-Frédéric: le coroner dépose son rapport d'enquête

Le rapport d'investigation du coroner Donald Nicole a été rendu public récemment concernant le décès de Jocelyn Vachon, 71 ans, d’East Broughton, survenu le 16 décembre 2022 sur la route 112 à Saint-Frédéric, après que le camion-remorque conduit par la victime se soit renversé.

Accident mortel à Saint-Séverin: l'identité de la victime révélée

La Sûreté du Québec a confirmé aujourd'hui l'identité de la personne impliquée dans l'accident de VTT survenu hier à Saint-Séverin.

Accident de tracteur: l'identité de la victime confirmée par la SQ

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé l'identité de l'agriculteur victime d'un accident de tracteur à Saint-Pierre-de-Broughton hier. Il s'agit de Jean-Bernard Gagné, âgé de 72 ans.

Saint-Frédéric: un blessé grave après une chute à moto

Les policiers et les cadets de la Sûreté du Québec du poste de la MRC Beauce-Centre ont été appelés, ce dimanche 9 juillet, sur la route 112 à Saint-Frédéric pour un accident.

Incendies criminels en Haute-Beauce: arrestation d'un homme de 23 ans

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation d'un homme de 23 ans de La Guadeloupe hier soir. Le suspect est accusé d'être à l'origine des incendies survenus dans la région le 5 juillet.

Un incendie de véhicule à Sainte-Marie

Un incendie de véhicule à essence est survenu à l'intersection de la route Carter et du Boulevard Vachon Sud à Sainte-Marie-de-Beauce. Vers 16 h 55, le service incendie est intervenu pour éteindre la voiture de type Cadillac, appartenant à un homme de Montréal.

La journée «Urgence» en quelques images

Plus de 75 personnes ont assisté à la simulation d'intervention des services d'urgence lors d'un accident, qui s'est tenue samedi dans le stationnement de l'hôtel de Ville de Saint-Georges.ç

Cycliste heurté à Saint-Sébastien: la SQ confirme le décès et l'identité de la victime

La Sûreté du Québec confirme l'identité de la victime en vélo dans l'accident survenu hier soir à Saint-Sébastien-de-Frontenac. Il s'agit d'Éric Allaire, âgé de 53 ans, qui habitait la municipalité.

Feu de véhicule à Saint-Isidore: le conducteur est décédé

La Sûreté du Québec a confirmé le décès de la victime présente dans le véhicule qui a pris feu ce lundi matin à Saint-Isidore.

Un bâtiment rasé par les flammes à Saint-Zacharie

Le feu a complètement ravagé aujourd'hui un bâtiment sur la route des Sucriers à Saint-Zacharie.

AOÛT

Incendie à Saint-Georges: une quinzaine de personnes sans logement

Quelque 15 personnes ne pourront réintégrer leur logement à la suite de l'incendie qui s'est déclaré sur le coup de midi aujourd'hui, dans un édifice du 254, 119e rue à Saint-Georges.

Accident mortel à Saint-Benjamin: le nom de la victime rendu public

La Sûreté du Québec vient de rendre public le nom du motocycliste décédé hier, à la suite d'une collision sur la route 275 à Saint-Benjamin.

Incendie à Saint-Georges: une victime dans un état critique

Une personne qui se trouvait dans l’édifice à logement qui a pris feu ce matin sur la 119e rue à Saint-Georges, se bat présentement pour sa vie.

Le BEI ouvre une enquête sur l'incendie de la 119e rue à Saint-Georges

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a déclenché une enquête indépendante suite à l'incendie survenu ce matin dans un édifice à logement de la 119e rue à Saint-Georges.

Longue intervention pour les pompiers hier soir

Le service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Georges a été appelé hier soir à 21 h 40 pour une alarme incendie au motel industriel de la ville, situé au 1808, 95e Rue.

Accident à Sacré-Coeur-de-Jésus: le passager est décédé d'un malaise

Une homme de 70 ans, qui prenait place à bord d'une camionnette comme passager, est mort, vraisemblablement d'un malaise cardiaque, après que le véhicule est fait une embardée sur la route de Tring hier soir.

Accident mortel à Lac-Etchemin: l'identité de la victime révélée

Le motocycliste qui est décédé hier matin à Lac-Etchemin est Marc Blais, un homme de 63 ans qui résidait à Saint-Philémon.