L'avenir semble vouloir être plus serein à l'Hôtel de ville de Beauceville, après la décision qui a été rendue hier par la Commission municipale du Québec, qui a condamné le maire François Veilleux à payer des amendes de 8 000 $ pour des manquements au Code d'éthique en déontologie des élus municipaux.

« On tourne la page, s'est exprimé le principal intéressé au téléphone à EnBeauce.com, quelques heures après le verdict rendu par le juge administratif Thierry Usclat. Ça été instructif [la citation]. Oui, j'ai eu des manquements. Maintenant, ça suit son cours. On travaille pour les élus et les citoyens. »

Le maire a dit espérer que le lien de communication et de confiance puisse se rétablir avec ses collègues à la table du conseil, (qui avaient demandé sa démission en juin dernier), compte tenu que le nombre de manquements qui lui étaient reprochés, de 15 au départ, soit tombé à trois; aussi parce qu'il a accepté de prendre part au processus de facilitation, qui a évité « d'aller en cour, ça sauve de l'argent, des dépenses importantes de fonds publics », a déclaré M. Veilleux lors de l'audience.

« Je suis tout le temps partant pour travailler avec eux-autres [les conseillers municipaux]. C'est à eux de prendre leurs décisions. Sauf que là, il va falloir que ça avance », de signaler le premier magistrat.

Une approche qui rejoint celle du conseiller du district 4, Keven Pomerleau, qui s'est exprimé au nom de tous ses homologues, lors d'une conservation téléphonique avec notre média.

« D'un commun accord, on est heureux que cette épopée se termine. Nous sommes aussi contents que cela va enlever de la pression auprès du personnel administratif. On a perdu beaucoup de temps, passé beaucoup d'heures sur cette affaire. On va arrêter de faire du surplace », a-t-il mentionné.

À cet égard, il s'est dit confiant que la consultation publique, qui aura lieu dans quelques semaines, sur le projet de revitalisation de la municipalité, « va redonner un sens de fierté à la Ville, à ses citoyens [que] ça va donner de l'action », de faire remarquer M. Pomerleau, comme cela a été le cas avec l'ouverture du nouvel aréna et la fin prochaine du projet de plateau sportif que l'on espère avoir terminé en 2024.

Quant au maire Veilleux, il entend redoubler d'efforts dans les prochaines semaines pour que le comptoir de pièces automobiles Carquest puisse demeurer à Beauceville et que le projet de réfection du Motel Royal puisse aboutir, alors que des «rencontres positives» ont eu lieu la semaine dernière avec les promoteurs.