Que s'est-il passé en Beauce cette semaine?

La toute première Maison des aînés en Beauce voit son ouverture reportée de quelques mois en raison d'enjeux de construction. C'est ce qu'ont confirmé Mireille Gaudreau, relationniste du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA), et Samuel Poulin, député de Beauce-Sud « Je me fais rassurant, c'est relié ...