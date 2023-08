La revue de la semaine

L'actualité ne prend pas de vacances et EnBeauce.com vous propose un retour sur quelques nouvelles publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manquées.

Samedi 29 juillet

Musée ferroviaire de Beauce: sur les rails du passé (VIDÉO)

François Cliche nous ouvre les portes du Musée ferroviaire de Beauce où il porte fièrement le titre de Chef de gare.

Les festivals de musique très appréciés durant l'été

Selon les réponses obtenues au sondage proposé cette semaine par EnBeauce.com, il semblerait que les festivals de musique soient les plus appréciés en cette période estivale.

Dimanche 30 juillet

La pire inondation de l'histoire il y a plus de 100 ans - Chronique historique de Pierre Morin

Vous pensiez peut-être, comme moi, que la pire inondation dans l'histoire de Saint-Georges est survenue à l'occasion d'une débâcle printanière. Hé bien non. C'est arrivé il y a plus d'un siècle, le 31 juillet 1917, à une période de l'année où la rivière coule habituellement avec à peine deux ou trois pieds d'eau dans son lit.

Lundi 31 juillet

Chaudière-Appalaches termine avec une récolte totale de 37 médailles

La région de la Chaudière-Appalaches a paradé lors de la cérémonie de clôture samedi soir, en conclusion de la 57e Finale des Jeux du Québec à Rimouski, avec une récolte de 37 médailles et un 6e rang au classement des régions.

Philippe Lacasse termine huitième à la Traversée internationale du Lac Saint-Jean

Philippe Lacasse, jeune nageur natif de Saint-Georges, participait, ce 29 juillet, à la Traversée internationale du lac Saint-Jean, d'une longueur de 32 km. L'athlète a terminé à la huitième place du classement général.

Mardi 1er août

Double victoire pour Alexis Cliche et Ralph Lizotte

Dimanche, la Série Mini Sportsman Fromagerie Victoria était du côté de l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction pour un deuxième programme double cette saison.

La distance des cégeps affecte le niveau de diplomation en région

Une nouvelle étude de la Fondation pour l’alphabétisation démontre que les municipalités régionales de comté (MRC) du Québec, dont les cégeps se situent à plus de 20 km de leur territoire, observent au sein de leur population un profil de scolarité plus faible que leurs voisines.

Mercredi 2 août

La «Lune de l’Esturgeon» en quelques clichés

Dame Nature s'est prêtée au jeu, avec un ciel dégagé, pour permettre d'apercevoir hier soir et cette nuit la super Lune de l’Esturgeon.

Saint-Victor: des embarcations nautiques en libre-service à la plage

La Municipalité de Saint-Victor a annoncé, ce lundi 31 juillet, la mise en place d'un libre-service pour plusieurs embarcations nautiques à la plage.

Jeudi 3 août

Fabien Cloutier à la rencontre des producteurs agricoles de la Beauce

L'acteur et comédien local Fabien Cloutier était en visite dans la Beauce ce jeudi 3 août, pour aller à la rencontre des producteurs agricoles, dans le cadre de la tournée Mangeons Local.

Un bilan très positif pour les Festivités Western de Saint-Victor

Le comité organisateur des Festivités Western de Saint-Victor a dressé un bilan très positif, quatre jours après la fin de la 44e édition.

Voie de contournement de Lac-Mégantic: date limite pour les expropriations

Le gouvernement du Canada peut, depuis ce mardi 1er août, prendre possession des propriétés visées par les expropriations dans le cadre de la construction de la voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic.

Vendredi 4 août

La maison des aînés de Saint-Martin serait finalement livrée cet automne

Entreprise en août 2021, la construction de la maison des aînés, à Saint-Martin-de-Beauce, devrait être complétée et le bâtiment livrée cet automne, si l'on en croit une mise à jour du ministère de la Santé du Québec, rendue publique jeudi.