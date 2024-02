La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 17 février

Emmy Fecteau nommée parmi les 8 meilleures étudiantes-athlètes de U Sports

L'attaquante des Stingers de Concordia, originaire de la Beauce, Emmy Fecteau, a été nommée l'une des huit meilleures étudiantes-athlètes de U SPORTS, grâce à son succès en classe, sur la glace et au sein de la communauté.

(En images) Entraînement et bain de foule pour Éliot Grondin au Mont-Orignal

Éliot Grondin était l'invité de la station de ski du Mont-Orignal à Lac-Etchemin, ce samedi 17 février, où il a pu s'entraîner puis aller à la rencontre de ses fans.

Dimanche 18 février

Football: le jeune athlète Olivier Fournier rejoint la France

Après avoir fait une très belle saison avec les Gaiters de l'Université Bishop's, Olivier Fournier va désormais continuer sa carrière en France, du côté de la ville de Marseille.

(En images) Sculptures sur neige: les gagnants de l'édition 2024 sont connus

Le concours de sculptures sur neige de la Ville de Saint-Georges s'est terminé ce dimanche 18 février avec la remise des prix par le service des loisirs.

(Entrevue vidéo) Mirage : 40 ans d'histoire, de défis et de leadership avec Pierre Thabet

Pierre Thabet, président du manufacturier Mirage, revient, pour EnBeauce.com, sur près de 40 ans d'histoire. De l'incendie au moment du rachat, en passant par la relève, jusqu'à aujourd'hui où l'entreprise se place comme le numéro 1 en Amérique du Nord.

Lundi 19 février

Vallée-Jonction reçoit 300 000$ pour faire face aux risques d'inondation

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a annoncé un soutien financier de 300 000 $ à la Municipalité de Vallée-Jonction pour l'acquisition des connaissances nécessaires à la mise en place de projets de réaménagements résilients.

Ça n'a pas de maudit bon sens

Au cours de la semaine dernière, tant à Ottawa qu’à Québec, nous avons pu constater à quel point certains élus se moquent des contribuables qui paient des impôts et des taxes.

Mardi 20 février

Une troisième réimpression des Chroniques de Saint-Georges

La popularité du livre Les Chroniques de Saint-Georges en photos est telle que l'ouvrage a fait l'objet d'une troisième réimpression, a annoncé la Société historique Sartigan.

Qui veut démolir le Motel Royal?

La nouvelle fera sûrement bien des heureux à Beauceville: le Motel Royal devrait tomber sous le pic des démolisseurs d'ici le premier avril.

Plus de 150 étudiantes à la Course Givrée!

Plus de 150 étudiantes de la Polyvalente Saint-François de Beauceville s'en sont donné à coeur joie, jeudi dernier, dans le cadre de la Course Givrée, un événement spécifiquement conçu pour elles.

Mercredi 21 février

Il y a 10 ans, Marie-Philip Poulin ramenait la médaille d'or en Beauce

Le 20 février 2014, Marie-Philip Poulin était aux Jeux Olympique de Sotchi avec le Canada pour la finale face aux États-Unis. L'équipe de hockey du Canada l'avait emporté en prolongation 3 à 2.

Saint-Jules: les pompiers sauvent une bergerie

Une intervention de la Régie intermunicipale du Service de sécurité incendie (RISSI) des municipalités de Tring-Jonction, Saint-Frédéric, Saint-Jules et Saint-Séverin a permis de sauver près de 100 animaux.

Saint-Georges: les employés des loisirs et de la culture adoptent un mandat de grève générale illimitée

Réunis en assemblée générale mardi, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Saint-Georges – CSN, qui représente les salarié-es du service des loisirs et de la culture, ont adopté un mandat de grève générale illimitée à 96%.

Le projet de logements toujours prévu sur le site du Motel Royal

La projet de construction d'un édifice à logements sur le site du Motel Royal de Beauceville est toujours dans le plan de match des propriétaires de l'endroit.

(Entrevue vidéo) David Latulippe : une ascension musicale de la Beauce à Starmania

David Latulippe, jeune comédien et chanteur originaire de Tring-Jonction, sera à Laval à la Place Bell, du 6 au 18 août prochains avec le spectacle Starmania pour une tournée québécoise.

Jeudi 22 février

Une éclipse totale sera visible à Saint-Georges le 8 avril

Une éclipse totale aura lieu le 8 avril prochain et c'est un événement à ne pas manquer puisque la prochaine sera en 2106.

Promutuel Assurance s'installe au centre-ville de Saint-Georges

Un édifice, qui accueillera le courtier en assurances Promutuel, sera construit dès ce printemps à l'intersection de la première avenue et de la Promenade Redmond à Saint-Georges.

Marco Rodrigue: la date pour l’enquête préliminaire sera fixée demain

La date pour l’enquête préliminaire concernant le procès de Marco Rodrigue sera fixée demain et aura bien lieu devant un juge.

Passerelle de la rivière Famine: un projet d'envergure pour Saint-Georges

La construction de la nouvelle passerelle de la rivière Famine à Saint-Georges avait été confiée à l'entreprise Structure SBL de Saint-Benoît-Labre en ce début d'année. Désormais, la structure est prête et l'installation pourrait s'effectuer dès le 4 mars prochain.

Vendredi 23 février

Journée nationale de l’érable: le projet de loi franchit une première étape

Le projet de loi, visant à désigner annuellement chaque 3e dimanche du mois d’octobre comme Journée nationale de l’érable au Québec, a franchi une première étape, mercredi, sur le parquet du Salon Bleu de l’Assemblée nationale.

À la découverte de la cuisine mexicaine à Saint-Georges

Bonjour à tous! Cette semaine, je vous emmène avec moi pour la découverte d’un nouveau lieu à Saint-Georges : le restaurant mexicain, La Taqueria, qui a ouvert en janvier dernier.

Décès accidentel de Jessy-Jay Maheux: cannabis et vitesse en cause

Jesse-Jay Maheux, 18 ans, un résident de Sainte-Hénédine, est décédé de traumatismes à la tête, résultant d’une violente sortie de route, alors qu’il ne portait pas sa ceinture de sécurité, qu’il circulait à une vitesse supérieure à la limite permise et qu’il avait les facultés affaiblies par le cannabis.

Marco Rodrigue : l'enquête préliminaire se tiendra les 22-23 et 24 avril

Au lendemain de son passage devant le juge Frank D'amours, le tribunal de Saint-Joseph-de-Beauce a fixé son enquête préliminaire aux 22-23 et 24 avril.

Olga Zainchkovska : « Je veux continuer ma vie ici, même si la guerre s'arrête »

Olga Zainchkovska est une Ukrainienne installée avec son fils à Saint-Georges depuis juillet 2023. Originaire de Zaporijia, ville située à une trentaine de kilomètres du front de guerre, elle a décidé de rejoindre une amie au Québec afin de construire sa nouvelle vie.