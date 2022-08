François Jacques-Côté portera les couleurs de QS dans Beauce-Nord

C'est François Jacques-Côté qui sera le candidat de Québec Solidaire dans Beauce-Nord, en vue du scrutin du 3 octobre prochain.

Le natif et résident de Saint-Elzéar a travaillé pendant près de dix ans dans les écoles de la région, principalement en tant qu’intervenant en dépendances auprès des jeunes.

Pendant son parcours, il a fait du bénévolat, participé à des activités de financement pour des organismes communautaires et travaillé en maison des jeunes. Il a complété ses études collégiales.

L'homme de 31 ans est père d’un garçon d’un an et demi. « Rien n’est plus important pour lui que de se mettre en action pour assurer que tous et toutes aient droit à la dignité, à la justice et à un avenir meilleur », peut-on lire sur la page web du parti qui présente sa candidature.

L'autre candidat du parti pour la circonscription de Beauce-Sud est Olivier Fecteau.