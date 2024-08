La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 27 juillet

À réécouter : nos balados du mois de juin

Depuis le mois de mai, EnBeauce.com met avant, chaque dimanche, des personnalités locales et des sujets passionnants à travers notre nouvelle série de balados « En tête-à-tête ».

Les Festivités Western de Saint-Victor en images

Après une soirée plus que réussite avec le rodéo de ce vendredi soir qui a largement attiré la foule, les Festivités Western de Saint-Victor (FWSV) accueillent ce soir les artistes Kaïn et 2 Frères, pour ce qui pourrait être leur plus grosse soirée.

Dimanche 28 juillet

La scierie Isaïe Gilbert & Fils du village Morency

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Balado: En tête-à-tête avec Christian Duperron

Dans cet épisode, nous avons l’honneur de recevoir Christian Duperron, un paramédic chevronné et président du syndicat TASBI. Avec plusieurs années d’expérience sur le terrain, Christian nous partage son parcours inspirant, depuis ses débuts jusqu’à son rôle actuel dans le syndicat.

Lundi 29 juillet

Art sonore à l’Abbaye: une 4e mouture 100% féminine

L'organisme EXEcentrer présentera la 4e édition d'Art sonore à l’Abbaye, le samedi 14 septembre prochain à l’abbaye Notre-Dame-du-Bon-Conseil à Saint-Benoît Labre, avec une programmation complètement féminine.

Une 3e place pour le Drakkar de Beauce

C’est le 21 juillet qu’avait lieu la 4e course du circuit provincial compétitif de l’Association des coureurs en rabaska du Québec (ACRQ) au Lac-à-la-Tortue de Shawinigan, dans le cadre du Shawi-Beach, auquel l'équipe du Drakkar de Beauce a pris part.

Visite guidée au Musée du Régiment de la Chaudière

Éric Marmen est le directeur du Musée du Régiment de la Chaudière, à Lévis, depuis 2007. Pour EnBeauce.com, il nous a ouvert les portes de son établissement.

Mardi 30 juillet

Deux nominations pour le volet jeunesse de la CCINB

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce compte parmi les finalistes du 32e concours Les Grands Prix de la relève d’affaires, un événement organisé par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ).

Boxe: Tammara Thibeault sur le ring à compter de demain

La boxeuse Tammara Thibeault débutera son tournoi olympique à Paris, dès demain matin.

Mercredi 31 juillet

Boxe féminine: Tammara Thibeault éliminée à son premier combat!

Les Jeux olympiques sont déjà terminés pour la boxeuse Tammara Thibeault!

Terrain synthétique de football/soccer: les travaux progressent bien

Les travaux pour l'aménagement d'un terrain synthétique à l’école des Deux-Rives de Saint-Georges progressent très bien, rapporte le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin sur sa page Facebook.

Un appel à l'aide de la famille Gilbert-Quirion

Une récidive de cancer oblige une famille de Notre-Dame-des Pins à lancer un appel public de soutien financier, pour couvrir une partie des frais liés au traitement de la maladie.

Du hockey en Allemagne pour Isadora Quirion

La Beauceronne Isadora Quirion s'envole lundi prochain pour aller poursuivre sa carrière de hockey en Allemagne.

Jeudi 1er août

Un feu allumé dans des bacs de recyclage

Un ou des vandales ont mis le feu à des bacs de recyclage devant le 235, 120e rue à Saint-Georges.

Cinq festivals pour profiter du mois d'août en Beauce

L'été est désormais bien avancé, les vacances de la construction tirent à leur fin. Alors pour continuer de profiter du soleil, EnBeauce.com vous propose un aperçu des festivals qui se tiendront dans le coin durant le mois d'août.

Courses de baril: Océane Veilleux toujours en tête du classement

La Beauceronne Océane Veilleux continue de dominer le tableau des concurrentes recrues, dans les épreuves de courses de baril du circuit professionnel de rodéo international.

Vendredi 2 août

De la musique pour les grandes finales de «Magnificat»

L’œuvre vidéographique immersive et monumentale de Suzanne Giroux, présentée sur l’église de Saint-Georges cet été, offrira de la musique pour les deux dernières fin de semaine de projection.

Soccer féminin: Marie-Philip Poulin appuie l'équipe canadienne

En signe de solidarité, la capitaine de l’équipe féminine de hockey sur glace du Canada, Marie-Philip Poulin, a témoigné son soutien à l’équipe féminine nationale de soccer, sanctionnée depuis le début de sa participation aux Jeux olympiques de Paris.

Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction

Les enfants seront à l’honneur lorsque l’action reprendra, le samedi 10 août, à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Observatoire du Mont‑Mégantic: Ottawa prolonge son soutien financier

Le gouvernement fédéral prolonge, pour une durée de deux ans, son entente avec l'Université de Montréal et l'Observatoire du Mont‑Mégantic (OMM), assortie d'une contribution supplémentaire non remboursable de 850 000 $.