La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce.

C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 7 décembre



Plus de 530 000 $ récoltés à la loterie de la Maison Catherine de Longpré

La Maison Catherine de Longpré a dévoilé, ce vendredi 6 décembre, le résultat de sa 33e édition de loterie annuelle, sa principale activité de financement. Cette année, un impressionnant montant de 536 993 $ a été récolté grâce aux ventes de billets et aux dons.



Mobilisation à Saint-Georges : citoyens et nouveaux arrivants unis pour la francisation

Entre 150 et 200 personnes se sont rassemblées ce samedi 7 décembre à Saint-Georges pour protester contre la fermeture des classes de francisation dans les centres d’éducation aux adultes de la région Beauce-Etchemin.



Steven Grondin : un retour aux sources avec « 120e Rue »

Originaire de Saint-Georges, Steven Grondin s’apprête à dévoiler un tout nouveau chapitre de sa carrière musicale avec son nouveau projet « 120e Rue ». L’album, prévu pour début 2025, rend hommage à ses racines beauceronnes, tout en explorant des thèmes universels.

Dimanche 8 décembre



Arbre de Noël : naturel ou artificiel? Là est la question

À l’approche des Fêtes, une question qui revient souvent dans les foyers est : faut-il opter pour un arbre de Noël naturel ou un arbre de Noël artificiel ?



Robert Paré raconte l'histoire du beurre au Québec

Dans une cette nouvelle vidéo, Robert Paré, passionné collectionneur de Saint-Frédéric, invite les lecteurs d'EnBeauce.com à découvrir une facette méconnue du patrimoine beauceron : l’histoire du beurre.

Lundi 9 décembre



Vol qualifié à Saint-Anselme: l'identité de la victime dévoilée

La femme qui est décédée suite à un vol qualifié survenu dans un commerce de la route Bégin à Saint-Anselme le jeudi 28 novembre est Justine Hertemann, 32 ans de Saint-Henri.



Deux entreprises récompensées pour leurs impacts touristiques en Beauce

Destination Beauce a décerné deux prix du milieu touristique parmi ses Alliés afin de souligner les bons coups de la dernière année lors d'une soirée organisée jeudi dernier.



Doit-on s'inquiéter pour nos jeunes?

La forte utilisation des écrans et des réseaux sociaux par les jeunes n’a plus à être démontrée. Un enfant de moins de 12 ans possédant son propre téléphone cellulaire intelligent n’est plus une exception.

Mardi 10 décembre



La Ville de Saint-Georges condamnée pour usage de briseurs de grève

Le Tribunal administratif du travail (TAT) a rendu sa décision, le mardi 3 décembre, concernant les accusations portées contre la Ville de Saint-Georges.



Saint-Georges : une année record pour les permis de construction en 2024

La Ville de Saint-Georges continue de se distinguer par son dynamisme en matière de construction, atteignant un sommet historique en novembre 2024.



Grève de Postes Canada : le numérique pour consulter ses factures

Après 26 jours de grève de la part des employés de Postes Canada, les impacts sur l'arrêt de services se font de plus en plus sentir auprès de la population, et ce pour toutes les tranches d'âge. En effet, la majorité des gens ont l'habitude de se fier sur l'arrivée de leurs factures comme rappel pour les paiements.

Mercredi 11 décembre



En tête-à-tête avec Marc Dutil

Dans ce nouvel épisode, plongez dans l’univers de Marc Dutil, PDG du Groupe Canam et fondateur de l’École d’Entrepreneurship de Beauce. Plus qu’un entrepreneur, Marc Dutil est un homme aux multiples facettes : innovateur, mentor, et profondément enraciné dans sa communauté.



La Banque du Canada abaisse son taux directeur à 3¼ %

La Banque du Canada a annoncé ce matin qu'elle abaisse le taux directeur de 50 points de base, pour le faire passer à 3¼ %.



La Municipalité de Saint-Jules accueille 36 nouvelles places en garderie au CPE Calou

Une nouvelle installation du Centre de la petite enfance (CPE) Calou a été inaugurée ce mercredi 11 décembre à Saint-Jules. Baptisée Les Petits Aventuriers, cette cinquième installation permettra d’accueillir 36 enfants supplémentaires, dont 10 poupons, dans la MRC de Beauce-Centre.

Jeudi 12 décembre



La maison de répit pour les proches aidants renaîtra en 2025

Une nouvelle maison de répit pour les proches aidants devrait entrer en opération à Saint-Georges en 2025, sous la responsabilité de la Coopérative Aide chez Soi en Beauce.



Perspectives économiques 2025 : vers une croissance stable mais des défis persistants

Alors que 2025 s’annonce, les perspectives économiques pour le Québec et le Canada oscillent entre une reprise modérée et des défis persistants, comme l’ont souligné Pierre Cléroux, économiste en chef de la BDC, et Nicolas Vaugeois, gestionnaire de portefeuille chez Fiera Capital, lors du déjeuner-conférence organisé par le Conseil Économique de Beauce, ce jeudi 12 décembre.

Vendredi 13 décembre



Êtes-vous paraskevidékatriaphobe?

Avez-vous regardé votre calendrier ce matin? Vous aurez compris que ce mot signifie la peur du vendredi 13.



Accident de moto à Saint-Isidore : la vitesse en cause dans le décès d'Alex Bélanger

Le coroner Me Donald Nicole a publié, ce jeudi 12 décembre, son rapport sur le décès d’Alex Bélanger, un motard de 28 ans, survenu le 22 juillet dernier à Saint-Isidore.



Décès d'une personne à Sainte-Marie: le BEI dépose son rapport d'enquête

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a transmis son rapport au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), concernant le décès d'une personne, survenu le 31 janvier 2024 à Sainte-Marie, lors d'une intervention impliquant des policiers de la Sûreté du Québec.



Les centres d'achats de la Beauce se portent très bien

Un tour d'horizon effectué par EnBeauce.com révèle que les trois centres d'achats de la Beauce présentent un taux d'occupation de 90% et plus.