Bol d'Or : appui des préfets au Cégep Beauce-Appalaches

Dans la foulée des sanctions imposées par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) au Cégep Beauce-Appalaches (CBA), suivant la destruction du Bol d’Or par certains étudiants, les préfets des MRC Beauce-Centre et de Beauce-Sartigan appuient le Cégep dans sa demande d’appel des sanctions qui lui sont imposées.

Tout en déplorant vivement les comportements répréhensibles des étudiants concernés, les préfets dénoncent que soient pénalisés les étudiants éventuels, craignant que cela puisse porter ombrage aux inscriptions au CBA.

Pour Jonathan V. Bolduc, préfet de la MRC Beauce-Centre, le Réseau du sport étudiant va trop loin en pénalisant les prochaines cohortes d’étudiants : « Les sanctions imposées à notre Cégep Beauce-Appalaches par le RSEQ sont démesurées et ratent leur cible. Ce que certains ont fait au Bol d’Or est déshonorant et totalement inacceptable, et c’est aussi inacceptable de punir les futurs étudiants pour des erreurs qu’ils n’ont pas commises. Dans ces conditions, quels sportifs voudront s’inscrire dans notre Cégep ? Le RSEQ les condamne d’emblée. »

Le préfet de la MRC Beauce-Sartigan, Dany Quirion, abonde dans le même sens : « L’impact des sanctions vient remettre en question toute la structure régionale de football en Chaudière-Appalaches. Il y a une foule de bénévoles qui s’impliquent à leur succès, qui voudra désormais s’inscrire s’ils ne peuvent faire les séries ? Nos adolescents ont déjà été suffisamment restreints ces deux dernières années et le RSEQ ne doit exagérer dans ses sanctions. »

Les élus souhaitent que le RSEQ revoie rapidement sa décision.