Le monde des affaires: juillet à décembre

Les entreprises d’ici ont fait souvent les manchettes et ont été souvent récompensées pour leurs efforts. Voyez les évènements marquants en affaires de juillet à décembre.

JUILLET

Un certificat honorifique pour Pizza Salvatoré

L’entreprise familiale Pizza Salvatoré a reçu un certificat honorifique de la part du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, pour souligner l’ouverture du 50e restaurant de l’entreprise beauceronne.

Lionel Bisson reçoit la médaille de l'Assemblée nationale

Le directeur général au sein du Groupe Aptas a reçu, à l’usine Cartonek, la visite du député de Beauce-Nord qui lui a mis la médaille de l’Assemblée nationale.

L'ancien Séminaire de Saint-Victor devient le Manoir Route 66

Le bâtiment du Séminaire du Sacré-Coeur de Saint-Victor, qui servait jusqu'à l'an dernier de résidence pour aînés, deviendra un complexe hôtelier qui sera connu sous le nom de Manoir Route 66.

AOÛT

LS Bilodeau investit 2,5 M$ pour agrandir ses locaux à Saint-Éphrem

Ainsi, l'entreprise spécialisée dans la fabrication d’équipements acéricoles et d’appareils de chauffage passera de 35 000 à 50 000 pieds de plancher, soit 15 000 pieds supplémentaires.

Le Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemins fête ses 30 ans

L'organisation explique qu'elle a été fondée par Marco Trudel. Au départ, les bureaux se trouvaient à Saint-Joseph-de-Beauce et portait le nom de Club de recherche d'emploi Beauce-Etchemins.

Un sac fait de textiles recyclés produit en Beauce

L'entreprise Alkegen, de Saint-Elzéar-de-Beauce, fait équipe avec des organisations québécoises et canadiennes afin de mener — en grande première — un projet de concertation industrielle en matière de recyclage de produits textiles.

Frampton Brasse récolte neuf prix à l'international

L’entreprise a reçu une médaille d’or, quatre d’argent et trois de bronze. Avec ces nouvelles distinctions, Frampton Brasse compte à son actif 47 médailles et deux prix de reconnaissances régionales depuis son ouverture en 2011.

SEPTEMBRE

Concours des Jeunes Agriculteurs élite: le prix à la Ferme Holdream

Les frères Étienne et Guillaume Lessard, de la Ferme Holdream établie à Saint-Honoré-de-Shenley, ont remporté l'édition 2022 du Concours des Jeunes Agriculteurs d'élite du Canada, section Québec.

L'entreprise KaseMe aura pignon sur rue

Après sept années sur internet, KaseMe a ouvert sa toute première boutique physique le 21 septembre au centre commercial Laurier Québec.

La Villa des Rosiers : une nouvelle résidence à Saint-Elzéar

La municipalité n’ayant aucune résidence de ce type et à la suite de nombreuses fermures de RPA privées, notamment à Saint-Victor, Saint-Éphrem et Saint-Isidore, les élus ont été à l’écoute et d’avis qu’il fallait aller de l’avant avec ce projet.

La Chambre de commerce de d’industrie de Saint-Joseph-de-Beauce a célébré ses 60 ans

La Chambre de Commerce et d’industrie de Saint-Joseph–Beauce (CCISJB) regroupe essentiellement des commerçants et des industriels de Saint-Joseph-de-Beauce et de Saint-Joseph-des-Érables.

OCTOBRE

Festival Bernard: un franc succès

Pour souligner son 65e anniversaire et remercier ses clients, le commerce Au bon marché Bernard a présenté samedi le Festival Bernard à l’Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Olymel supprime 177 postes cadres

De ce nombre 120 postes étaient devenus vacants au cours des derniers mois, alors que 57 personnes encore en fonction sont touchées par ces suppressions de postes. Ces cadres ont été informés de la décision lundi et ont tous reçu un avis de licenciement.

La ligne d'autocar Saint-Georges—Québec maintenue jusqu'en mars 2023

La ligne de transport par autocar entre Saint-Georges et Québec, qui devait cesser à la fin du mois d'octobre, sera maintenue en service jusqu'au 30 mars 2023.

NOVEMBRE

Des distinctions pour deux campings de la région

Deux campings de la région se sont distingués lors du 25e Gala des Prix de l’Excellence de Camping Québec, qui s’est déroulé à l’hôtel Fairmont Le Manoir Richelieu de La Malbaie le 29 octobre dernier.

L’Art du Paysage inc. récompensé pour des initiatives RH innovantes

L’entreprise beauceronne se démarque par des initiatives innovantes en matière de ressources humaines, qui ont favorisé le bien-être de leurs travailleurs.

Les équipements Lapierre remportent un prix de reconnaissance

Les équipements Lapierre, un fabricant acéricole dont le siège social est à Saint-Ludger en Beauce, est lauréat du prix Membre de l'année - 51 employés et plus, qui a été décerné dans le cadre du Gala de prestige de la Chambre de commerce et d’industrie région de Mégantic (CCIRM).

Les frères Lessard champions du concours Jeunes Agriculteurs d'élite du Canada

Les propriétaire de la Ferme Holdream à Saint-Honoré-de-Shenley, les frères Étienne et Guillaume Lessard, sont champions du concours Jeunes Agriculteurs d'élite du Canada.

DÉCEMBRE

Relance du projet de construction du 510 Cameron

La première pelletée de terre du chantier est prévue en avril 2023 pour ce bâtiment, d'une superficie totale de 45 000 pieds carrés, qui s'élèvera tout près de la sortie 95 de l’autoroute 73.

Investissement Québec bonifie son offre d’accompagnement pour les entreprises de Chaudière-Appalaches

La société d’État Investissement Québec vient de bonifier son offre d’accompagnement pour les entreprises de Chaudière-Appalaches en créant un poste de conseiller en maximisation et marchés publics québécois.