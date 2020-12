Les écrivains beaucerons de l'année 2020

Voir la galerie de photos

Si on écrivait l'histoire de l'année 2020, le livre serait probablement classé près de 1984 de Georges Orwell et Le Meilleur des Mondes d'Adlous Huxley… Cela dit, certains auteurs beaucerons ont réussi, le temps d'une lecture, à nous faire sortir de notre univers et à nous engager dans le leur. Voyez les livres beaucerons de l'année 2020.



JANVIER

Un livre sur l'histoire de la Céramique de Beauce

L’auteur François Drouin présente son tout dernier ouvrage qui porte sur l'histoire de la Céramique de Beauce. Il s'agit du premier livre de la toute nouvelle collection Samuel se souvient... pour ce natif de Saint-Joseph-de-Beauce.

FÉVRIER

Une Beauceronne auteure jeunesse à seulement 23 ans

Une étudiante en pharmacie, Pamela Labranche de Saint-Georges, écrit son premier roman jeunesse. À seulement 23 ans, elle a réussi à atteindre ce rêve de longue date.



JUIN



Entretien vidéo avec l'écrivain beauceron Dominic Bellavance

Il y a longtemps que l'écrivain Dominic Bellavance voulait écrire une histoire mettant en relief son village natal de Saint-Odilon-de-Cranbourne. Il se paye la traite avec son nouveau roman Laissez-les brûler qu’il présente lors d’une entrevue vidéo.

AOÛT



135 espèces d’oiseaux du Domaine Taschereau réunies dans une publication

Cette publication regroupe les photos de 135 espèces d’oiseaux ayant été répertoriés et photographiés sur le site même du Domaine Taschereau-Parc nature de Sainte-Marie au cours des dix dernières années.

Un troisième roman pour Josiane Fortin

L’auteure Josiane Fortin lance son troisième roman intitulé Tranches d’Italie. Rédigé sur un ton léger à saveur estivale, le livre présente le voyage sac à dos en Italie d’une fille et sa mère.

Un tout premier roman pour Myriam Busque

La vie amoureuse d’une jeune tricoteuse, tel est le titre du tout premier roman, de style Chick lit, de Myriam Busque, une jeune auteure beauceronne, résidente de Saint-Georges.

OCTOBRE

Lancement du premier livre de Vickie Poulin, jeune écrivaine de Saint-Martin

Vickie Poulin, originaire de Saint-Martin, lance son premier livre La célèbre anonyme. Elle aime dire que c'est un film de filles version papier !

Michel Caron raconte les Canadiens-Français au débarquement de Normandie dans son dernier livre

L’architecte beauceron, Michel Caron, présente l’histoire de combattants canadiens-français dans son livre Nan White, disponible à la librairie sélect de Saint-Georges.

NOVEMBRE

Normal à trouble mental: entrevue vidéo avec l'auteur Anthony Cliche

Anthony Cliche était pompier volontaire lors de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic. Les images qu’il a vues cette journée-là ont laissé d’importantes séquelles sur sa santé mentale. Anthony Cliche raconte son histoire dans le livre Normal à trouble mental.



DÉCEMBRE

Julie-Pier Lessard raconte son combat contre l'anorexie

Julie-Pier Lessard raconte son combat contre l’anorexie dans un roman autobiographique. L’enseignante en français de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite redonner espoir à travers son livre intitulé Entre deux Voix.

Lyne Rouleau présente ses livres pour enfants « Ça goûte bon ça »

Lyne Rouleau de Saint-Georges sort son premier livre Ça goûte bon ça destiné à développer les papilles des enfants. « Ce ne sont pas des livres de recettes, ce sont des livres à la découverte de la nourriture », résume Lyne Rouleau en entrevue vidéo.