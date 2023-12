L'actualité environnementale de l'année

Voir la galerie de photos

En ces temps de rétrospective annuelle, découvrez ou re-découvrez les principaux textes de sujets environnementaux qui ont été rédigés par les journalistes d'EnBeauce.com en 2023.

Jour de la marmotte : Fred est décédé la veille de sa prédiction

La célèbre marmotte de Val-d’Espoir en Gaspésie, Fred, est malheureusement décédée cette nuit (le 2 février) la veille de sa prédiction au sujet de la longueur de l’hiver à l’occasion du Jour de la marmotte.

Madeleine Gobeil, une jeune journaliste en environnement

Madeleine Gobeil, une résidente de Sainte-Marie, se trouve dans la troisième cohorte du Laboratoire des jeunes journalistes en environnement qui collaborent avec la Fondation Monique-Fitz-Back et Unpointcinq.

Donnons une chance à la faune animale

Qui dit printemps, dit également saison des naissances chez les animaux.

EN IMAGES - Beauceville: la pelle amphibie a parcouru 8,2 km

La pelle amphibie, ou « pelle grenouille », a été mise à l'eau à Beauceville samedi dernier, le 18 mars, vers 10 h 30 et après 60 heures de travail, elle a terminé ce lundi à 22 h 30.

Québec investit 40 000$ pour les milieux humides et hydriques dans Beauce-Nord

Le gouvernement du Québec octroie une somme de 40 000 $ pour la réalisation de deux projets dans Beauce-Nord. Ce soutien financier est offert dans le cadre du troisième appel à projets du Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques.

Plus de 760 000 $ pour améliorer la gestion des matières résiduelles en Chaudière-Appalaches

Une somme de 764 075 $ sera investie en trois ans pour la concrétisation de l’Entente sectorielle de développement portant sur l’information, la sensibilisation et l’éducation (ISÉ) en gestion de matières résiduelles (GMR) en Chaudière-Appalaches. Celle-ci a pour objectif d’améliorer les pratiques en GMR sur le territoire.

Beauce-Nord: 1,1M$ pour électrifier le transport scolaire

Le gouvernement du Québec vient de confirmer un nouvel investissement de 500 000 $ à trois transporteurs de la circonscription de Beauce-Nord pour l’acquisition de quatre autobus scolaires électriques.

Saint-Lambert-de-Lauzon: retirer de l'asphalte pour revenir aux surfaces végétales

La Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, aux côtés du Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA), réalisera cet automne un site Sous les pavés au parc du Détroit de la Chaudière.

ENTREVUE VIDÉO - Vagues de chaleur et conséquences: rencontre avec la climatologue Nathalie Barrette

Nathalie Barrette, climatologue à l'Université de Laval, a accepté de répondre à nos questions sur la nouvelle étude sortie récemment. Cette application a pour but de mettre en lumière la vulnérabilité et de l'exposition des communautés canadiennes face aux vagues de chaleur.

ENTREVUE VIDÉO - Hydrographie: des études de terrain dans la MRC Beauce-Centre

Le laboratoire d'hydrologie forestière de l'Université Laval, en partenariat avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, a réalisé cette semaine un projet d'acquisition de connaissances visant à mieux définir l'hydrographie du territoire.

EN IMAGES - La «Lune de l’Esturgeon» en quelques clichés

Dame Nature s'est prêtée au jeu, avec un ciel dégagé, pour permettre d'apercevoir hier soir et cette nuit la super Lune de l’Esturgeon

ENTREVUE VIDÉO - La qualité de l'eau de la rivière Chaudière scrupuleusement testée par le COBARIC

Le Comité de Bassin de la Rivière Chaudière (COBARIC) effectue régulièrement des échantillonnages sur la rivière afin d'en déterminer sa qualité. Ce mardi 8 août, l'équipe avait rendez-vous à la rivière Le Bras à Beauceville.

Industrie des oeufs: comment elle peut être alliée de l'économie circulaire?

L'objectif de carboneutralité dans les exploitations agricoles du pays fait de plus en plus de chemin. L'innovation de multiples manières est adoptée pour permettre aux producteurs agricoles de réduire leur empreinte écologique, pour ainsi assurer une activité alimentaire durable.

Usine de gaz naturel renouvelable: des citoyens inquiets des odeurs

Plusieurs citoyens craignent que l'usine de fabrication de gaz naturel renouvelable (GNR), qui pourrait voir le jour à Saint-Joseph-de-Beauce, produise aussi des odeurs nauséabondes.