Les faits divers de l'année: janvier à juin

Voir la galerie de photos

L'année 2020 a eu son lot d'incendies, d'accidents et de crimes. Voyez les faits divers marquants de l'année en Beauce.



JANVIER

Une voiture a foncé dans le restaurant Le Journel à Saint-Joseph

Le restaurant de l’Hôtel Le Journel Resto-Bar à Saint-Joseph sur la route 276 s’est fait défoncer par un véhicule qui n'arrivait plus à freiner en raison d'un bris mécanique.



Un garage commercial complètement détruit par les flammes à Saint-Isidore

L'incendie du bâtiment à même généré des explosions. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, une partie du garage commercial était déjà effondrée.

Un incendie détruit une résidence de la 127e Rue

La demeure était occupée par un couple et leurs trois enfants, qui se trouvaient à l'intérieur au moment où le feu a débuté. Le propriétaire s'est rendu compte qu'un feu avait pris naissance au niveau d'un mur du côté est de la maison. La famille a alors évacué celle-ci.

Le « coupeur de cheveux » Michaël Roy aurait fait 35 nouvelles victimes

Michaël Roy, de Sainte-Marie, a été arrêté pour avoir coupé des cheveux d’adolescente dans la rue à des fins sexuelles en octobre 2019. En plus de 34 nouveaux chefs d’accusation, ce sont 35 nouvelles victimes qui se sont ajoutées aux deux premières qui l’avaient dénoncé.

FÉVRIER



Un homme de 18 ans blessé par arme blanche sur la 2e Avenue

Un conflit aurait éclaté entre un jeune homme et une jeune femme dans un logement situé sur la 2e Avenue à Saint-Georges. L'homme, âgé de 18 ans, a subi une blessure par arme blanche.

Affaissement du toit d'un entrepôt à bois chez Séchoirs de Beauce

Le toit d'un imposant bâtiment qui sert d'abri et d'entrepôt pour des empilements de planche s'est affaissé vers à l'entreprise Les Séchoirs de Beauce de Beauceville.



L'homme tué par balle à Saint-Georges est Brandon Christian

Le 2 février, l'ex hockeyeur de la Ligue Nord-Américaine de hockey, Brandon Christian, a été atteint par un tir policier mortel après plusieurs tentatives d'immobilisation infructueuses. Il était alors agressif et confus. Son ex-conjointe avait appelé la SQ alors que celui-ci était cagoulé et armé d'un bâton.

MARS



Un poulailler rasé par les flammes à Saint-Isidore

Le poulailler contenait entre 35 000 et 38 000 jeunes poulets et poussins d’une dizaine de jours. Le bâtiment agricole est une perte totale et on compte environ 8 M$ en dommages.



Une voiture percute un commerce à Vallée-Jonction

Le véhicule s’est retourné sur son toit à la force de l’impact. Le bâtiment abriterait Antiquités Damien Roy. Heureusement, personne ne se trouvait à l’intérieur du bâtiment.

La Sûreté du Québec met en place des mesures spéciales

En réponse aux directives gouvernementales émises pour contrer la propagation du coronavirus (COVID-19), la Sûreté du Québec a mis en place une opération spéciale sur l’ensemble du territoire québécois et a ajusté son offre de services afin d’assurer la sécurité des citoyens et de son personnel.

AVRIL



Les pompiers sauvent l'équipement d'une érablière à Saint-Simon-les-Mines

L’incendie aurait été causé par le système de chauffage. L’équipement de la cabane à sucre a pu être sauvé et il y a une partie qui représente environ 50 % de la bâtisse qui a brûlé.

Il jette ses déchets dans le fossé d'un rang à Saint-Philibert

Un individu en mal de se débarrasser de ses gros déchets a vidé le contenu de sa boîte de « pick-up » dans un fossé du Rang F,-Bégin à Saint-Philibert.



Le centre-ville de Saint-Georges inondé

L’embâcle qui était formé a fait grimper le niveau de l’eau causant des inondations majeures. L’eau est allée jusqu’à la hauteur du concessionnaire Saint-Georges Ford et la boutique Picolo.



VIDÉO : Des embâcles causent des inondations à Saint-Georges

Plusieurs résidents de l'avenue de la Chaudière à Saint-Georges se sont fait réveiller par la montée soudaine des eaux de la rivière Chaudière.

MAI



Dernière heure: feu de forêt dans le secteur de Jersey Mills

Le feu aurait pris naissance sous un engin de déchiquetage de branches (chipper) qui opérait à cet endroit. Les pompiers sont intervenus dans des conditions de chaleur accablante.



Des Beaucerons réveillés au milieu de la nuit par un appel mystérieux

Certains ont répondu croyant à une urgence et il semblerait qu’il n’y avait personne au bout du fil. La plupart des gens mentionnent sur les réseaux sociaux que les appels venaient des États-Unis et de différents états.



Quand la faune locale est surprenante!

Jean-Claude Fortin a été spectateur d’une scène particulière à Saint-Georges. Il n’y a rien de surprenant à rencontrer des chevreuils aux alentours de la ville, mais en voir un tout blanc est une chance.

JUIN



Décès de l'adolescent impliqué dans un accident de travail à Saint-Martin

Un adolescent aurait été coincé sous le chariot élévateur qu'il manoeuvrait dans la cours de l’entreprise PJB Industries, de Saint-Martin. Le chariot s'est renversé et le jeune homme a été transporté à l'Hôpital de Saint-Georges où son décès a été constaté.



VIDÉO : Incendie d'un multi-logement à Saint-Georges

Un multilogement est la proie des flammes tout près de l’église dans l’est de la ville. L'incendie se serait propagé à la maison voisine.



Accident à Saint-Joseph: la conductrice est décédée

Une conductrice âgée dans la vingtaine, grièvement blessée alors que son véhicule a fait une sortie dans une courbe de la Route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, est décédée. Elle était accompagnée dans la voiture par son enfant qui a subi des blessures légères.