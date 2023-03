Les bonnes nouvelles de la Beauce!

Cette semaine a été remplie de belles nouvelles pour la Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Dimanche 5 mars

Rail Jam 2023: un beau succès selon l'organisation

La rencontre de snowboard avait lieu dans la 113e rue à Saint-Georges ce samedi. Une compétition opposait plusieurs professionnels et plusieurs débutants.

Portraits de femmes: Olga Ulanova

Ukrainienne d'origine, c'est un grand amour qui l'a amenée en Beauce en 2009. Adjointe de direction à la MRC Beauce-Centre depuis quelques mois, elle s'est bien adaptée à la vie québécoise

Lundi 6 mars

La fête hivernale de Saint-Georges en images

Notre photographe Jessy Pouliot s'est rendu sur place pour immortaliser ce moment.

Portraits de femmes: Justine Breton

Copropriétaire de l’entreprise maraîchère Aux Fruits de la Colline de Sainte-Marie et maman de quatre enfants, elle est partie de rien avec son conjoint. Élevée sur une ferme, son parcours a quitté un bon moment ce milieu pour se retrouver à travailler dans un bureau.

Mardi 7 mars

La Maison d'Élyse pourrait être reconnue comme bâtiment patrimonial

Un projet de règlement a également été déposé ce qui est un bon début pour la réalisation du Quartier de la débâcle qui est un projet récréotouristique , dont la maison serait au cœur du projet, ainsi que les terrains avoisinants.

Joshua Roy en visite pour la victoire des Condors face aux Flames de Gatineau

Originaire de Saint-Georges et double médaillé d’or avec Équipe Canada Junior, Joshua Roy a été honoré lors d’une cérémonie précédant le dernier match local des Condors du Cégep de Beauce-Appalaches.

Portraits de femmes: Claudia Veilleux

Courtière immobilière et maman d'une petite fille d'un an et demi, le plus grand défi de Claudia est de trouver le juste milieu entre sa carrière et sa vie familiale.

Mercredi 8 mars

La Semaine de l'Érable est de retour pour une cinquième année

La Semaine de l’Érable est de retour pour une cinquième année. Le moment idéal pour les gens de découvrir des plats uniques dans quatorze restaurants de la région du 11 au 19 mars.

Des jeux d'eau seront installés à Saint-Zacharie

Un projet de jeux d’eau estimé à 150 000$ a été accepté lors du conseil municipal de Saint-Zacharie.

Portraits de femmes: Océane Veilleux

Grande passionnée de rodéo, cette jeune femme de 18 ans s’est déracinée de la Beauce pour aller vivre au Texas, le pays des cowboys et cowgirls.

Jeudi 9 mars

Rencontrez ces femmes si inspirantes

Revoyez les huit portraits de Beauceronnes préparés par EnBeauce.com dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars.

Mgr Gérald Cyprien Lacroix nommé au conseil des cardinaux

Le chef de l’Archidiocèse catholique de Québec, Mgr Gérald Cyprien Lacroix et Beauceron d’origine, a été nommé mardi par le pape François au Conseil des cardinaux.

La vente du couvent de Saint-Gédéon est reportée

Le Conseil cherchera finalement à obtenir des subventions pour, entre autres, refaire le toit en tôle comme à l'origine. Rappelons que ce problème, parmi d'autres, avait poussé le conseil à prendre la décision de vendre décembre dernier.

Une maison bâtie pour nourrir

À l'occasion de la 14e Maison Moisson Beauce, trois intervenants principaux ont livré des témoignages sur leurs implications et leurs motivations à faire partie de ce projet année après année.

Vendredi 10 mars

Un tournoi de baskets rassemble environ 200 Philippins en Beauce

Le premier tournoi de basket organisé par la Communauté des Philippins en Beauce (FIBC) a permis de rassembler environ 200 Philippins d'ici.