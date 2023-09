La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Dimanche 27 août

L'athlétisme en paquet de deux

La Beauce développe des athlètes de tous les niveaux et toutes les disciplines. On voit en double dans l'athlétisme, alors que les frères jumeaux Isaac et Jacob Bouffard se complètent à merveille dans leur quête à la gloire sportive.

Lundi 28 août

Jean Champagne recevra le Sommet Enracinement 2023

L'homme d'affaires beaucevillois, Jean Champagne, recevra en octobre le prix Sommet Enracinement 2023.

Belle fin de semaine de pickleball à Saint-Georges

Le pickleball était à l'honneur en fin de semaine dernière à Saint-Georges.

Deux Condors passent chez les Remparts de Québec

L’organisation des Condors hockey du Cégep Beauce-Appalaches vient d'annoncer que deux de ses joueurs ont percé l’alignement des Remparts de Québec de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Mardi 29 août

Championnats du monde de judo: un beau combat pour Charline Bourque

La jeune judoka Charline Bourque, native de Saint-Alfred, participait au Championnat du monde cadet en Croatie la semaine passée.

Trois fermes de Chaudière-Appalaches ouvrent leurs portes au public

Les portes ouvertes Mangeons local seront de retour le dimanche 10 septembre prochain en Chaudières-Appalaches. Pour l'occasion, trois fermes du territoire accueilleront du public dans une atmosphère festive.

Autodrome Chaudière: Chloé Grondin et Maude Sylvain décrochent un podium

L'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction a accueilli, la fin de semaine passée, les classes locales Nascar. La jeune pilote Chloé Grondin s'est encore retrouvée sur le podium, tout comme sa compatriote georgienne Maude Sylvain. Retour sur les courses.

Mercredi 30 août

Saint-Georges: inondation sur la 1re avenue

Après les fortes pluies du milieu de journée, la 1re avenue de Saint-Georges a connu plusieurs inondations. Le secteur est à éviter. .

Véronique Drouin et Yannick Bernard participent à l'Ultra-trail du Mont-Blanc

Véronique Drouin et Yannick Bernard, deux sportifs de Saint-Georges, se sont qualifiés pour participer à l'Ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB), en France, et ça commence vendredi.

Jeudi 31 août

Soccer: Roxanne Bolduc sélectionnée par l'équipe de France des moins de 17 ans

La Fédération Française de Football a annoncé l'ouverture de la saison de la sélection nationale U17 féminine par un match amical à Belfast en Irlande du Nord, qui aura lieu le 13 septembre prochain.

SAQ: campagne de soutien à Moisson Beauce

La Société des alcools du Québec entreprend une nouvelle campagne de soutien aux Banques alimentaires du Québec, dont celle de Moisson Beauce.

Vendredi 1er septembre

L'ancien député de Beauce Yves Caron est décédé

L'ancien député fédéral de Beauce Yves Caron est décédé ce lundi 28 août au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.à

Plus de 23 000$ amassés pour la Fondation du coeur Beauce-Etchemin

Le 36e Tournoi du cœur au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin a eu lieu ce jeudi 31 août et a permis d'amasser 23 888 $.

Condors Football: « jouer le plus longtemps possible », dit Marc Loranger

En entrevue avec EnBeauce.com, la vieille du premier match des Condors Football, l'entraîneur-chef Marc Loranger, s'est confié sur les qualités de son groupe et les objectifs de la saison.

Samedi 2 septembre

Arrêts Gourmands: la saison n'est pas terminée

Lancée en juin, la saison des Arrêts Gourmands de la Chaudière-Appalaches bat son plein.

Près de 40 % des répondants ont réalisé des études universitaires

Plus de 40 % des répondants à notre sondage de la semaine se sont rendus jusqu'au diplôme universitaire.