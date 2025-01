La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 11 janvier

Un siècle de souvenirs avec Marc-André Rodrigue

Marc-André Rodrigue a 100 ans. Un âge honorable pour plusieurs, mais qu’il qualifie de « bien ordinaire ». « Je suis encore un individu comme un autre », a-t-il confié humblement à EnBeauce.com.

Dimanche 12 janvier

L'ancien magasin les Meubles du Boulevard d'Armand Roy

Chronique hebdomadaire de notre collaborateur, Pierre Morin, de la Société historique Sartigan.

Saint-Georges et Sainte-Marie plus peuplées en 2025

Chaque année, le gouvernement du Québec publie son décret des populations. Cet exercice, bien qu'il ne constitue pas un recensement officiel, est utilisé pour l’application de lois et de règlements, ainsi que pour générer des statistiques servant au calcul des subventions ou pour déterminer les frais de quote-part que les municipalités doivent payer, entre autres choses.

Lundi 13 janvier

Gala Célébration: un lot de 25 000 $ pour le couple de Saint-Georges

Le couple de Saint-Georges, Nicole Bourdages et Gaétan Boucher, a remporté un lot de 25 000 $, dans le cadre du gala Célébration 2025, de Loto-Québec, qui a eu lieu hier soir au Théâtre du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau.

Joany Gauvin-Lavoie nommée directrice générale du CALACS

Joany Gauvin-Lavoie est la nouvelle directrice générale du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel Chaudière-Appalaches (CALACS Chaudière-Appalaches).

Accident de travail à Saint-Côme : l'identité de la victime est connue

L’identité de l’homme retrouvé sans vie sur un chantier à Saint-Côme-Linière, le lundi 6 janvier, a été confirmée par le coroner. Il s’agit de Gaétan Busque, 63 ans, originaire de Saint-Benoît-Labre.

Retour du Parti 51? Pas à court terme, dit Hans Mercier

Un an après avoir dissous sa formation politique, et dans la foulée des propos du président élu, Donald Trump, de vouloir faire du Canada le 51e état américain, l'ex chef du Parti 51, Hans Mercier, n'envisage pas de repartir son groupe... pour le moment.

Ce n'est pas parce que l'on rit que c'est drôle

L’idée mise de l’avant par Donald Trump, de faire du Canada le 51e état américain avait fait rire un peu tout le monde lors d’un souper au pain de viande auquel participait Justin Trudeau à Mar-A-Lago en novembre dernier.

Mardi 14 janvier

Création d'une cellule économique Beauce-États-Unis

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé la création d'une cellule économique Beauce-USA (États-Unis) afin de concerter et positionner la région face aux enjeux économiques actuels et futurs.

Permis de construction 2024: une année record pour Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a fracassé un nouveau record en termes de valeur de permis de construction émis pour l'année 2024, vient de faire savoir l'administration municipale par voie de communiqué de presse.

Saint-Georges présente sa nouvelle politique de la famille et des aînés

La Ville de Saint-Georges vient de rendre publique sa toute nouvelle politique de la famille et des aînés, qui propose un plan de 59 actions favorisant tant l'accessibilité et le développement des infrastructures, que la promotion des services et des activités.

Maribel 2.0 : une nouvelle ère pour les élèves et enseignants de Sainte-Marie

Les élèves de Sainte-Marie ont désormais accès à un établissement scolaire moderne et novateur. La nouvelle école Maribel, surnommée Maribel 2.0, a été inaugurée ce mardi 14 janvier par le ministre de l’Éducation, M. Bernard Drainville, ainsi que par les élus locaux.

Mercredi 15 janvier

Balado: En tête-à-tête avec Jean Cliche

«Ce lieux-là est tout simplement un alibi pour que les humains se rencontrent. Les arbres (du parc) ne sont pas une fin en soi, ils sont une stratégie. Une excellente stratégie, l'objectif étant que les personnes se parlent.»

Cégep Beauce-Appalaches: les fêtes du 35e anniversaire s'ouvriront par un spectacle

C'est la présentation de la finale locale de Cégeps en spectacle, prévue le 29 janvier, qui lancera les festivités du 35e anniversaire du Cégep Beauce-Appalaches.

Coups de feu tirés à Sainte-Marie

Une opération policière est en cours à Sainte-Marie suite à des coups de feu qui ont été tirés en direction d'un véhicule sur le boulevard Vachon nord.

Un premier contrat pour faire le «portrait» de l'ancien bâtiment de Duvaltex

Les élus du conseil municipal de Beauceville ont donné un premier contrat, afin de caractériser les installations de l'usine Duvaltex, acquise cet été pour en faire le futur centre administratif et communautaire de la municipalité.

Jeudi 16 janvier

Incendie suspect à East-Broughton: une enquête est en cours

Les services d'urgence ont été appelés vers 2 h 45 la nuit dernière pour un véhicule incendié près de l'intersection entre la rue Pelletier et l'avenue de l'Aréna à East-Broughton.

Chefferie du PLQ: le Beauceron Mario Roy se lance dans la course

Le nom de Mario Roy devra s'ajouter à ceux de Pablo Rodriguez, Charles Milliard, Denis Coderre et Marc Bélanger, dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, qui été officiellement lancée cette semaine.

Sainte-Aurélie : le centre communautaire renaîtra de ses cendres en 2026

La Municipalité de Sainte-Aurélie se prépare à tourner la page après l’incendie du 31 décembre dernier qui a détruit le centre communautaire, affectueusement surnommé « le vieux couvent » par les résidents.

Vendredi 17 janvier

L’Amour est dans le pré: Anthony choisit de ne pas choisir

Le résident de Saint-Elzéar participant à la 13e saison de L'amour est dans le pré, Anthony, a finalement rencontré ses prétendantes et a déjà du mal faire des choix.

Saint-Georges : le magasin Aubainerie s'installera sur le boulevard Lacroix

Un tout nouveau magasin de la chaîne québécoise Aubainerie s’installera au 9050 boulevard Lacroix à Saint-Georges, dans l’ancien centre de vaccination.

Cellule économique Beauce-États-Unis: premiers pas vers une stratégie régionale

La première rencontre de la cellule économique Beauce-États-Unis, créée cette semaine, avait lieu ce vendredi 17 janvier, en présence de plusieurs acteurs essentiels.