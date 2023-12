Les photoreportages sportifs de l'année

Voir la galerie de photos

En ces temps de rétrospective annuelle, EnBeauce.com prend le temps de vous présenter à nouveau les photoreportages sportifs réalisés tout au long de l'année 2023 par ses journalistes.

Les Petits Nordiques gagnent leur première partie

L’équipe des Petits Nordiques qui représentent la Beauce au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec a remporté sa première partie 2 à 1 contre l’équipe du Maryland. Notre photojournaliste Jessy Pouliot était au Centre Vidéotron à Québec pour prendre en image cette belle victoire. Voyez notre galerie.

Beauceville: ça glisse sur la 110

Une centaine de jeunes ont profité d’une belle activité de glisse organisée par un comité de voisins sur la 110e rue, à Beauceville, ce dimanche. Selon notre photojournaliste sur place, Jessy Pouliot, c'était un très bel événement. Découvrez cette initiative à travers les images qu'il a réalisées sur place. Vidéos de Pierre-Luc Dumaresq.

La fête hivernale de Saint-Georges en images

Le service des loisirs de Saint-Georges a organisé une fête hivernale, le samedi 4 mars, au parc des Sept-Chutes. Notre photographe Jessy Pouliot s'est rendu sur place pour immortaliser ce moment.

Joshua Roy en visite pour la victoire des Condors face aux Flames de Gatineau

Originaire de Saint-Georges et double médaillé d’or avec Équipe Canada Junior, Joshua Roy a été honoré lors d’une cérémonie précédant le dernier match local des Condors du Cégep de Beauce-Appalaches.

Le Tournoi de hockey féminin est lancé !

Le Tournoi féminin de hockey a débuté vendredi 21 avril dans les Arénas de Saint-Georges et Saint-Prosper pour les 48 équipes participantes. Retour en images sur les deux premières journées.

Les gagnantes du Tournoi de hockey féminin sont connues !

Le Tournoi de hockey féminin se déroulait à Saint-Georges et Saint-Prosper du 21 au 23 avril. Après trois belles journées de match, les gagnantes des catégories A, B, C, D et E sont désormais connues.

Une belle 10e édition pour le Tournoi de hockey féminin

Le Tournoi de hockey féminin s'est terminé le dimanche 23 avril avec les finales de toutes les catégories. L'équipe organisatrice de l'événement remercie les nombreux spectateurs pour cette très belle édition qui fêtait les 10 ans de la compétition.

Jean-Sébastien Rhéaume remporte l’Élitas d’Or

Le dynamophile Jean-Sébastien Rhéaume s'est vu remettre l’Élitas d’Or au 44e Gala du Mérite sportif beauceron présenté au Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem. Retour en images sur cette soirée.

Le 24DH St-Georges Ford est lancé!

Le 24DH Saint-Georges Ford, organisé au profit de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, est lancé! Découvrez dans cet article, quelques images du début de la rencontre.

Une belle soirée de boxe à Saint-Georges

Le Super Gala de boxe de Saint-Georges avait lieu au Centre Sportif. Le public, venu en nombre, aura pu profiter d'un spectacle de qualité avec 14 beaux combats.

Une bonne foule au défilé de la Coupe Vertdure

Une belle foule était présente aujourd'hui à Saint-Georges lors du défilé de la Coupe Vertdure, remportée par l'équipe Cool-FM, de la Ligue nord-américaine de hockey. Découvrez l'événement en photos et vidéos.

Défi de course du Bercail: une somme de 17 000$ amassée

C'était au courant de cette avant-midi que le « Défi de course » du Bercail a eu lieu au Parc des Sept-Chutes. « À vos marques, Donnez! » demeure le slogan pour inciter la population à courir pour la cause. Une somme de 17 000 $ a pu être recueillie dans le cadre de cette journée.

Ça roule pour le Tour de Beauce!

Les 99 cyclistes participants au Tour de Beauce sont désormais sur la route de la première étape qui a débuté ce matin à 10 h à l'Espace Carpe Diem de Saint-Georges.

Tour de Beauce: Matisse Julien rafle tous les maillots!

Matisse Julien, 20 ans, a raflé toutes les victoires lors de l'étape d'ouverture du Tour de Beauce qui avait lieu aujourd'hui au départ de l'Espace Carpe Diem à Saint-Georges. Le jeune homme originaire de Laval a parcouru les 143 km de l'étape en 3h21m27s, à plus de 42 km/h de moyenne.

Tour de Beauce: l'étape de Lac-Mégantic en photos

L'étape de Lac-Mégantic offre de très beaux paysages aux nombreux spectateurs présents pour admirer les coureurs. Retour en images sur cette troisième étape.

Luke Valenti est le plus jeune champion du Tour de Beauce

Le Canadien Luke Valenti de la formation Ecoflo Chronos est le nouveau champion du 35e Tour de Beauce et c'est le plus jeune des 35 gagnants.

Course de bateaux-dragons: retour en photo sur les finales

La nouvelle édition de la course de bateaux-dragons s'est déroulée pendant une bonne partie de la journée ce samedi 8 juillet sur l'île Pozer. Ernest Veilleux construction est l’équipe gagnante de la grande finale.

Les Condors football débutent leur saison par une défaite

Ce samedi 2 septembre, au stade du Cégep Beauce-Appalaches, les Condors ont joué leur match inaugural en recevant les Nordiques du Collège Lionel-Groulx, s'inclinant 28-9 face à leur premier adversaire de la saison.

Une soirée renversante au skatepark de Saint-Georges

Une démonstration et une compétition amicale de skate board ont été présentées ce vendredi soir au skatepark de Saint-Georges.

Retour en images sur le 2e Super gala de boxe Dan Express

La deuxième édition du Super Gala de Boxe DAN EXPRESS a eu lieu hier soir au Stade OTJ municipale de Saint-Zacharie.

Hockey: les Condors réussissent leur retour à domicile

Les Condors étaient de retour au Centre Sportif de Saint-Georges, ce dimanche 24 septembre contre les Panthères de Saint-Jérome.