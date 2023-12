Les photoreportages culturels de l'année

Voir la galerie de photos

En ces temps de rétrospective annuelle, EnBeauce.com prend le temps de vous présenter à nouveau les photoreportages culturels réalisés tout au long de l'année 2023 par ses journalistes.

Retour en images sur le concours de sculpture sur neige

Durant toute une fin de semaine avait lieu le concours de sculpture sur neige organisé par la ville de Saint-Georges au parc Pomerleau. Notre journaliste et photographe Léa Arnaud s'est rendu sur place samedi après-midi pour capturer le travail des participants.

Découvrez les expositions du Festival « Un talent pas si différent »

Au centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges, l’Association régionale de loisir pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches (ARLPH-CA) a présenté une exposition d'oeuvres réalisées dans le cadre du Festival Un talent pas si différent.

Grand succès pour les Chasses aux cocos de Beauceville et Saint-Simon-les-Mines

Les Chasses au Cocos qui ont eu lieu pour l'arrivée du printemps le samedi 1er avril à Saint-Simon-les-Mines et le dimanche 2 avril pour Beauceville, ont attiré beaucoup de monde. Voyez dans cet article, le reportage de notre photographe Jessy Pouliot qui était sur les lieux.

Les lilas sont en fleurs!

Avec plus de 600 plants, le Musée des Lilas à Saint-Georges est l'une des plus vastes collections de cultivars de lilas au monde. Pour vous donner l'envie de vous y promener, notre journaliste Léa Arnaud vous présente une galerie de photographies réalisées sur place.

Le 13e Rassemblement de la Chaudière en photos

Plus de 150 véhicules rutilants, antiques comme sportifs, ont fait le beau, sur l'Île Ronde à Beauceville, dans le cadre du 13e Rassemblement de la Chaudière. Notre photojournaliste, Jessy Pouliot, s'est rendu sur place et a rapporté plusieurs clichés de l'exposition.

Quelques images du Symposium international de la sculpture à Saint-Georges

Après trois semaines de travail, les créations des dix artistes invités au Symposium international de la sculpture de Saint-Georges sont désormais installées le long de la promenade Redmond. Nos journalistes Germain Chartier et Léa Arnaud se sont rendus sur place à quelques reprises pour vous présenter ces clichés.

Symposium international de la sculpture: les œuvres 2023 dévoilées

C'était la cérémonie de clôture du Symposium international de la sculpture, organisé par Beauce Art. Les 10 artistes, venus d'un peu partout à travers le monde, étaient présents pour montrer fièrement leurs œuvres qui resteront dans la métropole beauceronne.

Le Solstice Festival a réuni plus de 4 000 personnes

La deuxième édition du Solstice Festival qui avait lieu en fin de semaine à l'Espace Carpe Diem a réuni plus de 4 000 personnes venues s'émerveiller sur le monde.

La Saint-Jean se poursuit aujourd'hui à Saint-Georges

Le beau temps était définitivement de la partie pour la Fête nationale du Québec qui a été célébrée à l'espace Carpe Diem de Saint-Georges.

La parade de Saint-Honoré-de-Shenley en photos et en vidéo

C'était jour de parade le 24 juin à Saint-Honoré-de-Shenley pour marquer la Fête nationale du Québec. Avec la collaboration de Jessy Pouliot aux photos et à la captation vidéo.

Réouverture de la Maison Rouge à Saint-Honoré-de-Shenley

C'était aujourd'hui la cérémonie de coupe de ruban pour la réouverture officielle du lieu touristique de la Maison Rouge à Saint-Honoré-de-Shenley.

Une parade et un rodéo pour clôturer les Festivités Western

Les visiteurs des Festivités Western de Saint-Victor avaient rendez-vous ce dimanche 30 juillet pour la dernière journée de l'édition 2023. Au programme: parade traditionnelle et rodéo. Retour en photo sur cette ultime journée.

Saint-Honoré: l'exposition agricole est démarrée!

C'est ce mercredi 17 h 30 que se sont rassemblées des personnalités politiques de la région, journalistes et citoyens fiers de Saint-Honoré-de-Shenley pour amorcer la 57e exposition agricole.

Salon Littéraire: un succès suffisant pour se répéter

Quelques 22 personnes de la régions étaient sur les lieux pour faire la promotion de leur plus récentes sorties littéraires. Science-fiction, fantastique, autobiographie, philosophie, jeunesse, bandes dessinées ou psychologique, il y en avait pour tous les goûts.

Des images de l'été en Beauce

Plusieurs lecteurs et lectrices nous ont fait parvenir récemment des photos de leur été en Beauce.

Le défilé des Grands Feux Saint-Honoré en images

L'événement annuel des Grands Feux Saint-Honoré avait lieu ce vendredi et EnBeauce.com s'est rendu sur place pour le défilé.

Une expérience captivante au Festival des insectes

Le Festival des insectes était de passage à Saint-Georges en fin de semaine et c’était l’occasion de découvrir des milliers de bibittes parfois colorées, parfois poilus.

Le 37e Salon des Artistes et Artisans de Beauce continue en fin de semaine

Le 37e Salon des Artistes et Artisans de Beauce a commencé ce vendredi et se poursuit tout au long de la fin de semaine au 3e étage du Centre Culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

Le salon des vins et spiritueux de Saint-Georges bat son plein

Le Salon des Vins et Spiritueux de Saint-Georges se déroule ce dimanche 19 novembre jusqu'à 17 h, à l'Hôtel du Georgesville. Conférences et dégustations sont au programme.