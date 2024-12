Retour sur l'affaire de l'Escouade Canine MRC

Le sapin est coupé, les lumières sont accrochées, le chocolat est chaud et les bas sont suspendus. À l'approche du temps des Fêtes, le Centre antifraude du Canada fait le point sur les arnaques les plus courantes à cette période de l'année afin de les détecter, de les contrer et de les signaler le plus rapidement possible, et ainsi, de passer des ...