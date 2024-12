La scène politique: janvier à juin

Voir la galerie de photos

Voici la première de deux rétrospectives de l'actualité sur la scène politique.

Celle-ci couvre les mois de janvier à juin.

JANVIER

Une deuxième fin pour l'aventure politique du Parti 51

Le chef du Parti 51, Hans Mercier, vient d'annoncer sur sa page Facebook personnelle, la dissolution de sa formation politique.

«Je suis la voix des gens de mon comté» — Le député Luc Provençal

« Mon devoir, c'est de dire ce que les gens ont à dire. Je suis la voix des gens de mon comté et je vais continuer à être la voix des gens de mon comté. On m'a élu pour ça. »

FÉVRIER

Richard Lehoux encourage ses médias locaux

À la suite des récentes annonces de coupures dans les médias partout à travers le Québec et le Canada, le député de Beauce Richard Lehoux décide d’encourager ses médias locaux en lançant une campagne pour les mettre en lumière.

Protection face aux inondations: 975 000$ octroyés à Sainte-Marie

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a annoncé, par l'intermédiaire d'un communiqué, un soutien financier de 975 000 $ à la Ville de Sainte-Marie, pour face aux risques d'inondations.

Journée nationale de l’érable: le projet de loi franchit une première étape

Le projet de loi, visant à désigner annuellement chaque 3e dimanche du mois d’octobre comme Journée nationale de l’érable au Québec, a franchi une première étape, mercredi, sur le parquet du Salon Bleu de l’Assemblée nationale.

Québec investit 830 000 $ pour une nouvelle formation à l'École d'Entrepreneurship de Beauce

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon ainsi que le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, étaient à l'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB), ce mardi 27 février, pour annoncer une nouvelle formation pour les repreneurs d'entreprise et les cédants.

MARS

Transport collectif: les MRC de Beauce-Nord se partagent 330 000 $

Une aide ponctuelle totale de 331 834 $ sera versée aux deux MRC de Beauce-Nord, afin de contrer la baisse des revenus causée notamment par une perte d’achalandage.

Le Québec célèbrera désormais la Journée nationale de l’érable

Les députés de l’Assemblée nationale du Québec viennent d’adopter à l’unanimité le projet de loi du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, proclamant le 3e dimanche du mois d’octobre, de chaque année, la Journée nationale de l’érable au Québec.

AVRIL

Assemblée nationale: une minute de silence pour le Beauceron Jacob Flickinger

À l’initiative du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, les élus de l’Assemblée nationale du Québec ont tenu, mardi, une minute de silence en hommage à Jacob Flickinger, un travailleur humanitaire tué le 1er avril par une frappe israélienne dans la bande de Gaza.

Un montant de 150 000 $ pour électrifier le transport scolaire dans Beauce-Nord

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, ainsi que du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, un investissement de 150 000 $ dans sa circonscription pour l’acquisition d’un autobus scolaire électrique.

Le député Richard Lehoux confirmé comme candidat

L'actuel député de Beauce, Richard Lehoux, vient d'être confirmé comme candidat du Parti conservateur du Canada, en vue du prochain scrutin fédéral.

MAI

Québec accorde près de 260 000 $ au Café du Mille-Lieux

Le gouvernement du Québec accorde 256 597$ pour le projet jeunesse Le Café du Mille-Lieux, qui verra le jour sur la 1re avenue à Saint-Georges, et qui est parrainé par le Carrefour Jeunesse Emploi de Beauce-Sud.

Québec propose de mettre fin au prix plancher de l'essence

Alors qu'il étudiera la possibilité d'abroger l'article 67 de la Loi sur les produits pétroliers, qui fixe un prix plancher pour les essenceries, le gouvernement du Québec n'imposera pas des marges de profit encadrées aux détaillants en établissant un prix plafond.

Sainte-Marie : Québec accorde près de 8 M$ pour la nouvelle caserne de pompiers

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé, ce lundi 27 mai, une somme de 8 053 500 $ pour la Ville de Sainte-Marie, afin de relocaliser sa caserne de pompiers. L'actuel bâtiment, situé dans une zone inondable, sera reconverti pour les citoyens.

«Je dois mettre de l’avant les intérêts supérieurs de notre région» — Samuel Poulin

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a réagi aux récentes déclarations de l'Union des producteurs agricoles concernant le prolongement de l'autoroute 73 sur le territoire de la ville de Saint-Georges.

JUIN

Plus de 211 000 $ octroyés pour des projets etcheminois

Faisant suite au conseil des maires du 12 juin 2024, la MRC des Etchemins a annoncé des subventions totalisant plus de 211 000 $ accordées pour soutenir différents projets sur son territoire.

C'est l'heure du bilan pour Richard Lehoux

Le député de Beauce, Richard Lehoux, dresse le bilan de la dernière session parlementaire qui s’est terminée jeudi dernier à la Chambre des communes d’Ottawa.

Samuel Poulin dresse un bilan positif de la récente session parlementaire

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a dressé un bilan positif de la récente session parlementaire et des derniers mois dans la circonscription de Beauce-Sud dans le cadre d’une rencontre avec les médias régionaux.