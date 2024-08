La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 3 août

Route 173 à Beauceville: pas de réouverture avant plusieurs jours

Les travaux de stabilisation du pont temporaire de la Route 173, qui s'est affaissé dans le nuit de mercredi à jeudi au dessus de la rivière des Plante à Beauceville, débutent aujourd"hui et s'étaleront toute la fin de semaine et vraisemblablement une bonne partie de la semaine prochaine.

À réécouter: nos balados du mois de juillet

Depuis mai, EnBeauce.com diffuse chaque dimanche des entrevues audio avec des personnalités locales dans la nouvelle série de balados En tête-à-tête.

Visite guidée au Musée du Régiment de la Chaudière

Éric Marmen est le directeur du Musée du Régiment de la Chaudière, à Lévis, depuis 2007. Pour EnBeauce.com, il nous a ouvert les portes de son établissement.

Dimanche 4 août

Les ancêtres de l'édifice du restaurant Chez Francine

L'incendie d'un immeuble ancestral au centre ville est toujours un drame d'une grande tristesse. C'est malheureusement ce qui est arrivé dans la soirée du samedi 16 mars 2024, alors que l'édifice où logeait le restaurant Chez Francine et 11 logements d'habitation fut entièrement détruit par le feu.

Du hockey en Allemagne pour Isadora Quirion

La Beauceronne Isadora Quirion s'envole lundi prochain pour aller poursuivre sa carrière de hockey en Allemagne.

Lundi 5 août

Idées gourmandes : où manger de la crème glacée en Beauce ?

Avec les belles journées d'été qui continuent, les crèmes glacées restent un bon moyen de se rafraîchir avec sa famille ou ses amis.

Beauce Art: souvenirs de la première édition

Après 10 années et autant d’éditions, Beauce Art : L’international de la sculpture a embelli la ville de Saint-Georges grâce aux 108 œuvres créées par les artistes venus d’ici et d’ailleurs.

Mardi 6 août

Saint-Georges: une septuagénaire retrouvée dans une piscine

Une septuagénaire a été retrouvée noyée dans une piscine de la 127e rue à Saint-Georges ce lundi 5 août vers 19 h.

David Dallaire réussit un premier touché avec les Alouettes de Montréal

David Dallaire, joueur des Alouettes de Montréal a réussi un premier touché, ce vendredi 2 août, lors d'un match contre les Tiger-Cats de Hamilton à domicile.

Les employés de deux scieries de la Beauce en grève générale illimitée

Deux scieries des produits forestiers DG, situées à Saint-Côme-Linière et Saint-Aurélie, font face à une grève générale illimitée des employés depuis ce mardi 6 août, à midi.

Lorik Paulin : un jeune joueur de soccer de Saint-Georges invité au camp du PSG

Lorik Paulin est un jeune joueur de soccer originaire de Saint-Georges pleinement passionné de son sport. À seulement 13 ans, il a été sélectionné par le Paris-Saint-Germain (PSG), lors d'un camp organisé à Québec la semaine passée, afin de se rendre à Paris pour un camp de perfectionnement.

Mercredi 7 août

Promenade fleurie à Saint-Georges

Pour une seconde fois cet été, notre journalistes a réalisé une série de photographies au coeur de Saint-Georges.

La Municipalité de Sainte-Hénédine lance un appel pour retrouver... des panneaux

La Municipalité de Sainte-Hénédine a lancé un appel sur ses réseaux sociaux, ce mardi 6 août, pour tenter de retrouver des panneaux de signalisation qui ont été dérobés dans les dernières semaines.

La ministre des Transports en visite au chantier ferroviaire de Vallée-Jonction

Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la mobilité durable était, ce mercredi 7 août, à Vallée-Jonction pour réaliser une visite du chantier de reconstruction du pont ferroviaire, accompagnée par le député de Beauce-Nord, Luc Provençal.

Tring-Jonction : Québec remet 2,5 M$ à KSM Inc. pour son projet de voie ferroviaire

En plus de la visite du chantier ferroviaire à Vallée-Jonction, ce mercredi 7 août, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal ont annoncé un soutien de près de 2,5 M$ à l'entreprise KSM inc. située à Tring-Jonction, pour appuyer son projet de voie ferroviaire reliant la mine Carey, au chemin de fer Québec Central.

Nashville en Beauce: une nouvelle formule gagnante

Le secret d’une édition réussie pour Nashville en Beauce c’est de tout rassembler au même endroit et de créer une véritable ambiance country.

Beauce Art: souvenirs de la deuxième édition

Après 10 années et autant d’éditions, Beauce Art : L’international de la sculpture a embelli la ville de Saint-Georges grâce aux 108 œuvres créées par les artistes venus d’ici et d’ailleurs.

Jeudi 8 août

Saint-Georges : une voiture chute de plusieurs mètres sur la route 204

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de Beauce-Sartigan ont intervenu, ce jeudi 8 août, au niveau de la route 204 à Saint-Georges pour un accident majeur impliquant un véhicule.

L'identité de la septuagénaire retrouvée dans une piscine a été révélée

La personne qui a été retrouvée dans une piscine de la 127e rue à Saint-Georges ce lundi 5 août vers 19 h est Aline Morrissette, 78 ans, de Saint-Georges.

Raphaël Lessard portera les couleurs des Lions de Trois-Rivières en fin de semaine

Le pilote automobile beauceron Raphaël Lessard portera les couleurs des Lions de Trois-Rivières lors du Grand Prix de Trois-Rivières qui se déroulera cette fin de semaine.

Passeport Animal : un nouveau départ pour la gestion animalière en Beauce

Depuis le 5 août, la nouvelle entreprise de gestion animalière Passeport Animal a ouvert ses portes à Beauceville, afin de proposer à nouveau des services aux municipalités de Chaudière-Appalaches.

Vendredi 9 août

La Filiale La Beauce remet un chèque à la Loge Moose 2145

Le président de la Filiale La Beauce de la Légion royale du Canada, Jean Charlebois, a remis un chèque de 1 000 $ au président de la Loge Moose 2145, Daniel Thibaudeau.

Un édifice de 60 logements bientôt en construction à Saint-Georges

L’édifice « Le St-Georges » verra le jour en automne 2025 au coin de la 1re avenue et de la 113e rue. Il comptera 60 logements ainsi qu’un niveau commercial.

Beauce Art: souvenirs de la troisième édition

Après 10 années et autant d’éditions, Beauce Art : L’international de la sculpture a embelli la ville de Saint-Georges grâce aux 108 œuvres créées par les artistes venus d’ici et d’ailleurs.