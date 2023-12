Les faits-divers majeurs de janvier à avril

Voir la galerie de photos

En ces temps de rétrospective annuelle, EnBeauce.com relate ici les faits divers majeurs qui se sont produits en Beauce durant les mois de janvier, février, mars et avril 2023.

JANVIER

Un garage de Saint-Frédéric complètement détruit par le feu

Le garage mécanique situé au 2323, rue principale à Saint-Frédéric a été complètement détruit dans un incendie qui s'est déclaré le 10 janvier vers 11 h 15.

Le SSI de Saint-Éphrem présente ses nouveaux équipements

La municipalité a acquis de nouvelles pinces de désincarcération pour la somme de 55 000 $ et est en processus d’achat de nouveaux appareils respiratoires APRIA G1 pour un investissement de 90 000 $.

Une résidence détruite par un incendie à Sainte-Marguerite

L'après-midi du 21 janvier, une résidence sur la rue Saint-Pierre à Sainte-Marguerite a été complètement ravagée par un incendie.

Frédéric Morin deviendra le nouveau directeur du SSI de St-Georges

Le Chef de division-Opérations du Service de Sécurité incendie de Saint-Georges succèdera au directeur du SSI, Sylvain Veilleux qui prend sa retraite ce printemps.

FÉVRIER

Meurtre à Lac-Mégantic: le Bureau des enquêtes indépendantes ne portera pas d'accusations

Près d'un an après le meurtre d'Alexandre Giroux survenu à Lac-Mégantic le 21 mars 2022, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a décidé de ne pas porter d'accusations envers les policiers de la Sûreté du Québec.

Incendie à Saint-Georges : la maison est une perte totale

Une maison d’un étage à l’intersection de la 116e Rue et la 53e Avenue à Saint-Georges a été complètement réduite en cendre lors d’un incendie qui a débuté vers 12 h 40 aujourd’hui.

Le motoneigiste de l'accident de Tring-Jonction est décédé

Le motoneigiste impliqué dans l'accident qui est survenu en fin de journée le 24 février sur le sentier 535 à Tring-Jonction a succombé à ses blessures.

Incendie agricole Saint-Georges : 70 bêtes ont péri

Une étable a été complètement ravagée par les flammes, hier, en début d’après-midi sur la 1re Avenue Sartigan à Saint-Georges. Malheureusement, les propriétaires ont perdu 70 de leurs bêtes.

MARS

Les pompiers de Scott sur la glace!

Si vous étiez dans le secteur de Scott sur le bord de la rivière, près de la rue Brochu, hier, peut-être avez-vous aperçu des manteaux jaunes sur les glaces sur le côté Est. Il s’agissait d’une partie des pompiers du Service de sécurité incendie de Scott qui se pratiquait à sauver des vies.

Accident à Saint-Georges : le conducteur est décédé confirme la Sûreté du Québec

Malheureusement, le conducteur impliqué dans l’accident qui a eu lieu le vendredi 10 mars en fin de journée au croisement de la 90e rue et de la 25e avenue à Saint-Georges est décédé.

Accident de travail mortel à Sainte-Marie: la CNESST remet son rapport

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd’hui publiques les conclusions de son enquête sur l’accident du travail ayant coûté la vie à un chef d’équipe chez Scierie Alexandre Lemay et fils inc., le 7 avril 2022, à Sainte-Marie.

Accident à Saint-Frédéric: Béatrice Dorsainville est sur place

Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec, s'est rendue sur les lieux de l'accident survenu aujourd'hui à Saint-Frédéric, pour faire le point sur la situation.

Accident à Saint-Frédéric: la mère de famille est désormais hors de danger

La mère de la famille d'Adsock impliquée dans un grave accident de la route, survenu mercredi à Saint-Frédéric, est désormais hors de danger.

Incendie à Saint-Frédéric d'une résidence familiale

La Régie intermunicipale du service de sécurité incendie des municipalités de Tring-Jonction, Saint-Frédéric, Saint-Jules et Saint-Séverin s’est rendue sur le 3e Rang à Saint-Frédéric pour un incendie de résidence, hier soir.

Accident à Sainte-Marie: le piéton est décédé

L'homme de 88 ans qui a été percuté par un véhicule au croisement de la rue Notre-Dame et de l'avenue Marguerite-Bourgeoys à Saint-Marie un peu avant 8 h ce matin est décédé.

AVRIL

La Pizzeria Jippy lourdement endommagée par un incendie

Un incendie s'est déclaré cette nuit, vers 3 h 20, à la Pizzeria Jippy qui se trouve sur la rue Principale à Saint-Victor.

Incendie à Saint-Isidore: un jumelé de deux étages entièrement détruit

Le Service de Sécurité Incendie de Saint-Isidore a été appelé, ce mercredi midi pour un feu de résidence sur un jumelé. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'incident.

Deux personnes gravement blessées dans une collision

Deux personnes ont été gravement blessées dans un accident de la route survenu ce matin vers 11 h 15 à l’intersection du boulevard Vachon et de la rue Cameron à Sainte-Marie.

Un homme gravement blessé dans un accident à Adstock

Un homme est gravement blessé après avoir percuté un arbre à l'intersection de la route 269 et du rang Mc Cutcheon à Adstock.

Accident à Adstock: le conducteur de 19 ans est décédé

Hier soir vers 18 h 30, un accident est survenu à l'intersection de la route 269 et du rang Mc Cutcheon à Adstock. Le conducteur, âgé de 19 ans, est décédé.