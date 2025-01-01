Les faits divers majeurs de l'année — 2 de 3

En ces temps de rétrospective annuelle, EnBeauce.com vous propose de revoir les faits divers majeurs survenus en Beauce entre mai et août 2025.

MAI



Près de 58 000 cigarettes de contrebande saisies à Saint-Martin

La Sûreté du Québec a mené une opération en lien avec la contrebande de tabac, ce mardi 6 mai à Saint-Martin, en Beauce. Une femme d’une soixantaine d’années a été interpellée sur les lieux.



Appel à la population pour retrouver Pierre-Luc Savard

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Pierre-Luc Savard, 38 ans, de Québec.



Un homme décède après un accident avec une chargeuse à bois

Un homme âgé dans la quarantaine est décédé après que la chargeuse à bois avec laquelle il travaillait dans une résidence privée de la 90e rue à Saint-Georges, se soit renversée.



Bilan routier 2024: le nombre de personnes blessées en hausse

Le nombre de personnes blessées, en raison d'incidents routiers, a augmenté l'an dernier sur le territoire administratif de Chaudière-Appalaches.



Beauce Carnaval: un employé gravement blessé à Baie-Comeau

Un employé de Beauce Carnaval aurait subi des blessures très graves, mercredi soir à Baie-Comeau, après avoir été heurté par un manège en opération.



Incendie à Notre-Dame-des-Pins: le dossier est remis à la SQ

Au moment d'écrire ces lignes, les pompiers de Saint-Georges sont toujours à l'ouvrage sur le bâtiment multirésidentiel situé sur le chemin Royal à Notre-Dame-des-Pins qui a pris feu ce midi.



Incendie à Notre-Dame-des-Pins: les citoyens se mobilisent

Une collecte de fonds a été ouverte pour venir en aide à l'une des trois familles qui a tout perdu dans l'incendie survenu ce mardi à Notre-Dame-des-Pins.

JUIN



Un septuagénaire retrouvé inanimé dans une piscine

Un septuagénaire a été retrouvé inconscient dans une piscine d'une résidence de la 9e avenue à Beauceville.

L'identité du septuagénaire retrouvé dans une piscine a été révélée

Le septuagénaire qui a été retrouvé inconscient dans une piscine à Beauceville le 6 juin, est Michel Roy.



Beauceville : important incendie de pneus chez Royal Mat

Le service de sécurité incendie (SSI) de Beauceville a été appelé vers 15h30, ce dimanche 15 juin dans le parc industriel, pour un incendie avec fumée et flammes visibles.



Incendie chez Royal Mat: les pompiers sont toujours sur les lieux

Plus de 24 heures après le début d'incendie dans un ilot de pneus de l'entreprise Royal Mat de Beauceville, une vingtaine de pompiers se trouvaient toujours sur les lieux pour s'assurer qu'il n'y ait pas de nouvelle propagation.



Claire Bell a été retrouvée saine et sauve en Ontario

Recherchée depuis dimanche, la petite Claire Bell âgée de 3 ans a finalement été retrouvée saine et sauve ce mercredi vers 15 h, en Ontario.



Incendie chez T3G Technologies: des dégâts très importants

Les dégâts sont très importants au lendemain de l'incendie qui a fait rage aux installations de T3G Technologies, sur la 23e avenue, dans le parc industriel de La Guadeloupe.



Accident majeur à Saint-Frédéric : un motocycliste est décédé

Le grave accident impliquant une voiture et plusieurs motocyclettes qui est survenu ce samedi 21 juin, vers 9h30, sur la route 112 entre Vallée-Jonction et Saint-Frédéric a fait un mort parmi les blessés.

Accident à Saint-Frédéric : la victime décédée est identifiée

La victime décédée des suites de l’accident survenu le 21 juin dernier sur la route 112, entre Vallée-Jonction et Saint-Frédéric, a été formellement identifiée. Il s’agit de M. Robert-Guy Gagné, âgé de 68 ans et originaire de Sainte-Marie.



Une résidence touchée par un incendie à Sainte-Hénédine

Le Service de sécurité incendie (SSI) de Sainte-Hénédine a été appelé vers 3 h 30 dans la nuit de mercredi à jeudi, pour un feu dans une résidence située au 130, route Ste-Thérèse.



Délits de nature sexuelle: arrestation de Keven Mathieu

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé, hier, à l’arrestation de Keven Mathieu, 34 ans, de East Broughton, relativement à des délits de nature sexuelle.

Arrestation de Keven Mathieu : l'École Jésus-Marie réagit

L’École Jésus-Marie de Beauceville a réagi officiellement à l’arrestation de l’un de ses enseignants, Keven Mathieu, 34 ans, d’East Broughton, accusé de délits de nature sexuelle.



Décès d'un homme sur une ferme de Saint-Honoré-de-Shenley

Un accident de travail a provoqué la mort d'un homme dans la quarantaine, ce matin, sur une ferme située dans le 9e rang de Saint-Honoré-de-Shenley.

JUILLET



Un homme retrouvé mort à Sainte-Aurélie

Un homme dans la quarantaine a été retrouvé mort dans un véhicule hier soir, à Sainte-Aurélie.



Noyade à Saint-Georges : un accident évitable selon le coroner

Le 22 mai 2024, Guy Ferland, un homme de 66 ans de Saint-Georges, est décédé à la suite d’une noyade accidentelle alors qu’il pêchait en aval du barrage Sartigan, dans un secteur prisé par les amateurs appelé « le Plateau ».



Accident mortel à Saint-Malachie: le coroner dévoile ses conclusions

L’événement du 7 janvier dernier qui a conduit au décès de Yunesh Giri, 29 ans de l’Ontario, est entièrement accidentel selon la conclusion du coroner Dr Jean-Marc Picard.



Accident à Saint-Éphrem: le conducteur est décédé

Le conducteur du camion lourd de 53 pieds qui a fait une sortie de route sur la 108 Ouest à Saint-Éphrem aujourd'hui est malheureusement décédé.

Accident mortel à Saint-Éphrem : l'identité du camionneur est connue

Le conducteur du camion lourd de 53 pieds, qui avait fait une sortie de route sur la 108 Ouest à Saint-Éphrem, le 22 juillet, a été identifié.



Face à face à Saint-Gédéon: la femme est décédée

La femme qui avait été gravement blessée dans un face à face survenu ce jeudi vers 12 h 15 sur la route 204 Sud à Saint-Gédéon est malheureusement décédée.

Accident mortel à Saint-Gédéon : l'identité de la victime dévoilée

L'identité de la victime décédée dans la collision frontale survenue jeudi dernier sur la route 204 Sud à Saint-Gédéon a été confirmé ce lundi 22 juillet, par le coroner Daniel Riverin. Il s'agit de Nathalie Gilbert, 43 ans, de Saint-Benjamin.



Lac Drolet : une femme perd la vie après un accident de moto trois roues

Les services de secours ont été appelés, ce vendredi 18 juillet, vers 7h45, au niveau du Chemin Principal au Lac Drolet pour un accident impliquant une moto trois roues.

AOUT



Accident mortel à Beauceville: le rapport du coroner rendu public

Le bureau du coroner du Québec vient de rendre public le rapport entourant les circonstances du décès de Dyland Audet, 23 ans, survenu lors d'un accident le 31 janvier 2025 à Beauceville.



Tragédie routière à Saint-Luc-de-Bellechasse: quatre décès, dont trois enfants

Quatre personnes, dont trois enfants, sont morts après que le véhicule dans lequel ils se trouvaient aurait percuté un arbre, suite à une sortie de route.



Deux personnes perdent la vie dans un accident de VTT

Un homme âgé dans la trentaine et une femme âgée dans la quarantaine ont perdu la vie hier soir, vers 19 h 45, près du Mont-Radar à Saint-Sylvestre.

Accident de VTT: l'identité de l'une des victimes a été dévoilée

L'homme décédé dans un accident de VTT survenu près du Mont-Radar à Saint-Sylvestre dimanche dernier est Alexandre Létourneau, 34 ans de Saint-Sylvestre.



Accident mortel dans une carrière à Lambton: la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu public aujourd'hui les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur dans une carrière exploitée par l'entreprise Giroux & Lessard limitée, le 28 août 2024, à Lambton.



Feu majeur dans un site de déchets à Saint-Côme-Linière

Un incendie s'est déclaré ce jeudi vers 18 h, au niveau de la Régie intermunicipale du Compté de Beauce Sud (RICBS) à Saint-Côme-Linière.

Feu à Saint-Come-Linière: environ 25 pompiers mobilisés

Environ 25 pompiers ont travaillé sur le feu qui s'était déclaré vers 18 h, jeudi soir, à la Régie intermunicipale du Comté de Beauce Sud (RICBS) à Saint-Côme-Linière.



Saint-Georges: une conductrice rentre dans un salon funéraire

Une conductrice qui était au volant de son véhicule a percuté les vitres du service funéraire L'Éternel, situé au 1480 sur le boulevard Dionne à Saint-Georges, ce mardi matin vers 9 h 50.



Meurtre à Lac-Mégantic en 2022 : les policiers ont agi raisonnablement

Un an après la condamnation à perpétuité de Mathieu Maheux-Dumont pour le meurtre d’Alexandre Girouz, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu de poursuites contre les policiers impliqués dans le dossier.



Le corps d'une femme retrouvé sur le lac Algonquin

Le corps d'une femme a été retrouvé ce vendredi matin vers 9 h 30, sur le lac Algonquin à Sainte-Rose-de-Watford.