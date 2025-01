Retour sur les affaires judiciaires traitées en Beauce cette année

Plusieurs procédures juridiques ont eu lieu concernant d'importants dossiers beaucerons durant cette année 2024 et quelques décisions ont été prises. Découvrez le récapitulatif de l'année ci-dessous.

NOUVELLES

Coups de feu à Saint-Georges : une libération et une détention pour les deux individus arrêtés

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec avait procédé, ce mardi 16 janvier, à l'arrestation de deux hommes dans le cadre des coups de feu entendus dans la 129e rue à Saint-Georges, en novembre dernier.

Incendie criminel: neuf accusations portées à l'encontre de Mario Hovington

Arrêté par les policiers de la Sûreté du Québec, le 8 mars, Mario Hovington, 58 ans, a fait face à neuf chefs d'accusation, lors de son dernier passage au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, ce mardi 12 mars.

Trois Beauceronnes accusées de mutilation, séquestration et menaces de mort

Kim Deblois, Kim Rancourt et Valérie Grenier ont fait face à plusieurs accusations, incluant blessures, mutilations et séquestrations, ce mardi 16 avril, au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

La médiation et l'arbitrage maintenant accessibles en Beauce pour les litiges mineurs

Une réforme majeure du système judiciaire entre en vigueur, ce lundi 13 mai, dans le district judiciaire de Beauce.En effet, la médiation obligatoire et l'arbitrage automatique pour les litiges de petites créances, annoncés par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, visent à réduire les délais de traitement des dossiers et à rendre la justice plus accessible.

Un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale en Beauce

Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, ainsi que le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ont procédé aujourd'hui au lancement du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale dans le district judiciaire de Beauce, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

« Faux représentants »: Jean-François Gagnon plaide coupable

Jean-François Gagnon, un homme de 35 ans, a enregistré un plaidoyer de culpabilité ce jeudi 3 octobre, au palais de justice de Trois-Rivières, pour des infractions de fraudes « faux représentant » bancaires.

Incendie mortel chez Bois Ouvré/Séchoir de Beauce: l'enquête préliminaire ce printemps

Sept journées d'audience sont prévues ce printemps au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, pour l’enquête préliminaire des dossiers des entreprises Bois Ouvré et Séchoirs de Beauce.

DÉCISIONS DE JUSTICE

Dylan Boissonneault-Lachance reçoit une peine de 66 mois d'emprisonnement

Ce vendredi 22 mars, au Palais de Justice de Saint-Joseph-de-Beauce, Dylan Boissonneault-Lachance a été condamné à une peine de 66 mois d'emprisonnement en lien avec les incendies criminels du 5 juillet 2023, en Haute-Beauce.

Un avocat de la Beauce sanctionné pour des propos inappropriés en salle d'audience

Un avocat de la Beauce, Me Frédéric Paré, de la firme Cliche Laflamme Loubier de Saint-Joseph-de-Beauce, a été sanctionné par le Conseil de discipline du Barreau du Québec, le 10 janvier dernier, pour des propos inappropriés tenus en salle d'audience.

Jonathan Roussel passera encore huit ans en détention

Coupable de nombreux crimes à caractère sexuel, Jonathan Roussel passera encore huit ans, trois mois et 13 jours en prison.

Agression sexuelle: six ans de prison ferme pour Martin Duchesne

Martin Duchesne a reçu une peine de six ans d'emprisonnement ferme pour avoir agressé sexuellement Yvette Gérard entre le 1er janvier 2019 et le 11 mai 2020.

East Broughton: l'abattoir Cliche condamné à verser une amende de près de 20 000$

L'entreprise beauceronne d'East Broughton, l'abattoir Cliche, a été condamné, ce mercredi 15 mai, à verser 19 966 $ pour avoir enfreint la Loi sur la qualité de l'environnement.

Mathieu Maheux-Dumont condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre d'Alexandre Giroux

Pour le meurtre d’Alexandre Giroux, Mathieu Maheux-Dumont a écopé de la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans.

Incendie mortel de la 119e rue: pas d'accusation portée envers la Sûreté du Québec

Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ), lors de l'incendie mortel survenu le 14 août 2023, à un immeuble de la 119e rue à Saint-Georges.

Lambton : Ghislain Breton déclaré inapte à exercer ses fonctions de maire pour un an

La Cour supérieure du Québec a déclaré Ghislain Breton, maire de la municipalité de Lambton depuis 2013, inapte à exercer ses fonctions pour une période d’un an.

DOSSIER MARCO RODRIGUE

Ouverture de l'enquête préliminaire dans l'affaire Rodrigue

L’enquête préliminaire dans le dossier de Marco Rodrigue a commencé ce lundi 22 avril au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

La date du procès de Marco Rodrigue sera établie ce jeudi

Suite à la seconde journée consacrée à l’enquête préliminaire dans le dossier de Marco Rodrigue, la date du procès sera fixée jeudi.

Le procès de Marco Rodrigue s'ouvre aujourd'hui

Le procès de Marco Rodrigue, accusé de tentative de meurtre sur une policière, s'amorce aujourd'hui au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Début du procès de Marco Rodrigue pour tentative de meurtre sur une policière

Plus de trois ans après son arrestation, le procès de Marco Rodrigue a finalement débuté ce mardi au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Tir sur une policière: témoignage d'un collègue et présentation de photos

Trois personnes ont témoigné lors de la deuxième journée du procès de Marco Rodrigue au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Procès de Marco Rodrigue: la scène de crime détaillée par les experts

Les témoignages se poursuivent dans le cadre du procès de Marco Rodrigue, accusé de tentative de meurtre sur une policière, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Plaidoiries au procès de Marco Rodrigue : entre intention meurtrière et identification

Ce mercredi 6 novembre, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, le procès de Marco Rodrigue, accusé de tentative de meurtre contre l’agente de la Sûreté du Québec Catherine Giroux, a atteint le stade des plaidoiries.

Tir sur une policière: Marco Rodrigue est reconnu coupable

Ce jeudi 7 novembre, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, le jury a rendu son verdict dans le procès de Marco Rodrigue.

Tir sur une policière : la procureure requiert jusqu’à 18 ans de prison pour Marco Rodrigue

Ce mercredi 13 novembre, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, les parties ont présenté leurs arguments sur la peine à imposer à Marco Rodrigue, reconnu coupable de tentative de meurtre sur l’agente Catherine Giroux.

Marco Rodrigue condamné à 15 ans de prison

Ce jeudi 21 novembre, le juge Louis Dionne a prononcé la peine de Marco Rodrigue au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Reconnu coupable de tentative de meurtre sur l’agente Catherine Giroux et de possession d’armes dans un but dangereux devant un jury le 7 novembre, Marco Rodrigue écope d’une peine de 15 ans d’emprisonnement, assortie de six mois concurrents pour le deuxième chef d’accusation.