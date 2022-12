Le monde politique: janvier à juin

Voir la galerie de photos

Voici la première de deux rétrospectives du monde politique.

Celle-ci couvre les mois de janvier à juin.

JANVIER

Horacio Arruda quitte ses fonctions de directeur national de Santé publique

La nouvelle a été confirmée ce soir à La Presse Canadienne par le cabinet du premier ministre François Legault.

Voie de contournement à Lac-Mégantic: une consultation publique débute demain

Ottawa vient d'annoncer le début d’une consultation publique vendredi, une nouvelle étape dans la réalisation de la voie de contournement de Lac−Mégantic.

Le convoi des camionneurs de la Beauce est bien en chemin pour Ottawa

Le convoi de la liberté 2022 qui partait des douanes à Saint-Théophile est finalement passé à Saint-Georges vers 9h45 par la route 204.

Samuel Boutin devient président du Parti Québécois de Beauce-Nord

L’exécutif du Parti Québécois dans Beauce-Nord a élu Samuel Boutin, 17 ans, à titre de nouveau président.

Maxime Bernier tend la perche à des députés conservateurs de joindre son parti

Le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, a lancé une invitation à quelques élus conservateurs fédéraux de joindre sa formation politique afin de sortir de « ce parti [conservateur] moralement et intellectuellement corrompu.»

FÉVRIER

Legault refuse de mettre tous les camionneurs dans le même panier

Le premier ministre François Legault est demeuré prudent au sujet des manifestations contre les mesures restrictives qui ont paralysé Ottawa tout au long du week−end.

Éviction d'Erin O’Toole: des commentaires réservés de Richard Lehoux

Le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, a émis très peu de commentaires à la suite du vote de confiance des élus du Parti conservateur qui ont choisi ce matin, à 62%, de dégommer leur chef, Erin O'Toole.

À travers la lentille de notre photojournaliste: spécial Manif de Québec

Nous vous présentons aujourd'hui une édition spéciale de notre chronique À travers la lentille de notre photojournaliste sur la manifestation qui s'est tenue hier et aujourd'hui devant l'Assemblée nationale pour la levée des mesures sanitaires.

Les organismes communautaires débrayent face à leur sous-financement

Aujourd’hui, les organismes communautaires de Chaudière-Appalaches ont été appelés à interrompre leurs services afin de participer au relais de fermeture des organismes communautaires.

MARS

Daniel Paré nommé sous-ministre associé au sein du ministère de la Santé

Le directeur de la campagne de vaccination contre la COVID−19 au Québec portera bientôt le chapeau de sous−ministre associé à la Direction générale de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie au ministère de la Santé et de Services sociaux (MSSS).

Beauce-Nord: le maire Olivier Dumais sera candidat du Parti conservateur du Québec

Le maire de Saint-Lambert-de-Lauzon, Olivier Dumais, fait le saut dans l'arène politique provinciale en devenant le candidat du Parti conservateur du Québec pour Beauce-Nord en vue du scrutin de l'automne prochain.

Luc Provençal sollicitera un second mandat dans Beauce-Nord

Le député de Beauce-Nord a bel et bien l'intention de solliciter un second mandat en vue du scrutin provincial du 3 octobre prochain.

AVRIL

Le budget sera le premier test important de l'entente libérale-néo-démocrate

Le NPD gardera un œil vigilant sur le prochain budget fédéral afin de vérifier si le gouvernement libéral respectera ses engagements de dépenses qu’il a contactés dans l’entente récente conclue entre les deux partis.

Financement de la voie de contournement à Lac-Mégantic: Legault laisse planer le doute

Le gouvernement Legault laisse planer le doute sur la part qu’il assumera dans le financement de la voie de contournement de Lac−Mégantic.

Québec investit plus de 92 000 $ pour un nouveau pavillon d’accueil au Grand Morne

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé une aide financière de 92 650 $ afin de développer un nouveau pavillon d’accueil au parc régional du Grand Morne à Sainte-Clotilde-de-Beauce.

MAI

Les Québécois pourront se démasquer dans les lieux publics dès le 14 mai

C’est aujourd’hui, en conférence de presse, que le directeur national par intérim de la Santé publique, Dr Luc Boileau, a annoncé que les Québécois pourront à nouveau circuler dans les lieux publics intérieurs sans le couvre-visage.

Mario Caron reçoit une médaille de l’Assemblée nationale

Luc Provençal, député de Beauce-Nord, a remis une médaille de l’Assemblée nationale à Mario Caron pour le remercier de ses 40 années actives dans le monde municipal.

Samuel Poulin se présente pour un deuxième mandat

Le député de Beauce-Sud actuel a annoncé aujourd’hui, en compagnie notamment de la vice-première ministre Geneviève Guilbault et de plusieurs députés de la CAQ, qu’il allait se présenter pour un deuxième mandat aux élections de cet automne.

JUIN

Beauce-Nord: 1,1 million $ pour bonifier la couverture ambulancière

Un montant annuel récurrent de 1 162 498 $ sera octroyé au CISSS de Chaudière-Appalaches pour un rehaussement de la desserte ambulancière dans Beauce-Nord.

Un nouveau directeur des bureaux de circonscription du député Richard Lehoux

Stéphane Poulin a été nommé directeur des bureaux de circonscription du député fédéral de Beauce, Richard Lehoux.

Parti conservateur du Québec: Jonathan Poulin sera le candidat dans Beauce-Sud

Élevé à Saint-Honoré-de-Shenley et résidant de Montréal depuis quelques années, le jeune avocat âgé de 30 ans est diplômé en comptabilité et gestion du Cégep Beauce-Appalaches.