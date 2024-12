La scène politique: juillet à décembre

Voir la galerie de photos

Voici la deuxième de deux rétrospectives de l'actualité sur la scène politique.

Celle-ci couvre les mois de juillet à décembre.

JUILLET

Six projets d'infrastructures sportives retenus par Québec en Beauce-Sud

Le Gouvernement du Québec a annoncé, ce mercredi 3 juillet, une aide financière à six nouveaux projets d'infrastructures sportives dans la circonscription de Beauce-Sud, dans le programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

Le Canada devrait atteindre la cible de dépenses en matière de défense en 2032

Après des jours de pression de la part des alliés de l'OTAN lors du sommet annuel à Washington, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué jeudi que le Canada «s'attend pleinement» à atteindre l'objectif de dépenses de défense de l'alliance en 2032 – mais le calendrier récemment annoncé par le gouvernement n'est accompagné d'aucun nouveau détail montrant comment cela va se passer.

AOÛT

Observatoire du Mont‑Mégantic: Ottawa prolonge son soutien financier

Le gouvernement fédéral prolonge, pour une durée de deux ans, son entente avec l'Université de Montréal et l'Observatoire du Mont‑Mégantic (OMM), assortie d'une contribution supplémentaire non remboursable de 850 000 $.

La Beauce est un modèle, selon la ministre de la Solidarité sociale et de l’Action communautair

La ministre de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, s’est rendue en Beauce, ce mercredi 28 août, pour découvrir certaines installations qui œuvrent pour la sécurité alimentaire.

SEPTEMBRE

Les députés Poulin et Provençal rappellent leur soutien donné au Cégep Beauce-Appalache

Les députés de Beauce à l'Assemblée nationale du Québec ont défendu les actions de leur gouvernement, de plafonner les dépenses de projets d'aménagements et d'équipements du Cégep Beauce-Appalaches (CBA), en rappelant comment ils ont appuyé cet établissement par le passé.

Le bureau du député de Beauce-Nord placardé d'autocollants de la CSN

Des militants de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ont placardé la façade du bureau du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, d'autocollants de la campagne nationale que mène le groupement contre le privé en santé.

Grève à Saint-Georges: «Le dialogue doit reprendre», dit Samuel Poulin

Alors que le conflit de travail entre la Ville de Saint-Georges et ses employés au service des loisirs s'éternise, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, demande aux partis de reprendre les négociations.

OCTOBRE

Maxime Bernier se représentera-t-il en Beauce?

Alors que le gouvernement minoritaire du premier ministre canadien, Justin Trudeau, pourrait tomber dans les prochaines semaines et provoquer des élections fédérales anticipées, le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, n'a toujours pas décidé s'il se présentera dans son ancien comté de Beauce.

Samuel Poulin vise plus de transparence en matière de prix de l'essence

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse, a déposé mercredi un amendement au projet de loi no72 afin d'assurer une meilleure transparence en matière de prix de l'essence pour les consommateurs.

NOVEMBRE

Le député Richard Lehoux est fin prêt à faire campagne

Peu importe le moment du déclenchement des élections, le député fédéral de Beauce est fin prêt à faire campagne.

Samuel Poulin réagit à la victoire de Donald Trump et appelle à la vigilance

Après l’officialisation de la victoire de Donald Trump lors des élections américaines du mardi 5 novembre, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a réagi en lançant un appel à la vigilance face aux futurs enjeux migratoires et économiques.

Grève chez Postes Canada: Samuel Poulin fait adopter une motion à l’Assemblée nationale

À son initiative, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a fait adopter ce matin, à l’Assemblée nationale, une motion concernant les impacts majeurs sur les citoyens, de la grève qui se déroule présentement chez Postes Canada depuis le 15 novembre.

Lac-Mégantic : Transports Canada répond aux préoccupations sur l’eau potable

À la suite de la rencontre du 18 novembre sur le plan de surveillance de l’eau potable en lien avec le projet de voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic, Transports Canada a souhaité clarifier certains points soulevés par la Coalition des Victimes Collatérales (CVC) et rapportés dans notre précédent article.

DÉCEMBRE

Crédit d’impôt pour les aînés: «C’est comme donner d’une main et reprendre de l’autre»

Le directeur général de la FADOQ Québec et Chaudière-Appalaches, Michel Beaumont, a vivement réagi aux récentes modifications du crédit d’impôt pour prolongation de carrière.

Francisation: la Beauce recevra une part importante de la nouvelle enveloppe budgétaire

La Beauce recevra l'une des parts les plus importantes de la nouvelle enveloppe budgétaire de 10 M$ alloués pour la francisation, que vient d'annoncer le ministre de l'Immigration, de la Francisation, et de l'Intégration, Jean-François Roberge.

Québec resserre l’accès au permis de conduire pour les nouveaux arrivants

Le gouvernement du Québec a annoncé, ce jeudi 5 décembre, de nouvelles mesures visant à restreindre l’accès au permis de conduire pour certaines personnes immigrantes dans le but d’améliorer la sécurité routière.