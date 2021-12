Histoires de vie de Beauceronnes et de Beaucerons

Voir la galerie de photos

Au cours de l'année 2021, EnBeauce.com a rencontré de nombreux Beauceronnes et Beaucerons avec des histoires de vie toute particulière. Que ce soit des aventuriers, des battants, des philanthropes ou des passionnés, tous ont bien des choses à nous raconter.

JANVIER

Régina Quirion Drouin Labrecque vient de célébrer ses 101 ans!

Atteindre l'âge de 100 ans, c'est bien mais avoir 101 ans, c'est encore mieux! Voilà une nouvelle étape de vie que vient de franchir Régina Quirion Drouin Labrecque, une résidente du Domaine de La Beaucevilloise qui a célébré cet anniversaire le 17 janvier.

Les soeurs Lumineau : deux Françaises immigrées en Chaudière-Appalaches

(Entrevue vidéo) Marielle et Irène Lumineau sont deux soeurs qui ont immigré au Québec il y a 19 et 15 ans. Installées en Chaudière-Appalaches, elles ont écrit le livre Icitte où elles mettent en mots et en couleurs la vie, les sentiments et les étapes d'un expatrié.

MARS

Jean Pierre Lessard : du syndrome de Gilles de la Tourette à scaphandrier

Citoyen de Saint-Bernard, Jean Pierre Lessard vit avec le syndrome de Gilles de la Tourette depuis l'âge de huit ans, ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre ses rêves et de devenir scaphandrier.

Dominique Cormier raconte « Traversées » : une aventure dans le Nunavik

(Entrevue vidéo) Dominique Cormier, âgée de 53 ans, est une femme active de Montréal, qui a besoin de bouger et de se dépenser. C'est pour cette raison que sa petite voix intérieure l'a conduite à participer à l'aventure Traversées.

AVRIL

Déjà 10 ans à la tête de l'Archidiocèse de Québec pour Mgr Gérald Cyprien Lacroix

(Entrevue vidéo) C'est le 22 février 2011 que le fils chéri de Saint-Hilaire-de-Dorset, Gérald Cyprien Lacroix, a été nommé par le Pape Benoît XVI l archevêque de Québec, devenant du même coup primat du Canada. Et trois ans plus tard, jour pour jour, le Pape François l'élevait au cardinalat.

JUIN

Ariane Paris : six mois plus tard, la grande ascension continue

(Entrevue vidéo) En novembre 2020, EnBeauce.com avait rencontré Ariane Paris et son conjoint, Marc-Antoine Gilbert, pour parler du projet de La grande ascension, grâce auquel ils souhaitaient amasser de l'argent pour la Société canadienne du cancer. Six mois plus tard, elle nous raconte où en sont leurs objectifs.

La triste histoire de la famille Gilbert-Laroche

La famille Gilbert-Laroche, composée de Shannon Gilbert, Guy Laroche et Ezekiel Laroche, vit présentement une triste histoire. En effet, le sort semble s'acharner sur cette jeune famille de Vallée-Jonction dont le quotidien est bouleversé par de nombreux problèmes de santé.

JUILLET

Une carrière à combattre la terreur pour la Beauceronne Cindy Veilleux

Après avoir consacré sa carrière à la lutte contre des insurgés en sa qualité de sapeur de combat au sein de l’Armée canadienne, le Beauceronne Cindy Veilleux continue à faire de même mais cette fois, sur les mers!

Sam Howard : une vie à servir son pays

Le Sergent Sam Howard a été parachuté de l'Hercule CC130, lors du défilé aérien de la Fête nationale du Québec qui a eu lieu à Saint-Georges le 24 juin dernier.

AOÛT

Concours « Gagne ta signature beauté » : un renouveau pour Caroline Bolduc

Caroline Bolduc, résidente de Notre-Dame-des-Pins, a remporté le concours « Gagne ta signature beauté », d’une valeur de 5 500 $ organisé par Nancy Paquet et Andréanne Poulin du Complexe 10e Avenue - Complexe Signature.

Vêtements Entekâ: célébration d'un garçon extraordinaire

Quelle belle façon de célébrer le bonheur et de le partager que de créer des vêtements aux phrases rigolotes inspirés par un garçon extraordinaire ! C’est l’idée qu’ont eue Nancy Gaudreau et Richard Guillemette avec l’initiative des Vêtements Entekâ.

SEPTEMBRE

Marco Poulin courra 500 kilomètres pour soutenir les aînés

Marco Poulin partira le 29 septembre de Saint-Théophile pour atteindre la Montérégie en course à pied, 500 kilomètres plus loin, le 3 octobre prochain. Cela dans le cadre de son projet « Nos aînés, Notre richesse ».

OCTOBRE

Retour sur l'aventure de Laurence Larivière au concours Miss Canada Globe 2021

(Entrevue vidéo) Laurence Larivière a passé les douze premiers jours du mois de septembre à Toronto dans le cadre du concours Miss Canada Globe 2021. Interrogée par EnBeauce.com, la résidente de Saint-Martin est revenue sur son expérience.

Quarante ans d'information

(Billet de Sylvio Morin) Il y a 40 ans aujourd'hui, j'entamais ma carrière de journaliste, fraîchement diplômé d'un baccalauréat en communications sociales obtenu à l'Université d'Ottawa.

Journée mondiale contre le cancer du sein: témoignage d'une optimiste

(Entrevue vidéo) Aujourd'hui, en date du 19 octobre, c'est la Journée mondiale contre le cancer du sein. Pour l'occasion, EnBeauce.com s'est entretenue avec Monique Carrier qui a elle-même été diagnostiquée de cette pathologie en 2018.

NOVEMBRE

Clara Veilleux devient ambassadrice pour Rêves d'enfants

Vivant avec la maladie de Crohn et une colite ulcéreuse atypique, la petite Clara Veilleux devient ambassadrice pour la campagne du temps des Fêtes de Make-A-Wish/Rêves d’enfants, Québec.

DÉCEMBRE

Un entretien vidéo avec Normand DeLessard

(Entrevue vidéo) Après plus de 10 ans de capsules D'Hier à aujourd'hui, Normand DeLessard a décidé cet automne de cesser la production de ses vidéos pour prendre une « retraite audiovisuelle » bien méritée.

Sarah Lemieux, une guide pour les futurs parents

Sarah Lemieux est plus qu’une maman dans la vie, elle est également la personne qui soutient les futurs parents dans tout leur cheminement et qui est même présente au moment le plus intime d’un couple, le jour de l’arrivée de l’enfant. Elle est ce que l’on appelle une accompagnante à la naissance.