La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 27 mai

Rencontre régionale sur la santé et le bien-être des femmes

Plus de 40 personnes, de quelque 25 organismes et associations, ont participé à une journée de réflexion et de concertation autour des enjeux affectant la santé et le bien-être des femmes de la région. La rencontre était sous la gouverne du Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA), avec la collaboration du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Une bonne foule au défilé de la Coupe Vertdure

Une belle foule était présente aujourd'hui à Saint-Georges lors du défilé de la Coupe Vertdure, remportée par l'équipe Cool-FM, de la Ligue nord-américaine de hockey. L'équipe locale avait vaincu le 12 mai l'Assurancia de Thetford Mines.

Dimanche 28 mai

Plus de 50 000 récoltés à la Marche pour l'Alzheimer

Un montant de 50 080 $ a été recueilli à la Marche pour l’Alzheimer, qui s'est déroulée à Saint-Georges ce matin, alors que plus de 150 personnes se sont présentées à l'Espace Carpe Diem pour l'occasion. L'organisation avait même affirmé que le montant finale était encore plus élevé.

Des potos cassés par le vent

Trois poteaux hydroélectriques ont été cassés par un fort vent, vers 17 h 30 dimanche à Saint-Georges. Le tout est survenu dans le secteur du boulevard Lacroix, à l'intersection de la 87e rue, près du concessionnaire automobile St-Georges Chevrolet Buick et du Carrefour Saint-Georges.

Lundi 29 mai

Saint-Lambert-de-Lauzon: retirer de l'asphalte pour revenir aux surfaces végétales

La Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, aux côtés du Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA), réalisera cet automne un site Sous les pavés au parc du Détroit de la Chaudière.

En quoi la sécurité des emplois dans la région est inquiétante?

Un sondage avait été effectué la semaine dernière sur la plateforme d'EnBeauce.com, demandant si les dernières problématiques des entreprises Olymel et Agropur inquiétaient la population sur la stabilité économique de la région beauceronne.

Une nouvelle signalisation à Beauceville

Une nouvelle signalisation est en fonction à Beauceville depuis aujourd'hui. C'est sur la route 173 du P Kennedy, près de l'ancien BMR que la lumière de circulation pour les véhicule s'est ajoutée. Elle s'est ajoutée dans le but d'assurer une traverse sécuritaire de la piste cyclable.

Mardi 30 mai

Saint-Georges: quatre semaines de travaux sur la route 204

Des travaux d'asphaltage auront lieux sur la route 204, entre le boulevard Lacroix et la 51e Avenue à Saint-Georges dès le 4 juin et pour une période de quatre semaines. Représentant un investissement total de 1,7 M$, ces travaux se dérouleront sur une période de quatre semaines, soit jusqu'au 2 juillet, et seront effectuées entre 19 h et 6 h.

Une campagne de financement de 350 000 $ pour l'École Vision Beauce

En vue de l’amélioration de ses infrastructures sportives à Sainte-Marie-de-Beauce, l'École trilingue Vision Beauce a lancé ce matin une campagne de financement de 350 000 $.

Du vandalisme au Centre sportif Lacroix-Dutil

À 16h18 aujourd'hui, un acte de vandalisme a eu lieu Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. Un individu aurait fracassé deux fenêtres avec l'aide d'un tronc d'arbre, avant de casser une autre vitrine avec une branche pour se sauver.

Mercredi 31 mai

Longue vie au Bercail

« Longue vie au Bercail », c'était le mot d'ordre lors de l'inauguration des nouveaux locaux de l'organisme à Saint-Georges, qui regroupent désormais les deux services externes, L’Assiettée beauceronne et l’Accueil inconditionnel.

Saint-Georges: des travaux annoncés sur la 129e rue

La Ville de Saint-Georges avise les automobilistes qu’elle entreprendra à compter du 31 mai des travaux de réfection de services municipaux sur la 129e Rue.

Sylvain Veilleux a rendu son uniforme de chef pompier

Pompier depuis le 28 novembre 1988 et directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Georges depuis 2007, Sylvain Veilleux a rendu son uniforme. D'abord salarié comme comptable dans une entreprise, Sylvain avait finalement pris le chemin de la caserne à temps plein pour vivre de sa passion. Seize ans plus tard, il ne regrette pas son changement de carrière et il est désormais prêt pour la retraite.

Accident de travail mortel à Lambton

Un homme de 28 ans est décédé mercredi, dans l'exécution de manoeuvres de déchargement de son camion-benne. L'accident mortel est survenu vers 17 h, à l'entreprise Les Mousses de l'Estrie, un producteur et distributeur de paillis, de copeaux et de fibres horticoles, installée sur le boulevard Industriel à Lambton.

Jeudi 1er juin

Vagues de chaleur et conséquences: rencontre avec la climatologue Nathalie Barrette

Nathalie Barrette, climatologue à l'Université de Laval, a accepté de répondre à nos questions sur la nouvelle étude sortie récemment. Cette application a pour but de mettre en lumière la vulnérabilité et de l'exposition des communautés canadiennes face aux vagues de chaleur.

Vagues de chaleur: Sainte-Marie mise sur le verdissement

Après la sortie de l'étude de l'Université de Laval sur les vagues de chaleur, les municipalités de la Beauce sont invitées à réfléchir sur des éventuelles solutions pour en limiter ses impacts. À Sainte-Marie, l'idée est de verdir les zones à risque.

Vagues de chaleur: Saint-Georges investit dans la plantation d'arbres

Dans la ville de Saint-Georges, les vagues de chaleur ont aussi des répercussions sur les habitants. Grâce à l'étude de l'Université de Laval, la Municipalité va continuer ses projets de verdissement, afin de réduire les conséquences dues à ce phénomène.

Autobus Breton: la preuve qu'une transition énergétique en transport est possible

Pierre Breton, propriétaire des Autobus Breton, s'est fait accueillant avec le groupe EnBeauce.com pour parler des enjeux de transport en commun et d'autobus électrique, cette semaine.

Vendredi 2 juin

Meta va mener des essais visant à bloquer les nouvelles pour certains utilisateurs

Meta s’apprête à bloquer les articles d’information pour certains de ses utilisateurs canadiens sur ses réseaux sociaux Facebook et Instagram dans le cadre d'un essai temporaire qui devrait durer la majeure partie du mois de juin.

Gilles Morissette: un culturiste beauceron de 77 ans

Gilles Morissette est un habitant de Sainte-Maire. Récemment, il a participé à un concours de culturisme à Québec grâce à son entraîneur, et a su se démarquer malgré son âge. Rencontre avec un passionné de la vie, tout simplement.